ডাকসু নির্বাচনে অব্যবস্থাপনা অভিযোগ শিক্ষক নেটওয়ার্কের পর্যবেক্ষক দলের

ডাকসু নির্বাচনে সার্বিকভাবে অব্যবস্থাপনা ছিল বলে জানিয়েছে শিক্ষক নেটওয়ার্কের পর্যবেক্ষক দল। ‘সব পক্ষের পোলিং এজেন্ট ছিলো না, পোলিং অফিসার নিয়োগও অস্বচ্ছ হয়েছে বলে মন্তব্য করেছে সংগঠটির পর্যবেক্ষকরা।
মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে শিক্ষক নেটওয়ার্কের পর্যবেক্ষক দলের সদস্যরা এ তথ্য তুলে ধরেন।
ব্রিফিংয়ে অধ্যাপক সামিনা লূৎফা বলেন, আমরা মনে করি এই নির্বাচনটি আয়োজনের ক্ষেত্রে যে চেষ্টাটি করেছে, সেই চেষ্টাটির মধ্যে কিছু অবব্যস্থাপনা রয়ে গেছে।
তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্কের পক্ষ থেকে সকাল থেকে ডাকসু নির্বাচনের ভোটগ্রহণ ও কিছুক্ষণ আগের যে ভোট গণনা তা দেখার সুযোগ পেয়েছি। সকাল ৮টা থেকে বিভিন্ন কেন্দ্রে ঘুরেছি, দেখেছি, এই মুহূর্তে আমাদের পর্যবেক্ষণ জানাতে চাই। প্রথম যে কথাটি না বললেই নয়, এই নির্বাচনটি অংশগ্রহণমূলক হয়েছে। শিক্ষার্থীরা ৭৮ শতাংশের বেশি এই নির্বাচনে ভোট দিতে এসেছেন। এই অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের কৃতিত্ব আমরা শিক্ষার্থীদেরই দেবো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা আবারও প্রমাণ করেছেন যে তারা যখন কিছু করতে চান তখন পরিস্কার ভাষায় বলতে পারেন। নির্বাচন কেমন হয়েছ সেটি বলার এখনও যথেষ্ট সময় পার হয়নি। কাউন্টিং বেশিরভাগ জায়গায় শুরুর পর্যযায়ে আছে। আমরা দেখতি পাচ্ছি—একে তো নানান রকম স্পেকুলেশন, নানান রকম ভিত্তিহীন গুজব যেমন আছে, সে রকম কিছুটা অস্থিরিতাও লক্ষ করা যাচ্ছে। তারই প্রেক্ষিতে আমরা মনে করেছি দিন জুড়ে আমরা যা দেখেছি তা আপনাদের জানানো প্রয়োজন।
সামিনা লূৎফা বলেন, আমরা মনে করি—এই নির্বাচনটি আয়োজনের ক্ষেত্রে যে চেষ্টাটি করেছে, সেই চেষ্টাটির মধ্যে কিছু অবব্যস্থাপনা রয়ে গেছে। সেই অব্যবস্থাপনাগুলো এড়ানো যেতো বলে আমরা মনে করি। আমাদের কোনও কোনও আবেদন, কোনও কোনও কনফারেন্স, বারে বারে এসে সতর্কমূলক যে ব্যাপারগুলো আমরা বলেছি, তারপরও দেখেছি কিছু বিষয়ে প্রচুর পরিমাণে গ্যাপ রয়ে গেছে। এই গ্যাপের ক্ষেত্রে ন্যূনতম গ্যাপ হচ্ছে তথ্যের ঘাটতি, তথ্যের গ্যাপ। আমরা দেখেছি এতো এতো টেলিভিশন এই ক্যাম্পাসে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিন্তু আমরা অনেক জায়গায় একজন শিক্ষকও পায়নি, যার ফলে বিভিন্ন কেন্দ্রে কেন্দ্রে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে। সব