বৃহস্পতিবার, ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৭ ভাদ্র ১৪৩২
হাজারীবাগে যুবকের মরদেহ উদ্ধার

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:২৫আপডেট : ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:২৫
ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল

রাজধানীর হাজারীবাগের ওয়াশপুর এলাকায় রেজুওয়ান ইসলাম রাফি (২২) নামে এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) সকালে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে।

হাজারীবাগ থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মো. শফিকুল ইসলাম জানান, সোহরতহাল প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, রেজুওয়ান আত্মহত্যা করেছেন। তবে মৃত্যুর অন্য কোনও কারণ রয়েছে কিনা তা ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে নিশ্চিত হওয়া যাবে। মরদেহ ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতাল মর্গে রয়েছে।

পরিবারের বরাত দিয়ে এসআই জানান, এক মাস আগে রেজুওয়ান চাকরি হারান। এরপর থেকে তিনি বেকার হয়ে পড়েন এবং সংসারে অভাব দেখা দেয়। পরিবারের সদস্যরা তাকে গ্রামের বাড়ি গিয়ে কৃষিকাজ করার পরামর্শ দেন। কিন্তু তিনি ঢাকায় থাকতে চান। এ নিয়ে বাবা-মায়ের সঙ্গে মনোমালিন্য হয়। বুধবার রাতে তিনি হাজারীবাগে আসেন। রাত সাড়ে ১২টার দিকে ছোট ভাই তাকে খাওয়ার জন্য ডাকাডাকি করলেও কোনও সাড়া মেলেনি। পরে ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ দেখা যায়। খবর পেয়ে স্বজনরা এসে দরজা ভেঙে রাত আড়াইটা নাগাদ রেজুওয়ানকে ফ্যানের সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। খবর পেয়ে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে।

লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার খিদিপুর গ্রামের মো. মিলন মিয়ার ছেলে রেজুওয়ান। বর্তমানে হাজারীবাগ চরওয়াশপুর এলাকায় একটি ভাড়া বাসায় স্ত্রীসহ বসবাস করতেন।

ঢামেক হাসপাতাললাশ উদ্ধার
