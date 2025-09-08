X
মঙ্গলবার ঢাবিতে সীমিত থাকবে যান চলাচল, আগ্নেয়াস্ত্র বহন নিষিদ্ধ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:৫৭আপডেট : ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:৫৭
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র (টিএসসি) এলাকার সড়কের ওপর সন্ত্রাসবিরোধী রাজু ভাস্কর্য/ভিডিও থেকে নেওয়া স্ক্রিনশট

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসন্ন কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা রক্ষায় যান চলাচলে বিশেষ নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)। একই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় আগ্নেয়াস্ত্র, বিস্ফোরক বহন ও প্রদর্শন নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) ডিএমপি কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলীর সই করা পৃথক দুটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে।

প্রথম বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার স্বার্থে ৮ সেপ্টেম্বর রাত ৮টা থেকে ১১ সেপ্টেম্বর দুপুর ১২টা পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও সংলগ্ন এলাকায় সকল ধরনের সভা-সমাবেশ, আগ্নেয়াস্ত্র, বিস্ফোরক বহন ও প্রদর্শন নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় বিজ্ঞপ্তিতে যানবাহন চলাচলে বিশেষ নির্দেশনা দেওয়া হয়। এতে বলা হয়েছে, ডাকসু নির্বাচন উপলক্ষে শাহবাগ মোড়, নীলক্ষেত মোড়, বাংলামোটর মোড়, শরীয়তুল্লাহ হল এবং ফুলার রোড এলাকায় যানবাহন প্রবেশ সীমিত থাকবে। তবে অ্যাম্বুলেন্স ও জরুরি সেবামূলক যানবাহন চলাচলের ক্ষেত্রে এ নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য হবে না।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়, নির্বাচনের দিন ঢাকায় ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ওই সময়ে চালক ও যাত্রীদের বিকল্প সড়ক ব্যবহার করতে অনুরোধ করা হয়েছে।

ডিএমপি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এ সিদ্ধান্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ও আশপাশের এলাকায় নির্বিঘ্ন নির্বাচনী পরিবেশ নিশ্চিত করতে নেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে নির্বাচন ঘিরে যাতে কোনও প্রকার অপ্রীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি না হয়, সেদিকেও বিশেষ নজরদারি থাকবে।

বিষয়:
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ডিএমপিট্রাফিক পুলিশ
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