প্যানেল এবং সব প্রার্থীর মৌলিক এজেন্ট নিয়োগ দেওয়া হয়নি এবং তাদের পাসগুলো তাদের কাছে নানান রকম সময়ে পৌঁছেছে। কারো কারো কাছে একবার সিনেট ভবন, একবার কেন্দ্র, একবার সিনেট ভবন, একবার কেন্দ্রে এরকম দৌড়াদৌড়ি করে পাসগুলো হাতে পেয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বোঝা যাচ্ছে যে শুরুর দিকে অনেক সেন্টারে আমরা পোলিং এজেন্টদের খুঁজে পায়নি। তার কারণ বলা হয়েছে, যারা আবেদন করেছিলেন তাদের আবেদন অনুযায়ী সংখ্যাটা কম ছিল—যাদের নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। তার মানে সব পক্ষ সমান পোলিং এজেন্ট পাননি। মোট আবেদনের তুলনায় অনেক কম পোলিং এজেন্ট নিয়োগ দেওয়া হয়েছে বা অনুমোদন দেওয়া হয়েছে এবং তাদের যে গাইড লাইন অনুযায়ী আইডি সনাক্ত করে শিক্ষার্থীদের ভোটগ্রহণ করার কথা সে জায়গাটিতে সহায়তা করার কথা সে জায়গায় আমরা ঘাটতি দেখেছি অনেক ক্ষেত্রে হয়তবা বাধাও দেওয়াও হয়েছে। এই জায়গাটাতে আমরা মনে করি পোলিং এজেন্টরা যেহেতু উপস্থিত ছিলেন না, যদি কোনও ভোটারের ভোট নিয়ে কোনও ধরনের প্রশ্ন উত্থাপানের সুযোগ তৈরি হয়, সেখানে তাকে প্রশ্ন করার অধিকার রাখেন কিন্তু সেটা তারা করতে পারেনিনি। এছাড়া আমরা জেনেছি দুটি হলের কেন্দ্রে তিনটি ব্যালক পাওয়া গেছে, সেটি নিয়ে তদন্ত কমিটি গঠন হয়েছে শুনেছি। আমরা বলতে চাই, আমাদের পর্যবেক্ষণে মনে হয়েছে যে, ভোট কেন্দ্রগুলোয় যারা দায়িত্ব পালন করেছেন তাদের সবাইকে সমভাবে সমান গুরুত্ব নিয়ে দায়িত্ব পালন করতে দেখা যায়নি। এ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় যে কথটি এদের সঙ্গে সম্পর্কিত, আমরা বাবে বারে নির্বাচন কমিশন ও প্রশাসনকে জিজ্ঞাসা করেছি, কী প্রক্রিয়ায় পোলিং অফিসারদের নিযোগ দেওয়া হচ্ছে, কী ক্রাইটেরিয়ায় পোলিং অফিসাররা নিযুক্ত হচ্ছেন। পোলিং অফিসার মানে যারা প্রশাসনের পক্ষে ভোট গ্রহণের কাজে ছিলেন। এই প্রক্রিয়াটি এতোই অস্বচ্ছ যে আমরা সারাদিনেও বুঝে উঠতে পারিনি, কী প্রক্রিয়া মেনে তাদের ওখানে রাখা হয়েছে। তার মানে এই যে অস্বচ্ছতা এই অস্বচ্ছতার প্রভাব ভোট গ্রহণে পড়ে থাকতে পারে বলে আমরা আশঙ্কা করছি। এছাড়া যগন্নাথ হল, জিমনেসিয়াম, রোকেয়া হলের কেন্দ্র টিএসসি দিনের শুরু থেকে মধ্য পর্যন্ত বারে বারে ভোটগ্রহণ ধীরগতি করা হয়েছে, সেটা একাধিকবার প্রশাসনকে জানানো হয়েছে। অথচ আমরা দেকেছি, বিশেষ করে রোকেয়া হলের কেন্দ্র যেটা টিএসসি, সেই কেন্দ্রে এজন সহকারী প্রক্টরের সঙ্গে বাক-বিতণ্ডার পর ডে পরিস্থিতি তৈরি হলো তার পর ভোট আরও কমে গেলো। এই কমে যাওয়াটা এই ধরনের ক্রাউড কন্ট্রোল করতে না পারাটার একটা প্রভাব পড়তে পারে বলে আমরা মনে করি।