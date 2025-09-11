X
বৃহস্পতিবার, ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৭ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

পূজা মণ্ডপে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা দেবে নৌ পুলিশ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:২৫আপডেট : ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:২৫
পূজা মণ্ডপে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা দেবে নৌ পুলিশ

আসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজা উদযাপন উপলক্ষে নৌ অধিক্ষেত্রের পূজা মণ্ডপ ও প্রতিমা বিসর্জনের স্থানে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিতের নির্দেশ দিয়েছেন নৌ পুলিশের অতিরিক্ত আইজিপি কুসুম দেওয়ান।

বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) ঢাকার নৌ পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের সম্মেলন কক্ষে এক মতবিনিময় সভায় তিনি এ নির্দেশনা দেন।

সভার শুরুতেই প্রতিমা তৈরির স্থান, পূজা চলাকালীন ও প্রতিমা বিসর্জনের সময় করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। পূজা কমিটির নেতারা দুর্গাপূজা শুরু থেকে প্রতিমা বিসর্জন পর্যন্ত নৌ পথে যেকোনও অনাকাঙ্ক্ষিত বা অপ্রীতিকর ঘটনা রোধে নৌ টহল জোরদারের পরামর্শ দেন এবং নৌ পুলিশের সহযোগিতা কামনা করেন।

নৌ পুলিশের অতিরিক্ত আইজিপি কুসুম দেওয়ান বলেন, সনাতন ধর্মাবলম্বীদের বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজায় অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ও অপরাধ রোধে নৌ অধিক্ষেত্রে নিরাপত্তা জোরদার করা হবে। পূজা মণ্ডপে নারী ও শিশুরা নির্বিঘ্নে যাতায়াত করতে পারে এবং উৎসবমুখর পরিবেশ বজায় রাখতে পুলিশ কর্মকর্তাদের সরাসরি উপস্থিত থেকে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

অনুষ্ঠানে নৌ পুলিশের ডিআইজি, অতিরিক্ত ডিআইজি, পুলিশ সুপার, অতিরিক্ত পুলিশ সুপারসহ পূজা কমিটির বিভিন্ন পদবির নেতারা সরাসরি ও ভার্চুয়ালি উপস্থিত ছিলেন।

/এবি/আরকে/
বিষয়:
পুলিশদুর্গাপূজা
সম্পর্কিত
কার্যক্রম নিষিদ্ধ আ.লীগ ও অঙ্গসংগঠনের ৫ নেতাকর্মী গ্রেফতার
রাজশাহী নগরীতে ১০৩ মণ্ডপে অনুষ্ঠিত হবে শারদীয় দুর্গাপূজা
ছাত্রদলের প্রার্থীদের শুভকামনা জানিয়ে ওসির পোস্ট, পরে বললেন ‘আইডি হ্যাক’
সর্বশেষ খবর
পুজোর আমেজে মুক্তি পাচ্ছে জয়ার ‘ফেরেশতে’
পুজোর আমেজে মুক্তি পাচ্ছে জয়ার ‘ফেরেশতে’
‘নির্বাচন কমিশন সার্ভিস’ চালুর লক্ষ্যে আইন সংশোধন চান কর্মকর্তারা
‘নির্বাচন কমিশন সার্ভিস’ চালুর লক্ষ্যে আইন সংশোধন চান কর্মকর্তারা
সুষ্ঠু নির্বাচন না হলে অর্জন বলতে কিছুই থাকবে না: সালাহ উদ্দিন
সুষ্ঠু নির্বাচন না হলে অর্জন বলতে কিছুই থাকবে না: সালাহ উদ্দিন
সন্ধ্যার পরও এক কেন্দ্রে লম্বা লাইন, এখনও চলছে ভোটগ্রহণ
সন্ধ্যার পরও এক কেন্দ্রে লম্বা লাইন, এখনও চলছে ভোটগ্রহণ
সর্বাধিক পঠিত
স্বর্ণের দাম কোথায় গিয়ে থামবে
স্বর্ণের দাম কোথায় গিয়ে থামবে
অনলাইন রিটার্ন-ব্যাংক সংযোগে আতঙ্কের কারণ নেই: এনবিআর চেয়ারম্যান
অনলাইন রিটার্ন-ব্যাংক সংযোগে আতঙ্কের কারণ নেই: এনবিআর চেয়ারম্যান
যে কারণে ‘সোনালি ব্যাগ’ তৈরির গবেষণা প্রকল্প বন্ধের সিদ্ধান্ত
যে কারণে ‘সোনালি ব্যাগ’ তৈরির গবেষণা প্রকল্প বন্ধের সিদ্ধান্ত
ভোটের আগের রাতে জাকসু নির্বাচন কমিশনে শিবির সভাপতি মুহিব
ভোটের আগের রাতে জাকসু নির্বাচন কমিশনে শিবির সভাপতি মুহিব
ভোটের আগের রাতে জাকসু নির্বাচন কমিশনে বিএনপি ও স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা
ভোটের আগের রাতে জাকসু নির্বাচন কমিশনে বিএনপি ও স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media