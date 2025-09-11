প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ

X
বৃহস্পতিবার, ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৭ ভাদ্র ১৪৩২
বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:৩৮আপডেট : ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:৩৮
বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক)

গত ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে বাংলা ট্রিবিউনে প্রকাশিত ‘বেবিচকের সদস্য অর্থের পর এবার অপারেশন্সের বিরুদ্ধেও প্রধান উপদেষ্টার কাছে অভিযোগ’ শিরোনামে সংবাদের প্রতিবাদ জানিয়েছে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক)। প্রতিবাদলিপিতে সই করেন সংস্থাটির সহকারী পরিচালক (জনসংযোগ) কাওছার মাহমুদ।

প্রতিবাদে দাবি করা হয়, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, মিথ্যা ও বানোয়াট সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। সংবাদটি বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের (বেবিচক) নজরে এসেছে, যা সংস্থার সম্মানহানি ঘটানোর পাশাপাশি জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে।

এতে বলা হয়, ১৬টি প্রতিষ্ঠান ঘুষ না দেওয়ায় তাদের লিজ বাতিল করা হয়েছে। বাস্তবে বিষয়টি সম্পূর্ণ ভিন্ন। উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে করা চুক্তির নির্ধারিত মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় নিয়ম অনুযায়ী তাদের লিজ স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হয় এবং পরবর্তীতে তা আর নবায়ন করা হয়নি।

প্রতিবাদে আরও বলা হয়, তিনি ৮ বছরেরও বেশি সময় ধরে ডেপুটেশনে কর্মরত আছেন, অথচ প্রকৃত তথ্য হলো তিনি বেবিচকে যোগদান করেন ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে। প্রতিবেদনে আরও দাবি করা হয়েছে, তিনি ২০১৭-১৮ সালে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে যোগ দেন। বাস্তবে তিনি সেখানে নির্বাহী পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন জুন ২০১৯ থেকে আগস্ট ২০১৯ পর্যন্ত। পরবর্তীতে সদস্য (এটিএম) হিসেবে সেপ্টেম্বর ২০১৯ থেকে আগস্ট ২০২০ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন।

প্রতিবাদলিপিতে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি পদোন্নতির মাধ্যমে সদস্য (এটিএম), পরে সদস্য (প্ল্যানিং) এবং সদস্য (অপারেশন্স) হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। প্রকৃত তথ্য হলো, এসব দায়িত্ব পদোন্নতির ভিত্তিতে নয়; বরং বাংলাদেশ সরকারের নীতিনির্ধারণী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পদায়ন করা হয়ে থাকে।

অভিযোগে বলা হয়েছে, একটি প্রতিষ্ঠানের মালিককে সুবিধা দেওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি ১৬টি প্রতিষ্ঠানের লিজ বাতিল করেছেন। বাস্তবে বিষয়টি সম্পূর্ণ ভিন্ন। উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর লিজ নিয়মতান্ত্রিকভাবে চুক্তির মেয়াদ পূর্ণ হওয়ায় বাতিল হয়েছে। পরবর্তীতে নতুন করে লিজ দেওয়ার ক্ষেত্রে আবেদন গ্রহণ করে সরকারি সব বিধি-বিধান অনুসরণ করা হয়, কমিটির যাচাই-বাছাই শেষে যথাযথ প্রক্রিয়ায় দোকানগুলো বরাদ্দ দেওয়া হয়, যা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

এছাড়া অভিযোগে বলা হয়, দফতরে অনেক ফাইল ইচ্ছাকৃতভাবে আটকে রাখা হয় এবং ঘুষের নিশ্চয়তা পাওয়ার পর কিছু ফাইল অনুমোদন দেওয়া হয়- এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, অসত্য ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। বেবিচকের সব ফাইল নির্ধারিত নীতিমালা, সরকারি বিধি-বিধান এবং প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করেই নিষ্পত্তি করা হয়।

প্রতিবেদকের বক্তব্য

সংবাদে প্রতিবেদকের কোনও নিজস্ব বা মনগড়া তথ্য নেই। বেবিচকের সদস্য অপারেশন্সের বিরুদ্ধে প্রধান উপদেষ্টা বরাবর লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ওই অভিযোগে এয়ার কমোডর আবু সাঈদ মাহাবুব খান সদস্য (অপারেশন্স ও প্লানিং) এর সিন্ডিকেটের কবল হতে সিভিল এভিয়েশনের সংযুক্ত ব্যবসায়ীদের দুর্নীতিমুক্তভাবে ব্যবসার পরিবেশ সৃষ্টি করে দেওয়ার আবেদন করা হয়।

ওই অভিযোগে ভুক্তভোগীরা তার বিরুদ্ধে সংবাদে উল্লেখিত এসব অভিযোগ সুনির্দিষ্টভাবে উত্থাপন করে তার বিরুদ্ধে তদন্ত এবং শাস্তিরও দাবি করেন।

অভিযোগের ভিত্তিতে সংবাদটি প্রকাশের আগে সদস্য অপারেশন্স ও প্ল্যানিংকে একাধিকবার ফোন করা হয়। পরবর্তীতে প্রতিবেদক নিজের পরিচয় প্রকাশ করে তাকে হোয়াটসঅ্যাপে ম্যাসেজ পাঠান। এরপর তিনি বেবিচকের জনসংযোগ বিভাগের কর্মকর্তাকে এ বিষয়ে মন্তব্য দিতে বলেন। জনসংযোগ কর্মকর্তা কাওছার মাহমুদের বক্তব্য সংবাদে প্রকাশিতও হয়েছে।  

