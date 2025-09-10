X
১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৬ ভাদ্র ১৪৩২
বিআইডব্লিউটিএ’র ২ কর্মকর্তা বরখাস্ত

বাংলা ট্রিবিউন রির্পোট
১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:৪৪আপডেট : ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:৪৪
বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ)
জ্বালানি তেল সরবরাহের ঠিকাদারি কাজ দিতে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআইডব্লিউটিএ) দুই কর্মকর্তাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।
 
বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
 
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বিআইডব্লিউটিএর নৌ সংরক্ষণ এবং পরিচালন বিভাগের জ্বালানি তেলের ঠিকাদারি কাজ দেওয়ার বিনিময়ে উৎকোচ লেনদেন-সংক্রান্ত একটি ঘটনা নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের নজরে এসেছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা এম সাখাওয়াত হোসেনের নির্দেশে ওই বিভাগের অতিরিক্ত পরিচালক (মেরিন) আব্দুর রহিম এবং উপ-পরিচালক ওবায়দুল করিম খানকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে।
 
একইসঙ্গে এ ঘটনা তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটনে কমিটি গঠন এবং জড়িত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। জড়িত অন্যদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে বলেও বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।
