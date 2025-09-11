X
বৃহস্পতিবার, ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৭ ভাদ্র ১৪৩২
কামরাঙ্গীরচরে ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে প্রাণ হারালেন রিকশাচালক

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২৩:০৬আপডেট : ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২৩:০৮
প্রতীকী ছবি/ফ্রিপিক

রাজধানীর কামরাঙ্গীরচরে ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে এক ব্যাটারিচালিত অটোরিকশাচালকের মৃত্যু হয়েছে। নিহতের নাম মো. আকরাম শেখ (৩০)।

বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন কামরাঙ্গীরচর থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মো. আতিকুর রহমান ভূঁইয়া।

তিনি জানান, বুধবার দিবাগত রাত সাড়ে ৩টার দিকে কামরাঙ্গীরচরের মুন্সি হাঁটি মুড়ি ফ্যাক্টরির সামনে অটোরিকশাচালক আকরামের ওপর হামলা চালায় ছিনতাইকারীরা। তারা ব্যাটারিচালিত অটোরিকশাটি ছিনতাইয়ের উদ্দেশ্যে আকরামের গলার ডান পাশ ও ডান পাঁজরে এলোপাতাড়ি ছুরিকাঘাত করে গুরুতর আহত করে। স্থানীয়দের মাধ্যমে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে আকরামকে উদ্ধার করে ভোর ৫টার দিকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে। চিকিৎসাধীন অবস্থায় বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় তিনি মারা যান।

এসআই আতিকুর রহমান ভূঁইয়া বলেন, ‘ছিনতাইকারীরা আকরামের রিকশাটি নিতে পারেনি। তার মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে রাখা হয়েছে।’

নিহত আকরাম শেখ জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জ থানার কোলকিপাড়া গ্রামের বাসিন্দা। বর্তমানে তিনি কামরাঙ্গীরচর ঝাউলাহাটি এলাকায় পরিবারের সঙ্গে ভাড়া বাসায় থাকতেন। তিনি এক সন্তানের জনক ছিলেন।

ছিনতাইহত্যাকাণ্ডছিনতাইকারী
