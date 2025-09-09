X
মঙ্গলবার, ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৫ ভাদ্র ১৪৩২
বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের কাঠমান্ডু ফ্লাইট স্থগিত

বাংলা ট্রিবিউন রির্পোট
০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:৩১আপডেট : ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:৩১
বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের লোগো

নেপালে উদ্ভূত পরিস্থিতি এবং নিরাপত্তাজনিত ও নেপাল সরকারের ফ্লাইট পরিচালনার ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞার কারণে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের আজকের ঢাকা–কাঠমান্ডু ফ্লাইট স্থগিত করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের জনসংযোগ বিভাগের কর্মকর্তা এ বি এম রওশন কবীর এই তথ্য নিশ্চিত করেন। 

তিনি জানান, নিষেধাজ্ঞার পরিপ্রেক্ষিতে ও সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসেবে আগামীকাল বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) ঢাকা–কাঠমান্ডু রুটের ফ্লাইটটি দুপুর ২টা পর্যন্ত স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ফ্লাইট পরিচালনার বিষয়ে পরবর্তী নির্দেশনা পাওয়া মাত্র যাত্রীদের অবহিত করা হবে।

এ বি এম রওশন কবীর আরও জানান, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স যাত্রীদের নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। নেপালগামী যাত্রীদের ফ্লাইট সংক্রান্ত সর্বশেষ তথ্যের জন্য বিমানের কল সেন্টার ১৩৬৩৬ বা +৮৮০৯৬১০৯১৩৬৩৬ নম্বরে সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা ৩০ মিনিটের মধ্যে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ বিমাননেপালবিমান
নেপালের উদ্ভুত পরিস্থিতিতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতি মতপার্থক্য নিরসনে সবপক্ষ শান্তিপূর্ণ সংলাপে অংশ নেবে, আশা ঢাকার
১৩ ট্রাভেল এজেন্সির নিবন্ধন বাতিল করলো সরকার
ওলির পদত্যাগের পরও নেপালে বিক্ষোভ অব্যাহত, সংলাপের আহ্বান সেনাবাহিনীর
থিম্পুতে বাংলাদেশ দূতাবাসের কমপ্লেক্স উদ্বোধন 
ছাত্রদলের প্রার্থীদের শুভকামনা জানিয়ে ওসির পোস্ট, পরে বললেন ‘আইডি হ্যাক’
মোহাম্মদপুরে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে দেশীয় অস্ত্রসহ গ্রেফতার ৭
মতপার্থক্য নিরসনে সবপক্ষ শান্তিপূর্ণ সংলাপে অংশ নেবে, আশা ঢাকার
ধিক্কার জানালেন সারজিস
গোয়ালন্দের অধিকাংশ মসজিদের ইমাম-মুয়াজ্জিন গ্রেফতার আতঙ্কে আত্মগোপনে
দুই মহাসড়কে তীব্র যানজট, গাড়ি চলাচল প্রায় বন্ধ
‘তারা ৫০০ কোটি টাকা খরচ করে হলেও চাইবে আমি মনোনয়ন না পাই’
কাঠমান্ডুতে নামতে পারেনি বিমান, ফিরেছে ঢাকায়
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেল
