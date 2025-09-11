পূজা মণ্ডপে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা দেবে নৌ পুলিশ

আসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজা উদযাপন উপলক্ষে নৌ অধিক্ষেত্রের পূজা মণ্ডপ ও প্রতিমা বিসর্জনের স্থানে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিতের নির্দেশ দিয়েছেন নৌ পুলিশের অতিরিক্ত আইজিপি কুসুম দেওয়ান।
বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) ঢাকার নৌ পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের সম্মেলন কক্ষে এক মতবিনিময় সভায় তিনি এ নির্দেশনা দেন।
সভার শুরুতেই প্রতিমা তৈরির স্থান, পূজা চলাকালীন ও প্রতিমা বিসর্জনের সময় করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। পূজা কমিটির নেতারা দুর্গাপূজা শুরু থেকে প্রতিমা বিসর্জন পর্যন্ত নৌ পথে যেকোনও অনাকাঙ্ক্ষিত বা অপ্রীতিকর ঘটনা রোধে নৌ টহল জোরদারের পরামর্শ দেন এবং নৌ পুলিশের সহযোগিতা কামনা করেন।
নৌ পুলিশের অতিরিক্ত আইজিপি কুসুম দেওয়ান বলেন, সনাতন ধর্মাবলম্বীদের বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজায় অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ও অপরাধ রোধে নৌ অধিক্ষেত্রে নিরাপত্তা জোরদার করা হবে। পূজা মণ্ডপে নারী ও শিশুরা নির্বিঘ্নে যাতায়াত করতে পারে এবং উৎসবমুখর পরিবেশ বজায় রাখতে পুলিশ কর্মকর্তাদের সরাসরি উপস্থিত থেকে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
অনুষ্ঠানে নৌ পুলিশের ডিআইজি, অতিরিক্ত ডিআইজি, পুলিশ সুপার, অতিরিক্ত পুলিশ সুপারসহ পূজা কমিটির বিভিন্ন পদবির নেতারা সরাসরি ও ভার্চুয়ালি উপস্থিত ছিলেন।