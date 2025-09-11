X
বৃহস্পতিবার, ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৭ ভাদ্র ১৪৩২
যাত্রাবাড়ী ফ্লাইওভারে বাসের ধাক্কায় প্রাণ গেলো পথশিশুর

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:৫৩আপডেট : ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:৫৩
ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল

রাজধানীর যাত্রাবাড়ী ফ্লাইওভারে বাসের ধাক্কায় শাকিব (১৪) নামে এক পথশিশুর মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শাকিব (১৪) রাজাখালি ডেমরা এলাকায় বসবাস করতো। বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে যাত্রাবাড়ী ফ্লাইওভারের ওপর বোতল কুড়াতে গেলে একটি অজ্ঞাতনামা বাস তাকে ধাক্কা দেয়। এতে সে গুরুতর আহত হয়। সঙ্গে থাকা পথশিশু আব্দুল কাদিরসহ আরও কয়েকজন তাকে উদ্ধার করে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা দিকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক বলেন, ‘মরদেহটি হাসপাতাল মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে অবগত করা হয়েছে।’

প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, শিশুটি পথশিশু ছিল এবং বোতল কুড়াতে গিয়ে বাসের ধাক্কায় নিহত হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, নিহত শাকিব রাজাখালি এলাকায় থাকলেও তার স্থায়ী ঠিকানা এখনও নিশ্চিত করা যায়নি। ময়নাতদন্তের পর মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

 

/এআইবি/এবি/আরআইজে/
বিষয়:
রাজধানীঢামেক হাসপাতাল
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
