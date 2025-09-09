X
মঙ্গলবার, ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৫ ভাদ্র ১৪৩২
কোন কেন্দ্রে কত ভোট পড়লো

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:৩৪আপডেট : ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:৪৮
ভোটকেন্দ্রে ভোটারদের লম্বা লাইন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ নির্বাচনে (ডাকসু) ভোটগ্রহণ শেষ হয়েছে। নির্বাচনের আটটি কেন্দ্রের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভোট পড়েছে কার্জন হল কেন্দ্রে। এখানে মোট ৮৪ দশমিক ৭ শতাংশ ভোট পড়েছে। অপরদিকে শামসুন নাহার হলের শিক্ষার্থীদের ইউ ল্যাব স্কুলে ৬৩ শতাংশ ভোট পড়েছে। কেন্দ্রের রিটার্নিং কর্মকর্তাদের কাছ থেকে এসব তথ্য জানা গেছে।

মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) ভোটগ্রহণ শেষে গণনা চলছে।

কার্জন হলে ভোট দেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ হল, অমর একুশে হল ও ফজলুল হক মুসলিম হলের শিক্ষার্থীরা। এ কেন্দ্রে মোট ভোটার ৫ হাজার ৭৭ জন। কার্জন হল কেন্দ্রের রিটার্নিং অফিসার এম এম মহিউদ্দীন বলেছেন, ফজলুল হক মুসলিম হলে ১৪৪৩ জন, শহীদুল্লাহ হলে ১৯০৯, অমর একুশে হলে ১ হাজার ৮৩ জন ভোট দিয়েছেন। অর্থাৎ কেন্দ্রটিতে মোট ভোটের হার ৮৭ দশমিক ৩৪ শতাংশ।

ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র (টিএসসি) কেন্দ্রে ভোট দিয়েছেন রোকেয়া হলের শিক্ষার্থীরা। এ কেন্দ্রে মোট ভোটার ৫ হাজার ৬৬৫ জন। কেন্দ্র-প্রধান শামসুন নাহার হলের প্রভোস্ট নাসরীন সুলতানা বলেছেন, এখানে ভোট দিয়েছেন ৩ হাজার ৯০৭ জন, যা প্রায় ৬৯ শতাংশ।

নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে ভোট দেন বিজয় একাত্তর হল, স্যার এ এফ রহমান হল, হাজী মুহম্মদ মুহসীন হল ও বিজয় একাত্তর হলের শিক্ষার্থীরা। এখানে মোট ভোটার ৪ হাজার ৮৩০ জন। কেন্দ্রের পোলিং অফিসার অধ্যাপক আইনুল ইসলাম বলেন, বিজয় একাত্তর হলে ৮৫ শতাংশ, এ এফ রহমান হলে ৮৩ দশমিক ৫০ শতাংশ এবং মুহসীন হলে ৮৩ দশমিক ৩৭ শতাংশ কাস্ট হয়েছে। সব হল মিলিয়ে ৮৪ শতাংশ কাস্ট হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব কেন্দ্রে ভোট দিয়েছেন বাংলাদেশ-কুয়েত মৈত্রী হল ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলের শিক্ষার্থীরা। এখানে মোট ভোটার সংখ্যা ৪ হাজার ৭৫৫। কেন্দ্র প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক শারমীন কবীর বলেন, তার কেন্দ্রে ৭০ শতাংশের কাছাকাছি ভোট কাস্ট হয়েছে।

ইউল্যাব স্কুল কেন্দ্রে ভোট দিয়েছেন শামসুন নাহার হলের শিক্ষার্থীরা। এ কেন্দ্রে মোট ভোটার ৪ হাজার ৯৬ জন। কেন্দ্র প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা শহিদুল জাহিদ বলেন, কেন্দ্রটিতে ৬৩ শতাংশ ভোট পড়েছে।

উদয়ন স্কুল কেন্দ্রে সূর্যসেন হল, মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হল, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হল ও কবি জসীমউদ্দীন হলের শিক্ষার্থীরা ভোট দিয়েছেন। এ কেন্দ্রে মোট ভোটার ৬ হাজার ১৫৫ জন। কেন্দ্রের রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক শামীম রেজা বলেন, চারটি হলে মোট ভোটার ছিলেন ৬ হাজার ১৬৩ জন। এর মধ্যে ৫ হাজার ১৪১ জন ভোট দিয়েছেন, যা প্রায় ৮৩ শতাংশ।

তিনি বলেন, সূর্যসেন হলে মোট ভোটার ছিলেন ১ হাজার ৪৯৮ জন। এর মধ্যে ভোট দিয়েছেন ১ হাজার ৩১৬ জন, যা প্রায় ৮৮ শতাংশ। জসীম উদ্দিন হলে মোট ভোটার ১ হাজার ৩০৩ জনের মধ্যে ভোট দিয়েছেন ১ হাজার ১১৭ জন, যা ৮৬ শতাংশ। জিয়া হলে মোট ভোটার ছিলেন ১ হাজার ৭৫৩ জন, এর মধ্যে ভোট দিয়েছেন ১ হাজার ৩১৫ জন, যা প্রায় ৭৫ শতাংশ। অন্যদিকে মুজিব হলে মোট ভোটার ছিলেন ১ হাজার ৬০৯ জন। এর মধ্যে ভোট কাস্ট হয়েছে ১ হাজার ৩৯৩টি, যা ৮৭ শতাংশ।

ভূতত্ত্ব বিভাগ কেন্দ্রে সুফিয়া কামাল হলের ৪ হাজার ৪৪৩ শিক্ষার্থী ভোট দিয়েছেন। কেন্দ্র-প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা কাজী মারুফুল ইসলাম বলেছেন, কেন্দ্রটিতে ২৯৪৭ জন ভোট দিয়েছেন। মোট ৬৬ দশমিক ৪৮ শতাংশ কাস্ট হয়েছে।

শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রে ভোট দিয়েছেন জগন্নাথ হল, শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হল ও সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের শিক্ষার্থীরা। কেন্দ্রটিতে মোট ভোটার ৪ হাজার ৮৫৩ জন। কেন্দ্রের প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা কাজী মোস্তাক গাউসুল হক বলেন, এ কেন্দ্রে তিনটি বুথে মোট ৪ হাজার ৮৬১ জন ভোটারের মধ্যে ভোট দিয়েছেন ৪ হাজার ৪৪ জন, যা প্রায় ৮৩ শতাংশ।

তিনি আরও বলেন, এর মধ্যে জগন্নাথ হলে মোট ২ হাজার ২২২ জন ভোটারের মধ্যে ভোট কাস্ট হয়েছে ১ হাজার ৮৩১টি এবং অনুপস্থিত ছিলেন ৩৯১ জন। শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হলে ১ হাজার ৯৬৩ জন ভোটারের মধ্যে ভোট দিয়েছেন ১ হাজার ৬৬০ জন, অনুপস্থিত ছিলেন ৩০৩ জন। স্যার সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে ৬৬৯ জন ভোটারের মধ্যে ভোট কাস্ট হয়েছে ৫৫৩টি এবং অনুপস্থিত ছিলেন ১১৬ জন।

 

বিষয়:
ভোটডাকসু নির্বাচন ২০২৫
