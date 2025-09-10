ডাকসু নির্বাচনের পরদিন নীরব ক্যাম্পাস

গতকাল (৯ সেপ্টেম্বর) শেষ হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন। যদিও ফলাফল ঘোষণা করতে করতে সেটি বুধবারে গড়িয়েছে। নির্বাচনি ফলাফলে বিভিন্ন হল ও কেন্দ্রীয় সংসদে ইসলামী ছাত্রশিবির সমর্থিত প্রার্থীরা প্রায় সবকটি পদে নির্বাচিত হয়েছেন।
তবে নির্বাচনের পরদিন বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) দুপুরে ক্যাম্পাস ঘুরে দেখা যায়, শিক্ষার্থীদের আনাগোনা একদম কম। নীরব ক্যাম্পাস। তবে টিএসসি ও মধুর ক্যান্টিন এলাকায় কিছু শিক্ষার্থী ও সাংবাদিকদের দেখা গেছে।
মূলত আজ সব প্রকার ক্লাস পরীক্ষা বন্ধ ঘোষণা করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। গতকাল এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায় প্রশাসন। এটিকে ক্যাম্পাস নীরব থাকার একটি কারণ বলে ধারণা করা হচ্ছে।
প্রসঙ্গত, গতকাল ডাকসু নির্বাচন শেষ হওয়ায় আজ ক্যাম্পাসমুখর থাকার ধারণা ছিল শিক্ষার্থীদের। তবে এখন পর্যন্ত তেমন কিছুই দেখা যাচ্ছে না। ইসলামি ছাত্রশিবিরের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার পক্ষ থেকেও কোনও ধরনের কর্মসূচি লক্ষ করা যায়নি।
ঢাবি শিক্ষার্থী রায়হান কবির বলেন, ‘ক্যাম্পাস আজ নীরব। আমার কাছে মনে হয় কোনও সংগঠন চায় না ক্যাম্পাসে কোনও অস্থিতিশীল পরিবেশ হোক, তাই অনেকে নির্বাচন বর্জন করলেও কোনও ধরনের এক্টিভিজম করছে না। আরেকটি বড় কারণ ক্লাস পরীক্ষা বন্ধ।’
ভ্রাম্যমাণ চা বিক্রেতা মাহমুদ বলেন, ‘অন্যান্য দিন তো টিএসসিতে মানুষ থাকে। আজ টিএসসি-ভিসি কোথাও তেমন কোনও ছাত্র-ছাত্রী নাই। বহিরাগতও নাই। রাত পর্যন্ত আছি, দেখি মানুষ আসে কিনা। বিক্রি না করে তো চলে যাওয়া যায় না।’
ভ্রাম্যমাণ আরেক চা ও সিগারেট বিক্রেতা আব্দুল কালাম বলেন, ‘কাল এত বড় নির্বাচন হইলো, আজই সব এমন চুপ হয়ে গেল কেন? আমি ভেবেছিলাম আর এলাকা আরও গরম থাকবে। যারা জিতছে তারা আনন্দ ফুর্তি করবে। কিন্তু কিছুই দেখছি না।’