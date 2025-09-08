X
সোমবার, ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৪ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ডাকসু নির্বাচন নিয়ে প্রোপাগান্ডা ছড়িয়ে লাভ নেই: সেনাসদর

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:১৮আপডেট : ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:১৮
ব্রিফিংয়ে কর্নেল মো. শফিকুল ইসলাম

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে সেনাবাহিনীর কোনও সংশ্লিষ্টতা নেই বলে জানিয়েছেন মিলিটারি অপারেশনস ডাইরেক্টরেটের কর্নেল স্টাফ কর্নেল মো. শফিকুল ইসলাম। তিনি বলেন, এ নিয়ে প্রোপাগান্ডা ছড়িয়ে কোনও লাভ হবে না।

সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) দুপুরে ঢাকা সেনানিবাসের অফিসার্স মেস ‘এ’-তে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি এ কথা বলেন।

সংবাদ সম্মেলনে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিসহ সাম্প্রতিক নানা বিষয়ে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন মো. শফিকুল ইসলাম।

ডাকসু নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নানা তথ্য ছড়ানো হচ্ছে। এটা বন্ধ করতে সেনাবাহিনী কোনও পদক্ষেপ নেবে কিনা এবং অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের ক্ষেত্রে সেনাবাহিনী কী ভূমিকা রাখবে প্রশ্নে মো. শফিকুল ইসলাম বলেন, ডাকসুর নির্বাচনের সঙ্গে সেনাবাহিনীর কোনও সংশ্লিষ্টতা নেই। এর আগেও আমরা আইএসপিআরের মাধ্যমে একথা স্পষ্টভাবে বলেছি। তবুও কিছু স্বার্থনেষী মহল প্রপাগান্ডা করার চেষ্টা করছে। কিন্তু এই প্রপাগান্ডা করে খুব একটা সুবিধা করতে পারবে না।

/জেইউ/আরকে/
বিষয়:
বাংলাদেশ সেনাবাহিনী
সম্পর্কিত
জামিনে বেরিয়ে ফের চাঁদাবাজি-অপহরণ, গ্রেফতার ৩
রাঙ্গুনিয়ায় সেনা অভিযানে অস্ত্রসহ চিহ্নিত ‘সন্ত্রাসী’ গ্রেফতার
নবম ডিভিশনের জিওসিসহ সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদে বদলি ও পদায়ন
সর্বশেষ খবর
কাঠমান্ডুতে কারফিউ,  ‘হোটেলবন্দী’ বাংলাদেশ দল
কাঠমান্ডুতে কারফিউ,  ‘হোটেলবন্দী’ বাংলাদেশ দল
পিপলস লিজিং বন্ধ না করতে প্রধান উপদেষ্টার হস্তক্ষেপ কামনা
পিপলস লিজিং বন্ধ না করতে প্রধান উপদেষ্টার হস্তক্ষেপ কামনা
বাংলাদেশি উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে চীনের সহযোগিতা চাইলো ডিসিসিআই
বাংলাদেশি উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে চীনের সহযোগিতা চাইলো ডিসিসিআই
জুলাই আন্দোলন সংক্রান্ত হত্যা মামলা গতিশীল করতে কমিটি
জুলাই আন্দোলন সংক্রান্ত হত্যা মামলা গতিশীল করতে কমিটি
সর্বাধিক পঠিত
স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ডের ক্রেডিট কার্ডের টাকা গায়েব, সমালোচনার ঝড়
স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ডের ক্রেডিট কার্ডের টাকা গায়েব, সমালোচনার ঝড়
কক্সবাজার সৈকতে মুশফিকুর রহিমের ভাতিজার মরদেহ উদ্ধার
কক্সবাজার সৈকতে মুশফিকুর রহিমের ভাতিজার মরদেহ উদ্ধার
সাবিনা ইয়াসমীন ও সুব্রতকে নিয়ে বিব্রত মুনশী ওয়াদুদ!
সাবিনা ইয়াসমীন ও সুব্রতকে নিয়ে বিব্রত মুনশী ওয়াদুদ!
বরিশালে বিদেশি জাহাজ ডুবে জেগেছে চর, ৩৩ বছর পর উদ্ধার
বরিশালে বিদেশি জাহাজ ডুবে জেগেছে চর, ৩৩ বছর পর উদ্ধার
বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যাহত হলে কঠোর ব্যবস্থা নেবে সরকার
বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যাহত হলে কঠোর ব্যবস্থা নেবে সরকার
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media