X
সোমবার, ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৪ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ভোলায় নারীকে প্রকাশ্যে হেনস্তা: গ্রেফতার ৫

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:৪০আপডেট : ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:৪০
প্রতীকী ছবি

ভোলার বোরহানউদ্দিনে বিয়েবহির্ভূত সম্পর্কের অভিযোগে এক নারীকে প্রকাশ্যে হেনস্তার ঘটনায় পাঁচ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। রবিবার মধ্য রাত থেকে সোমবার সকাল পর্যন্ত অভিযানে তাদের গ্রেফতার করা হয়। সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) দুপুরে পুলিশ সদর দফতরের এআইজি (মিডিয়া অ্যান্ড পিআর) এ এইচ এম শাহাদাত হোসেন এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানান।

গ্রেফতার ব্যক্তিরা হলো— মো. কবির হোসেন (৪৮), মো. রশিদ ওরফে মিঠাই রশিদ (৫৮), মো. মেহেদী হাসান (২১), মো. ইসমাইল (২৫) ও মো. সিরাজ ওরফে মিরাজ (২৮)।

শুক্রবার (৭ সেপ্টেম্বর) সকাল আনুমানিক ৯টার দিকে ওই হেনস্তার ঘটনা ঘটে। স্থানীয় কয়েক জন মিলে ওই নারীকে প্রকাশ্যে চুল কেটে ও গলায় জুতার মালা পরিয়ে দেয়। এ ঘটনার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে ব্যাপক সমালোচনা শুরু হয়।

ঘটনার পরপরই বোরহানউদ্দিন থানার একাধিক টিম এলাকায় অভিযান চালায়। রবিবার মধ্য রাত থেকে সোমবার সকাল পর্যন্ত অভিযানে পাঁচ জনকে গ্রেফতার করা হয়। বাকিদের গ্রেফতারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে বলে জানায় পুলিশ।

/এবি/আরকে/
বিষয়:
গ্রেফতারনারী
সম্পর্কিত
নাশকতার মামলায় নীলফামারীর যুবলীগ নেতা গ্রেফতার
ডলার চক্রের মূল হোতা আদিব ফয়েজ গ্রেফতার
সাবেক সচিব আবু আলম শহীদ খান গ্রেফতার
সর্বশেষ খবর
আত্মসমর্পণ না করলে হারিকেন হামলা, হামাসকে ইসরায়েলের হুমকি
আত্মসমর্পণ না করলে হারিকেন হামলা, হামাসকে ইসরায়েলের হুমকি
জাকসু নির্বাচনে এজিএস প্রার্থীর বিরুদ্ধে প্রচারণায় বিরিয়ানি বিতরণের অভিযোগ
জাকসু নির্বাচনে এজিএস প্রার্থীর বিরুদ্ধে প্রচারণায় বিরিয়ানি বিতরণের অভিযোগ
খিলগাঁওয়ে বাসের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী নিহত
খিলগাঁওয়ে বাসের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী নিহত
বিশেষজ্ঞদের মতামত নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা করবে ঐকমত্য কমিশন
জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫বিশেষজ্ঞদের মতামত নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা করবে ঐকমত্য কমিশন
সর্বাধিক পঠিত
স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ডের ক্রেডিট কার্ডের টাকা গায়েব, সমালোচনার ঝড়
স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ডের ক্রেডিট কার্ডের টাকা গায়েব, সমালোচনার ঝড়
কক্সবাজার সৈকতে মুশফিকুর রহিমের ভাতিজার মরদেহ উদ্ধার
কক্সবাজার সৈকতে মুশফিকুর রহিমের ভাতিজার মরদেহ উদ্ধার
বরিশালে বিদেশি জাহাজ ডুবে জেগেছে চর, ৩৩ বছর পর উদ্ধার
বরিশালে বিদেশি জাহাজ ডুবে জেগেছে চর, ৩৩ বছর পর উদ্ধার
বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যাহত হলে কঠোর ব্যবস্থা নেবে সরকার
বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যাহত হলে কঠোর ব্যবস্থা নেবে সরকার
সাবেক সচিব আবু আলম শহীদ খান গ্রেফতার
সাবেক সচিব আবু আলম শহীদ খান গ্রেফতার
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media