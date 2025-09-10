X
বুধবার, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৬ ভাদ্র ১৪৩২
স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার সঙ্গে ইইউ’র অভিবাসন ও আশ্রয়বিষয়ক পরিচালকের সাক্ষাৎ

১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:৩১
স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ইইউ প্রতিনিধি

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরীর (অব.) সঙ্গে ইউরোপীয় কমিশনের অভিবাসন ও আশ্রয় বিষয়ক পরিচালক মিশেল শটার সাক্ষাৎ করেছেন। বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অফিসকক্ষে তিনি এই সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

সাক্ষাৎকালে দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্ক, অভিবাসন, মানব পাচার, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সংস্কার ও সীমান্ত সুরক্ষাসহ বিবিধ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে বলে জানিয়েছেন সিনিয়র তথ্য অফিসার মোহাম্মদ জাকির হোসেন।

শুরুতে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা আবাসন ও আশ্রয়বিষয়ক পরিচালককে স্বাগত জানিয়ে বলেন, ইউরোপীয় ইউনিয়ন আমাদের উন্নয়নের অংশীদার ও পরীক্ষিত বন্ধু। আমাদের শ্রমশক্তির একটি বিশাল অংশ ইইউভুক্ত দেশে কাজ করছে। আমরা সবসময় বৈধভাবে দক্ষ ও স্বল্পদক্ষ শ্রমিক পাঠাতে চেষ্টা করছি। বাংলদেশ থেকে দক্ষ,  স্বল্প দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিক নেওয়ার জন্য তিনি পরিচালককে অনুরোধ জানান।

পরিচালক মিশেল শটার ইইউ ভুক্ত দেশে সাম্প্রতিক অভিবাসন বিরোধী আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক চাপ ক্রমাগত বাড়ছে বলে জানান। তিনি উল্লেখযোগ্য সংখায় বাংলাদেশি নাগরিকদের তার ইউনিয়নভুক্ত দেশে অবৈধ অভিবাসন বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে এ বিষয়ে কাজ করার জন্য বাংলাদেশকে আহবান জানান। দেশের পট পরিবর্তন পরবর্তী আইনশৃঙ্খলা বাহিনী বিশেষ করে পুলিশ সংস্কারের বিষয়ে পরামর্শ দেন।

বৈঠকে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বাংলাদেশ মানবপাচার রোধে জিরো টলারেন্স নীতিতে আছে বলে জানিয়ে বলেন, অবৈধ অভিবাসন, মানবপাচার এসব বিষয় গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে বাংলাদেশ কাজ করছে। ইতোমধ্যে মানবপাচার সিন্ডিকেটের কয়েকজনকে আইনের আওতায় আনা হয়েছে। মানবপাচার সংক্রান্ত  আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হচ্ছে। পুলিশ সংস্কারের কাজও চলমান রয়েছে। বাংলাদেশ সীমান্ত সুরক্ষা ও অবৈধ অভিবাসন রোধে ইইউর সহযোগিতা আশা করছে বলেও উপদেষ্টা বৈঠকে অবহিত করেন। ইইউ অভিবাসনবিষয়ক পরিচালকও এ বিষয়ে একসঙ্গে কাজ করার আশ্বাস দেন।

এ সময় বাংলদেশে নিযুক্ত ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত মিশেল মিলার ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

 

