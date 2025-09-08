ভোলায় নারীকে প্রকাশ্যে হেনস্তা: গ্রেফতার ৫

ভোলার বোরহানউদ্দিনে বিয়েবহির্ভূত সম্পর্কের অভিযোগে এক নারীকে প্রকাশ্যে হেনস্তার ঘটনায় পাঁচ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। রবিবার মধ্য রাত থেকে সোমবার সকাল পর্যন্ত অভিযানে তাদের গ্রেফতার করা হয়। সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) দুপুরে পুলিশ সদর দফতরের এআইজি (মিডিয়া অ্যান্ড পিআর) এ এইচ এম শাহাদাত হোসেন এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানান।
গ্রেফতার ব্যক্তিরা হলো— মো. কবির হোসেন (৪৮), মো. রশিদ ওরফে মিঠাই রশিদ (৫৮), মো. মেহেদী হাসান (২১), মো. ইসমাইল (২৫) ও মো. সিরাজ ওরফে মিরাজ (২৮)।
শুক্রবার (৭ সেপ্টেম্বর) সকাল আনুমানিক ৯টার দিকে ওই হেনস্তার ঘটনা ঘটে। স্থানীয় কয়েক জন মিলে ওই নারীকে প্রকাশ্যে চুল কেটে ও গলায় জুতার মালা পরিয়ে দেয়। এ ঘটনার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে ব্যাপক সমালোচনা শুরু হয়।
ঘটনার পরপরই বোরহানউদ্দিন থানার একাধিক টিম এলাকায় অভিযান চালায়। রবিবার মধ্য রাত থেকে সোমবার সকাল পর্যন্ত অভিযানে পাঁচ জনকে গ্রেফতার করা হয়। বাকিদের গ্রেফতারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে বলে জানায় পুলিশ।