বুধবার, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৬ ভাদ্র ১৪৩২
মোহাম্মদপুরে ছিনতাইকারী সন্দেহে গণপিটুনিতে নিহত ২

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:২৭আপডেট : ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:২৭
মোহাম্মদপুর থানা

রাজধানীর মোহাম্মদপুরে ছিনতাইয়ের অভিযোগে গণপিটুনিতে দুই জন নিহত হয়েছেন। বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) ভোরে মোহাম্মদপুরে নবীনগর সাঁকোর পাড় এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় আহত হন আরও দুজন। মোহাম্মদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কাজী রফিক এ তথ্য জানান।

নিহতরা হলেন– হানিফ ও সুজন। এছাড়া আহত শরীফ ও জুয়েল বর্তমানে পুলিশ হেফাজতে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

স্থানীয়রা জানান, মঙ্গলবার রাতেই নবীনগর ও বসিলা ৪০ ফিট এলাকার খালের সাঁকোর কাছে কয়েক জন ছিনতাইকারী ধারালো অস্ত্র নিয়ে ছিনতাই করে। পরে ভোর ৪টার দিকে আবারও ছিনতাই করতে আসলে এলাকাবাসী চার জনকে ধরে গণপিটুনি দেয়।

তারা আরও জানান, নিহত সুজন ওরফে বাবলু এবং আহত ফয়সাল ছিনতাইকারী ও কিশোর গ্যাংয়ের সদস্য জনি ওরফে ‘রক্তচোষা জনি’র ঘনিষ্ঠ। দীর্ঘদিন ধরে এ এলাকায় তারা প্রকাশ্যে ছিনতাই করে আসছিল। বহুবার গ্রেফতার হলেও অল্পদিনের মধ্যেই জামিনে বের হয়ে পুনরায় একই কাজে জড়িয়ে পড়ে।

ওসি কাজী রফিক জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে আহতদের উদ্ধার করে সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক হানিফ ও সুজনকে মৃত ঘোষণা করেন। শরীফ ও জুয়েল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। নিহত ও আহত চার জনই এলাকায় সক্রিয় ছিনতাইকারী হিসেবে পরিচিত। তাদের বিরুদ্ধে থানায় একাধিক মামলা রয়েছে।

নিহতগণপিটুনি
চট্টগ্রামে ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়া আরও ৭২ জন আক্রান্ত
প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের অধীনে চাকরির সুযোগ
ডাকসু নির্বাচনে ছাত্রদলের প্রার্থীদের পক্ষে ফেসবুকে পোস্ট, সেই ওসি প্রত্যাহার
পান্থকুঞ্জ পার্ক-হাতিরঝিল অংশে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণে নিষেধাজ্ঞা
ধিক্কার জানালেন সারজিস
ডাকসুর বিভিন্ন পদে বিজয়ী হলেন যারা
‘ব্যাচেলর পয়েন্ট’-এ ফিরলেন তৌসিফ
নুরাল পাগলার মরদেহ কবর থেকে তোলার ‘নির্দেশদাতা’ গ্রেফতার
স্বর্ণের দামে নতুন রেকর্ড, ইতিহাসে সর্বোচ্চ
