X
সোমবার, ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৪ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

খিলগাঁওয়ে বাসের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী নিহত

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:৩৯আপডেট : ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:৩৯
ঢামেক জরুরি বিভাগ

রাজধানীর খিলগাঁও নাকদারপাড় এলাকায় বাসের ধাক্কায় মো. সিফাত উল্লাহ (২৫) নামে এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। তিনি একটি ট্রাভেলস এজেন্সিতে চাকরি করতেন।

সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয়রা প্রথমে তাকে ফরাজি হাসপাতালে নিয়ে যান। পরে অবস্থার অবনতি হলে মুগদা জেনারেল হাসপাতালে তাকে ভর্তি করা হয়। দুপুর দেড়টার দিকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে আনা হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

নিহতের মামা মঞ্জুর রশিদ জানান, সকালে ডেমরার বাসা থেকে মোটরসাইকেলে করে অফিসের উদ্দেশে রওনা হন সিফাত। খিলগাঁওয়ের নাকদারপাড়া এলাকায় পৌঁছালে একটি বাস তার মোটরসাইকেলকে ধাক্কা দিলে তিনি রাস্তায় ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন। পরে স্থানীয়রা উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। তবে শেষ পর্যন্ত তাকে বাঁচানো যায়নি।

ঢামেক পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক বলেন, নিহতের মরদেহ হাসপাতাল মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানায় অবগত করা হয়েছে।

নিহত সিফাত উল্লাহ ডেমরার দক্ষিণ বক্সনগর সারুলিয়ার বাসিন্দা মো. হাফিজ উল্লাহ মোড়লের ছেলে।

 

/এআইবি/এবি/এপিএইচ/
বিষয়:
রাজধানীঢামেক হাসপাতালমোটরসাইকেল দুর্ঘটনা
সম্পর্কিত
ডেমরায় বাস-কাভার্ড ভ্যান সংঘর্ষে চালক নিহত
ঢাকার ঝুঁকিপূর্ণ ভবন অপসারণ হবে কবে
রাজবাড়ীতে পৃথক মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় প্রাণ গেলো ৩ জনের
সর্বশেষ খবর
আত্মসমর্পণ না করলে হারিকেন হামলা, হামাসকে ইসরায়েলের হুমকি
আত্মসমর্পণ না করলে হারিকেন হামলা, হামাসকে ইসরায়েলের হুমকি
জাকসু নির্বাচনে এজিএস প্রার্থীর বিরুদ্ধে প্রচারণায় বিরিয়ানি বিতরণের অভিযোগ
জাকসু নির্বাচনে এজিএস প্রার্থীর বিরুদ্ধে প্রচারণায় বিরিয়ানি বিতরণের অভিযোগ
ভোলায় নারীকে প্রকাশ্যে হেনস্তা: গ্রেফতার ৫
ভোলায় নারীকে প্রকাশ্যে হেনস্তা: গ্রেফতার ৫
বিশেষজ্ঞদের মতামত নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা করবে ঐকমত্য কমিশন
জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫বিশেষজ্ঞদের মতামত নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা করবে ঐকমত্য কমিশন
সর্বাধিক পঠিত
স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ডের ক্রেডিট কার্ডের টাকা গায়েব, সমালোচনার ঝড়
স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ডের ক্রেডিট কার্ডের টাকা গায়েব, সমালোচনার ঝড়
কক্সবাজার সৈকতে মুশফিকুর রহিমের ভাতিজার মরদেহ উদ্ধার
কক্সবাজার সৈকতে মুশফিকুর রহিমের ভাতিজার মরদেহ উদ্ধার
বরিশালে বিদেশি জাহাজ ডুবে জেগেছে চর, ৩৩ বছর পর উদ্ধার
বরিশালে বিদেশি জাহাজ ডুবে জেগেছে চর, ৩৩ বছর পর উদ্ধার
বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যাহত হলে কঠোর ব্যবস্থা নেবে সরকার
বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যাহত হলে কঠোর ব্যবস্থা নেবে সরকার
সাবেক সচিব আবু আলম শহীদ খান গ্রেফতার
সাবেক সচিব আবু আলম শহীদ খান গ্রেফতার
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media