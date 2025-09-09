X
মঙ্গলবার, ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৫ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

যে কারণে সাক্ষ্য দিতে পারেননি পরীমণি

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:২০আপডেট : ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:২০
পরীমণি (ফাইল ছবি)

মারধর, বিভিন্ন ধরনের হুমকি ও যৌন হয়রানির অভিযোগে করা মামলায় আলোচিত নায়িকা পরীমণির সাক্ষ্যগ্রহণের তারিখ পিছিয়ে আগামী বছরের ১০ ফেব্রুয়ারি ধার্য করেছেন আদালত। পরীমণির আইনজীবী নীলাঞ্জনা রিফাত (সুরভী) জানান, দুই সন্তানকে টিকা দেওয়ায় তারা কিছুটা অসুস্থ। সেজন্য পরীমনি আদালতে সাক্ষ্য দিতে আসতে পারেননি।

মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) ঢাকার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-৯ এর বিচারক শাহিনা হক সিদ্দিকার আদালতে পরীমণিকে জেরা করার জন্য দিন ধার্য ছিল। তবে তিনি আদালতে না আসায় জেরার দিন পিছিয়ে আগামী বছরের ১০ ফেব্রুয়ারি ধার্য করেন আদালত।

পরীমণির আইনজীবী নীলাঞ্জনা রিফাত (সুরভী) এতথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, এদিন পরীমণিকে জেরার দিন ধার্য ছিল। কিন্তু তার দুই সন্তানকে টিকা দেওয়ার কারণে তারা কিছুটা অসুস্থ। তাদের টেককেয়ার করতে হচ্ছে। এ কারণে তিনি আদালতে আসতে পারেননি। তার পক্ষে সময় চেয়ে আবেদন করা হয়। আদালত সময় আবেদন মঞ্জুর করে আগামী বছরের ১০ ফেব্রুয়ারি তাকে জেরার দিন ধার্য করেছেন।

এর আগে, গত ২৬ মে এই মামলায় আদালতে আসেন পরীমণি। তবে ওইদিন অসুস্থ হয়ে পড়ায় তার জেরা হয়নি।

২০২২ সালের ১৮ মে তিন আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরুর আদেশ দেন ট্রাইব্যুনাল। ওই বছরের ২৯ নভেম্বর পরীমণির সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু হয়।  মামলার আসামি হলেন— নাসির উদ্দিন, তুহিন সিদ্দিকী অমি ও শহীদুল আলম।

২০২১ সালের ৬ সেপ্টেম্বর মামলায় নাসির, অমি এবং শহিদুল আলমকে অভিযুক্ত করে অভিযোগপত্র দাখিল করেন তদন্ত কর্মকর্তা সাভার মডেল থানার পরিদর্শক (তদন্ত) কামাল হোসেন।

জানা যায়, ২০২১ সালের ১৪ জুন সাভার থানায় ধর্ষণ ও হত্যাচেষ্টার অভিযোগে ব্যবসায়ী নাসির উদ্দিন ও অমির নাম উল্লেখ করে ছয় জনের বিরুদ্ধে মামলা করেন চিত্রনায়িকাপরীমণি। মামলা দায়েরের পর অভিযানে নামে মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ। ওইদিনই নাসির উদ্দিনসহ পাঁচজনকে উত্তরার একটি বাসা থেকে আটক করে ডিবি পুলিশ। অভিযানে ওই বাসা থেকে বিপুল পরিমাণ মদ-বিয়ার ও ইয়াবা জব্দ করা হয়।

/এনএইচ/এপিএইচ/
বিষয়:
আদালতমামলাপরীমণি
সম্পর্কিত
জিন তাড়াতে এসে ধর্ষণের চেষ্টা, দেখে ফেলায় মা-মেয়েকে হত্যা: পুলিশ
নুরাল পাগলার মরদেহ কবর থেকে তোলার ‘নির্দেশদাতা’ গ্রেফতার
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রেফতার ভুয়া সাংবাদিক জাহিদ কারাগারে
সর্বশেষ খবর
সেপটিক ট্যাংকের ঝুঁকি ও করণীয় বিষয়ে শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ দিল ফায়ার সার্ভিস
সেপটিক ট্যাংকের ঝুঁকি ও করণীয় বিষয়ে শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ দিল ফায়ার সার্ভিস
ছাত্রদল নাটক মঞ্চস্থ করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে: এস এম ফরহাদ
ছাত্রদল নাটক মঞ্চস্থ করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে: এস এম ফরহাদ
ক্যাবের নতুন সভাপতি সাবেক সচিব সফিকুজ্জামান
ক্যাবের নতুন সভাপতি সাবেক সচিব সফিকুজ্জামান
ষড়যন্ত্র থেকে বেরিয়ে আসুন, শিক্ষার্থীদের ম্যান্ডেট মেনে নিন: সাদিক কায়েম
ষড়যন্ত্র থেকে বেরিয়ে আসুন, শিক্ষার্থীদের ম্যান্ডেট মেনে নিন: সাদিক কায়েম
সর্বাধিক পঠিত
ধিক্কার জানালেন সারজিস
ধিক্কার জানালেন সারজিস
গোয়ালন্দের অধিকাংশ মসজিদের ইমাম-মুয়াজ্জিন গ্রেফতার আতঙ্কে আত্মগোপনে
গোয়ালন্দের অধিকাংশ মসজিদের ইমাম-মুয়াজ্জিন গ্রেফতার আতঙ্কে আত্মগোপনে
দুই মহাসড়কে তীব্র যানজট, গাড়ি চলাচল প্রায় বন্ধ
দুই মহাসড়কে তীব্র যানজট, গাড়ি চলাচল প্রায় বন্ধ
‘তারা ৫০০ কোটি টাকা খরচ করে হলেও চাইবে আমি মনোনয়ন না পাই’
‘তারা ৫০০ কোটি টাকা খরচ করে হলেও চাইবে আমি মনোনয়ন না পাই’
স্বর্ণের দামে ফের রেকর্ড
স্বর্ণের দামে ফের রেকর্ড
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media