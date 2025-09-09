X
মঙ্গলবার, ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৫ ভাদ্র ১৪৩২
টিএসসিতে হেনস্তার শিকার সহকারী প্রক্টর, ছাত্রদল-শিবির পাল্টাপাল্টি অভিযোগ

বাংলা ট্রিবিউন রির্পোট
০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:৩২আপডেট : ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:৪০
পরে অন্য শিক্ষকরা এসে সহকারী প্রক্টরকে উদ্ধার করে নিয়ে যান

ডাকসু নির্বাচনের শেষ মুহূর্তে আবারও উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে। হেনস্তার শিকার হয়েছেন সহকারী প্রক্টর নূরে আলম সিদ্দিকী।

অন্যদিকে অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ করেছেন ছাত্রদলের ভিপি প্রার্থী আবিদুল ইসলাম ও শিবিরের প্যানেল ঐক্যবদ্ধ বদ্ধ শিক্ষার্থী জোটের ভিপি প্রার্থী আবু সাদিক কায়েম।

মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) বিকাল সাড়ে ৩টায় টিএসসি চত্বরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন সাদিক কায়েম। তিনি অভিযোগ করেন, দুপুরের পর ক্যাম্পাসে প্রচুর বহিরাগত প্রবেশ করেছে। প্রশাসন তাদের বাধা দিচ্ছে না।

সাদিক কায়েম বলেন, ‘ডাকসু নির্বাচন নিয়ে চক্রান্ত চলছে। তবে শিক্ষার্থীরা তা মেনে নেবে না। টিএসসি কেন্দ্রে যার বিরুদ্ধে সিলমারা ব্যালট সরবরাহ করার অভিযোগ তাকে গ্রেফতার করতে হবে।’

এর আগে বিকাল ৩টায় ছাত্রদলের ভিপি প্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান অভিযোগ করেন, ‘প্রশাসন সম্পূর্ণ শিবিরের পক্ষে কাজ করছে। সাদিক ও ফরহাদের অধিকাংশ ব্যালটে ক্রস চিহ্ন দেওয়া।’ তিনি অভিযোগ করেন, ‘শিবির বহিরাগত নিয়ে এসেছে।’

অন্যদিকে বিকাল ৩টা ৪০ মিনিটে টিএসসির পশ্চিম গেটে অবস্থানরত শতাধিক শিক্ষার্থীকে ফটকের বাইরে যাওয়ার অনুরোধ করেন নির্বাচনের দায়িত্বরত কর্মকর্তা ও সহকারী প্রক্টর নূরে আলম সিদ্দিকী। এ সময় তারা তাকে হেনস্তা করেন এবং শিবিরের দালাল ও রাজাকার বলে গালি দেন। ওই সময় শিক্ষার্থীরা আরও বলেন, ‘প্রহসনের নির্বাচন মানি না।’ শিবিরের অভিযোগ তারা ছাত্রদলের নেতাকর্মী। পরে অন্য শিক্ষকরা এসে সহকারী প্রক্টরকে উদ্ধার করে নিয়ে যান।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে সহকারী প্রক্টর নূরে আলম সিদ্দিকী বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘আমি শৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে তাদের ফটকের বাইরে যেতে বলেছিলাম। তারা তা না জেনেই বিভিন্ন স্লোগান দেন।’ তারা কারা জানতে চাইলে তিনি জানেন না বলে জানান।

বিষয়:
ডাকসুঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ডাকসু নির্বাচনডাকসু নির্বাচন ২০২৫