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই শিক্ষক বলেন, এছাড়া আমরা দেখেছি যে সমভাবে সব নিয়ম মানা হয়নি। যদিও দেওয়া আছে প্রার্থী কেন্দ্রে ঢুকতে পারবে কিন্তু অনেক কেন্দ্রে প্রার্থীকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। কোনও কেন্দ্রে হাতে চিরকুট নিয়ে ঢুকতে পারবে কিনা, এই নিয়ে কোনও স্বচ্ছ নির্দেশনা না থাকায় তর্ক বিতর্কের মধ্য দিয়ে নানা রকম সমস্যা তৈরি হওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছিল এবং বিষয়ে একক সিদ্ধান্ত আমরা জানতে পারিনি।
সমিনা লূৎফা আরও বলেন, ‘কলম দড়ি দিয়ে বাধা থাকলেও বা না থাকলেও কলম নিয়ে চলে গেলে কলম সংকট দেখা দিয়েছে সেন্টারে। সেই সংকট মোকাবিলায় বলপয়েন্ট পেন দিয়ে ভোট দেওয়ার কারণে মেশিন যদি রিড করতে না পারে তার দায় কার? এই বষয়টি কিভাবে সমাধান হবে তা আমরা জানতে পারিনি। এছাড়া জিনেসিয়াম কেন্দ্রে একটি মেশিন নষ্ট হতে দেখেছি তাতে ভোট গণনার শুরুতেই সময় ক্ষেপণ হয়েছে। আমরা যথেষ্ট জনবল নিয়োজিক জনবল দেখতে পায়নি। ৭৮ শতাংশের বেশি ভোট দিতে চলে এসেছেন এতো কেউ কল্পনা করেনি। সে কারণে তাদের প্রস্তুতিমূলক যে জনবল দরকার ছিল, তা দেখিনি। এই বিশাল ক্রাইড হ্যাল্ডেল করার মতো জনবল না থাকার কারণে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে ধীর লয়ে হতে শুরু করে।
এছাড়া নিযুক্ত যেসব কর্মকর্তা রয়েছে তাদের একীভূত নির্দেশনা দেওয়া এরকম মনে হয়নি। মনে হয়েছে সমস্য উদ্ভুত হলে কীভাবে সামাল দেবে তার টেনিং দেওয়া হয়নি। এছাড়া মেয়েদের হলে ব্যাগ রাখার জায়গা না থাকায় ব্যাগ রেখে আসা ফোন রেখে আসা নিয়ে নানা রকম প্রচারণা হয়েছে। ব্যাগ পাহারা দেওয়ার অজুহাতে নির্বাচনী প্রচারণা হচ্ছে, লিফলেট দেওয়া হচ্ছে ইত্যাদি। বেশ কয়েটকি কেন্দ্রে স্ক্রিন বন্ধ হয়ে গেছে, দেরিতে হয়েছে। এসব বিষয় আমলে নিয়ে আমাদের মনে হয়েছে যে অব্যবস্থাপনা হয়েছে। এগুলো যদি না হতো তাহলে আমরা আরও বিশ্বাস-আস্থা নিয়ে নিয়ে নির্বাচনটার বিষয়ে বলতে পারতাম বলে মন্তব্য করেছেন সমিনা লূৎফা।
সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষক নেটওয়ার্কের পর্যক্ষেক দলের অন্যান্য সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন।