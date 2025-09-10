X
বুধবার, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৫ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:
ডাকসু নির্বাচন

চলছে ফলাফল ঘোষণা, শাহবাগে শিবিরের উল্লাস

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০২:৪৫আপডেট : ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০২:৪৫
শাহবাগে শিবিরের নেতাকর্মীরা স্লোগানে মুখর করে তোলেন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে শাহবাগ এলাকায় উল্লাসে ফেটে পড়েছেন শিবিরের নেতাকর্মীরা। মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) রাত ২টা থেকে ঢাবির বিভিন্ন হলের ফলাফল ঘোষণা শুরু হয়। এতে সাদিক কায়েম এগিয়ে থাকায় শাহবাগে কয়েক শতাধিক নেতাকর্মী একত্রিত হয়ে বিভিন্ন স্লোগানে এলাকা মুখর করে তোলেন।

সরেজমিনে দেখা যায়, জাদুঘরের সামনের সড়কে বিপুলসংখ্যক নেতাকর্মী ভিড় করেছেন। ফলাফল ঘোষণার পর থেকেই তারা হাত উঁচু করে নানান স্লোগান দিতে থাকেন। ‘নারায়ে তাকবির আল্লাহু আকবর’, ‘জিতছে কে সাদিক’, ‘রাজপথ ছাড়বো না’—এসব স্লোগানে পুরো এলাকা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।

অন্যদিকে ছাত্রদলের কর্মীরাও শাহবাগ মোড়ে অবস্থান নিয়ে নিজেদের জানান দিয়ে বিভিন্ন স্লোগান দিচ্ছেন। ‘ছাত্রদল জিন্দাবাদ’, ‘আমার নেতা তোমার নেতা তারেক জিয়া তারেক জিয়া’, ‘জিতছে কে আবিদ ভাই’—এমন স্লোগান উচ্চারিত হতে থাকে।

এদিকে, বিকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বিপুলসংখ্যক আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য মোতায়েন থাকলেও রাত দেড়টার দিকে শাহবাগ থানার সামনে শতাধিক পুলিশ সদস্যকে অবস্থান করতে দেখা যায়।

এ বিষয়ে রমনা বিভাগের উপপুলিশ কমিশনার (ডিসি) মাসুদ আলমকে ফোনে একাধিকবার যোগাযোগ করা হলেও তিনি সাড়া দেননি। তবে পর্যাপ্ত নিরাপত্তাব্যবস্থা রয়েছে জানিয়ে শাহবাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. খালিদ মনসুর বলেন, ‘আগের মতো নিরাপত্তাব্যবস্থা রয়েছে। শিফট পরিবর্তন হচ্ছে। নতুন পুলিশ সদস্যরা আসছেন। যেকোনও ধরনের সংঘর্ষ এড়াতে ও নিয়ন্ত্রণে আমাদের প্রস্তুতি রয়েছে।’

/এবি/কেএইচটি/
বিষয়:
ছাত্রশিবিরডাকসু নির্বাচন ২০২৫
সম্পর্কিত
ডাকসু ফলাফলের অপেক্ষায় উত্তপ্ত শাহবাগ, ছাত্রদল-শিবিরের পাল্টাপাল্টি স্লোগান
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উৎসুক জনতাকে ভিড় না করার অনুরোধ ডিএমপির
ডাকসু নির্বাচনফলাফলের অপেক্ষায় শিক্ষার্থীরা, সিনেট ভবনের ভেতরে বাইরে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা
সর্বশেষ খবর
ডাকসু ফলাফলের অপেক্ষায় উত্তপ্ত শাহবাগ, ছাত্রদল-শিবিরের পাল্টাপাল্টি স্লোগান
ডাকসু ফলাফলের অপেক্ষায় উত্তপ্ত শাহবাগ, ছাত্রদল-শিবিরের পাল্টাপাল্টি স্লোগান
এবার কানাডায় চালু হলো এনআইডি সেবা
এবার কানাডায় চালু হলো এনআইডি সেবা
মহানবী (সা.)-এর জীবনাদর্শ তরুণ প্রজন্মকে আলোড়িত করবে: ধর্ম উপদেষ্টা
মহানবী (সা.)-এর জীবনাদর্শ তরুণ প্রজন্মকে আলোড়িত করবে: ধর্ম উপদেষ্টা
সহজ জয়ে এশিয়া কাপ শুরু আফগানিস্তানের 
সহজ জয়ে এশিয়া কাপ শুরু আফগানিস্তানের 
সর্বাধিক পঠিত
ধিক্কার জানালেন সারজিস
ধিক্কার জানালেন সারজিস
দুই মহাসড়কে তীব্র যানজট, গাড়ি চলাচল প্রায় বন্ধ
দুই মহাসড়কে তীব্র যানজট, গাড়ি চলাচল প্রায় বন্ধ
গোয়ালন্দের অধিকাংশ মসজিদের ইমাম-মুয়াজ্জিন গ্রেফতার আতঙ্কে আত্মগোপনে
গোয়ালন্দের অধিকাংশ মসজিদের ইমাম-মুয়াজ্জিন গ্রেফতার আতঙ্কে আত্মগোপনে
জিন তাড়াতে এসে ধর্ষণের চেষ্টা, দেখে ফেলায় মা-মেয়েকে হত্যা: পুলিশ
জিন তাড়াতে এসে ধর্ষণের চেষ্টা, দেখে ফেলায় মা-মেয়েকে হত্যা: পুলিশ
নুরাল পাগলার মরদেহ কবর থেকে তোলার ‘নির্দেশদাতা’ গ্রেফতার
নুরাল পাগলার মরদেহ কবর থেকে তোলার ‘নির্দেশদাতা’ গ্রেফতার
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media