ডলার চক্রের মূল হোতা আদিব ফয়েজ গ্রেফতার

রাজধানীর খিলগাঁওয়ের সিপাহিবাগ এলাকা থেকে ডলার প্রতারক চক্রের মূল হোতা আদিব ফয়েজকে গ্রেফতার করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। রবিবার (৭ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাত পৌনে ১টার দিকে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়।
সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) দুপুরে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানান সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার (মিডিয়া) জসীম উদ্দিন খান।
সিআইডি জানায়, আদিব ফয়েজ দীর্ঘদিন ধরে দেশে অবস্থান করেও যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসী বাংলাদেশিদের লক্ষ্য করে প্রতারণা চালাতো। সে অভিনব কৌশলে ডলার লেনদেনের প্রলোভন দেখিয়ে প্রবাসীদের কাছ থেকে বিপুল অর্থ হাতিয়ে নিতো। একইসঙ্গে দেশের ভেতরেও বহু মানুষের সঙ্গে প্রতারণার অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে।
এ ঘটনায় রমনা থানায় মামলা করা হয়েছে। পরে সিআইডি ঢাকা মেট্রো দক্ষিণ বিভাগের একটি টিম আসামিকে গ্রেফতার করে। আদিব ফয়েজকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। পুলিশ তার পাঁচ দিনের রিমান্ড আবেদন করেছে বলে জানিয়েছে সিআইডি।
সিআইডি আরও জানায়, প্রতারণা চক্রের সঙ্গে জড়িত অন্যদের শনাক্ত ও গ্রেফতারের জন্য তদন্ত কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। ভুক্তভোগীদের অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং জালিয়াত চক্রের নেটওয়ার্ক উন্মোচনে গোয়েন্দারা কাজ করছে।