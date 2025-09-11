বোতল কুড়াতে গিয়ে যাত্রাবাড়ী ফ্লাইওভারে বাসের ধাক্কায় পথশিশুর মৃত্যু

রাজধানীর যাত্রাবাড়ী ফ্লাইওভারে বাসের ধাক্কায় শাকিব (১৪) নামে এক পথশিশুর মৃত্যু হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শাকিব রাজাখালি ডেমরা এলাকায় বসবাস করত। বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে যাত্রাবাড়ী ফ্লাইওভারের ওপর বোতল কুড়াতে গেলে একটি অজ্ঞাতনামা বাস তাকে ধাক্কা দেয়। এতে গুরুতর আহত হয় শাকিব। এ সময় সঙ্গে থাকা পথশিশু আব্দুল কাদিরসহ আরও কয়েকজন মিলে আহত শাকিবকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে যায়। সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা দিকে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক বলেন, ‘মরদেহটি হাসপাতাল মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে অবগত করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, শিশুটি পথশিশু ছিল এবং বোতল কুড়াতে গিয়ে বাসের ধাক্কায় নিহত হয়।’
পুলিশ জানিয়েছে, নিহত শাকিব রাজাখালি এলাকায় থাকলেও তার স্থায়ী ঠিকানা এখনও নিশ্চিত করা যায়নি। ময়নাতদন্তের পর মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হবে।