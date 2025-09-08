ডাকসু নির্বাচন নিয়ে প্রোপাগান্ডা ছড়িয়ে লাভ নেই: সেনাসদর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে সেনাবাহিনীর কোনও সংশ্লিষ্টতা নেই বলে জানিয়েছেন মিলিটারি অপারেশনস ডাইরেক্টরেটের কর্নেল স্টাফ কর্নেল মো. শফিকুল ইসলাম। তিনি বলেন, এ নিয়ে প্রোপাগান্ডা ছড়িয়ে কোনও লাভ হবে না।
সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) দুপুরে ঢাকা সেনানিবাসের অফিসার্স মেস ‘এ’-তে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি এ কথা বলেন।
সংবাদ সম্মেলনে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিসহ সাম্প্রতিক নানা বিষয়ে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন মো. শফিকুল ইসলাম।
ডাকসু নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নানা তথ্য ছড়ানো হচ্ছে। এটা বন্ধ করতে সেনাবাহিনী কোনও পদক্ষেপ নেবে কিনা এবং অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের ক্ষেত্রে সেনাবাহিনী কী ভূমিকা রাখবে প্রশ্নে মো. শফিকুল ইসলাম বলেন, ডাকসুর নির্বাচনের সঙ্গে সেনাবাহিনীর কোনও সংশ্লিষ্টতা নেই। এর আগেও আমরা আইএসপিআরের মাধ্যমে একথা স্পষ্টভাবে বলেছি। তবুও কিছু স্বার্থনেষী মহল প্রপাগান্ডা করার চেষ্টা করছে। কিন্তু এই প্রপাগান্ডা করে খুব একটা সুবিধা করতে পারবে না।