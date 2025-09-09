যে কারণে সাক্ষ্য দিতে পারেননি পরীমণি

মারধর, বিভিন্ন ধরনের হুমকি ও যৌন হয়রানির অভিযোগে করা মামলায় আলোচিত নায়িকা পরীমণির সাক্ষ্যগ্রহণের তারিখ পিছিয়ে আগামী বছরের ১০ ফেব্রুয়ারি ধার্য করেছেন আদালত। পরীমণির আইনজীবী নীলাঞ্জনা রিফাত (সুরভী) জানান, দুই সন্তানকে টিকা দেওয়ায় তারা কিছুটা অসুস্থ। সেজন্য পরীমনি আদালতে সাক্ষ্য দিতে আসতে পারেননি।
মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) ঢাকার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-৯ এর বিচারক শাহিনা হক সিদ্দিকার আদালতে পরীমণিকে জেরা করার জন্য দিন ধার্য ছিল। তবে তিনি আদালতে না আসায় জেরার দিন পিছিয়ে আগামী বছরের ১০ ফেব্রুয়ারি ধার্য করেন আদালত।
পরীমণির আইনজীবী নীলাঞ্জনা রিফাত (সুরভী) এতথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, এদিন পরীমণিকে জেরার দিন ধার্য ছিল। কিন্তু তার দুই সন্তানকে টিকা দেওয়ার কারণে তারা কিছুটা অসুস্থ। তাদের টেককেয়ার করতে হচ্ছে। এ কারণে তিনি আদালতে আসতে পারেননি। তার পক্ষে সময় চেয়ে আবেদন করা হয়। আদালত সময় আবেদন মঞ্জুর করে আগামী বছরের ১০ ফেব্রুয়ারি তাকে জেরার দিন ধার্য করেছেন।
এর আগে, গত ২৬ মে এই মামলায় আদালতে আসেন পরীমণি। তবে ওইদিন অসুস্থ হয়ে পড়ায় তার জেরা হয়নি।
২০২২ সালের ১৮ মে তিন আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরুর আদেশ দেন ট্রাইব্যুনাল। ওই বছরের ২৯ নভেম্বর পরীমণির সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু হয়। মামলার আসামি হলেন— নাসির উদ্দিন, তুহিন সিদ্দিকী অমি ও শহীদুল আলম।
২০২১ সালের ৬ সেপ্টেম্বর মামলায় নাসির, অমি এবং শহিদুল আলমকে অভিযুক্ত করে অভিযোগপত্র দাখিল করেন তদন্ত কর্মকর্তা সাভার মডেল থানার পরিদর্শক (তদন্ত) কামাল হোসেন।
জানা যায়, ২০২১ সালের ১৪ জুন সাভার থানায় ধর্ষণ ও হত্যাচেষ্টার অভিযোগে ব্যবসায়ী নাসির উদ্দিন ও অমির নাম উল্লেখ করে ছয় জনের বিরুদ্ধে মামলা করেন চিত্রনায়িকাপরীমণি। মামলা দায়েরের পর অভিযানে নামে মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ। ওইদিনই নাসির উদ্দিনসহ পাঁচজনকে উত্তরার একটি বাসা থেকে আটক করে ডিবি পুলিশ। অভিযানে ওই বাসা থেকে বিপুল পরিমাণ মদ-বিয়ার ও ইয়াবা জব্দ করা হয়।