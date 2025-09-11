X
বৃহস্পতিবার, ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৭ ভাদ্র ১৪৩২
বোতল কুড়াতে গিয়ে যাত্রাবাড়ী ফ্লাইওভারে বাসের ধাক্কায় পথশিশুর মৃত্যু

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:৫৫আপডেট : ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:৫৫
যাত্রাবাড়ী-গুলিস্তান ফ্লাইওভার/সংগৃহীত

রাজধানীর যাত্রাবাড়ী ফ্লাইওভারে বাসের ধাক্কায় শাকিব (১৪) নামে এক পথশিশুর মৃত্যু হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শাকিব রাজাখালি ডেমরা এলাকায় বসবাস করত। বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে যাত্রাবাড়ী ফ্লাইওভারের ওপর বোতল কুড়াতে গেলে একটি অজ্ঞাতনামা বাস তাকে ধাক্কা দেয়। এতে গুরুতর আহত হয় শাকিব। এ সময় সঙ্গে থাকা পথশিশু আব্দুল কাদিরসহ আরও কয়েকজন মিলে আহত শাকিবকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে যায়। সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা দিকে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক বলেন, ‘মরদেহটি হাসপাতাল মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে অবগত করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, শিশুটি পথশিশু ছিল এবং বোতল কুড়াতে গিয়ে বাসের ধাক্কায় নিহত হয়।’

পুলিশ জানিয়েছে, নিহত শাকিব রাজাখালি এলাকায় থাকলেও তার স্থায়ী ঠিকানা এখনও নিশ্চিত করা যায়নি। ময়নাতদন্তের পর মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

এআইবি/এবি/এমএইচআর
বিষয়:
সড়ক দুর্ঘটনাশিশুমৃত্যুযাত্রাবাড়ী
লন্ডনে শিক্ষার্থী‌দের জন্য লাখো পাউন্ডের নজীর‌বিহীন উদ্যোগ ব্রিটিশ-বাংলাদেশি শিক্ষকের
জুলাই সনদ বাস্তবায়নে গণপরিষদ বা গণভোটের প্রস্তাব এবি পার্টির
রবিবার থেকে ফরিদপুরে আবারও অবরোধের ঘোষণা, দক্ষিণের পথে ভোগান্তি
কামরাঙ্গীরচরে ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে প্রাণ হারালেন রিকশাচালক
যে কারণে ‘সোনালি ব্যাগ’ তৈরির গবেষণা প্রকল্প বন্ধের সিদ্ধান্ত
ভোটের আগের রাতে জাকসু নির্বাচন কমিশনে শিবির সভাপতি মুহিব
ভোটের আগের রাতে জাকসু নির্বাচন কমিশনে বিএনপি ও স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা
মন্ত্রীদের হেলিকপ্টারের দড়িতে ঝুলে পালানোর ভিডিও ভাইরাল
নেপালে বিক্ষোভকারীদের উদ্দেশে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য, সহিংসতা ও ধ্বংসের নিন্দা
