মঙ্গলবার, ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৪ ভাদ্র ১৪৩২
ডাকসু নির্বাচন: ভোটগ্রহণের জন্য প্রস্তুত কেন্দ্রগুলো

ঢাবি প্রতিনিধি
০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২৩:৩০আপডেট : ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২৩:৩০
ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ হল কেন্দ্র সাজানো হয়েছে ভোটগ্রহণের জন্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে সব ভোটকেন্দ্রের প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। প্রস্তুত রয়েছে ভোটগ্রহণের জন্য। নিরাপত্তায়ও রয়েছে কড়াকড়ি।

সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় সরেজমিন ৮টি কেন্দ্র ঘুরে এমন চিত্র দেখা গেছে।

সরেজমিন দেখা যায়, ভূতত্ত্ব বিভাগের কেন্দ্র ভোটগ্রহণের প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। সেখানে নিচতলার দুই পাশে ভোটকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। কবি সুফিয়া কামাল হলের নারী শিক্ষার্থীরা এই কেন্দ্রে ভোট দেবেন। এই কেন্দ্রে ভিপি প্রার্থী উমামা ফাতেমা ভোট দেবেন।

কার্জন হলের পরীক্ষা কেন্দ্রের প্রস্তুতি এখনও পুরোপুরি শেষ হয়নি। পরীক্ষা কেন্দ্রকে দুই ব্লক করে এক পাশে শহীদুল্লাহ হল, অন্য পাশে ফজলুল হক মুসলিম হলের ভোটকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এই কেন্দ্রের দ্বিতীয় তলায় অমর একুশে হলের শিক্ষার্থীরা ভোট দেবেন।

শারীরীক শিক্ষা কেন্দ্রের প্রস্তুতি পূর্ণ সম্পন্ন হয়েছে। এই কেন্দ্রের ইনডোর গেমস রুমে জগন্নাথ হল, ইন্সট্রুমেন্ট রুমে শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক এবং ইনডোর গেমস রুমের অপর পাশে সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

উদয়ন স্কুল কেন্দ্রের ভোটগ্রহণের প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। এখানে পশ্চিম পাশের দ্বিতীয় তলার ২০৩, ২০৪ এবং ২০৫ নং কক্ষে মাস্টার দা সূর্যসেন হলের শিক্ষার্থীরা ভোট দেবেন।

নীচতলার সেমিনার রুমে মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হল এবং মাঝখানের সিঁড়ির দ্বিতীয় তলায় কবি জসীম উদ্দীন হল ও শেখ মুজিবুর রহমান হলের শিক্ষার্থীরা ভোট দেবেন। এই কেন্দ্রে তিনটি প্রবেশপথ রয়েছে।

সিনেট ভবন কেন্দ্রের বুথগুলোর প্রস্তুতিও সম্পন্ন হয়েছে। এই কেন্দ্রে সেমিনার রুমে স্যার এ এফ রহমান হলের শিক্ষার্থীরা ভোট দেবেন। এছাড়া অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের ফ্লোরে বিজয় একাত্তর হলের শিক্ষার্থীরা ভোট দেবেন। ডাইনিং রুমে ভোট দেবেন হাজী মুহম্মদ মুহসীন হলের শিক্ষার্থীরা।

ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের প্রস্তুতিও সম্পন্ন হয়েছে। এই কেন্দ্রে রোকেয়া হলের নারী শিক্ষার্থীরা ভোট দেবেন। তবে মেয়েদের দুুইটি হলের কেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাবের প্রস্তুতি এখনও সম্পন্ন হয়নি। সন্ধ্যায় গিয়ে দেখা যায়, কর্মীরা সেখানে এখনও বুথ তৈরির কাজ করছেন।

এবারের ভোটকেন্দ্রের সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে। ভোটকেন্দ্রে ভোট গণনা কেন্দ্রের বাইরে এলইডি স্ক্রিনে দেখানো হবে।

প্রস্তুত বুথ, সকাল ৮টা থেকে শুরু হবে ভোটগ্রহণ

ক্যাম্পাস ঘুরে দেখা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। ক্যাম্পাসের বিভিন্ন স্থানে শিক্ষার্থীরা স্বাভাবিক চলাচল করছেন। এ সময় একাধিক প্রার্থীকে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আড্ডা দিতে দেখা গেছে।

প্রক্টর অফিসের দেওয়া বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, নির্বাচন উপলক্ষে সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) রাত ৮টা থেকে পরদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশপথ তথা শাহবাগ, পলাশী, দোয়েল চত্বর, শিববাড়ি ক্রসিং, ফুলার রোড, উদয়ন স্কুল ও নীলক্ষেত মোড়ে সর্বসাধারণের জন্য বন্ধ থাকবে।

তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈধ আইডি কার্ডধারী শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীরা প্রবেশ করতে পারবেন। শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পরিবারের সদস্যরা স্ব স্ব শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পরিচয়পত্রের ফটোকপি প্রদর্শন করে ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে পারবেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টিকারযুক্ত ও জরুরি সেবায় নিয়োজিত যানবাহন যেমন অ্যাম্বুলেন্স, ডাক্তার, রোগী, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, সাংবাদিক ও ফায়ার সার্ভিসের যানবাহন ব্যতীত অন্য কোনও যানবাহন ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে পারবে না।

সোমবার বিকালে এক সংবাদ সম্মেলনে চিফ রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন বলেন, ‘আমরা আজ শেষ ধাপে এসে উপনীত হয়েছি। আগামীকাল সকাল থেকে নিরবিচ্ছিন্নভাবে ভোটগ্রহণ শুরু হবে।’

তিনি বলেন, ‘আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অনেক ভালো। কোনও শঙ্কা আমরা দেখছি না। গণমাধ্যম বা গোয়েন্দা সংস্থা থেকেও আমরা এমন কোনও তথ্য পাইনি। শিক্ষার্থীরা বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনায় নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন।’

এদিকে নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য পুলিশের ৮টি চেকপোস্ট কাজ করবে বলে জানিয়েছেন ডিএমপি কমিশনার সাজ্জাত আলী খান।

তিনি বলেন, ‘আমরা আমাদের অফিসারদের সঙ্গে বডি ক্যামেরা সংযুক্ত করে দিয়েছি। এছাড়া বিশেষায়িত ইউনিট, বোম ডিসপোজাল ইউনিট এবং সোয়াট বাহিনী থাকবে।’

ডিএমপি কমিশনার আরও বলেন, ‘পুলিশ বাহিনীর পাশাপাশি র‍্যাব ও অন্যান্য বাহিনীর ইউনিট থাকবে। সোমবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ১ হাজার ৭৭১ জন পুলিশ সদস্য অবস্থান করছেন। আগামীকাল ২ হাজার ৯৬ জন পোশাকধারী দায়িত্বে থাকবেন। নিরাপত্তা নিয়ে কোনও আশঙ্কা নেই।’

