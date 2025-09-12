শাহজাহানপুরে দুই পক্ষের সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ ২

রাজধানীর শাহজাহানপুর ঝিলপাড় এলাকায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষে রবিন (২৪) ও লেগুনাচালক বিশাল (২৪) নামে দুই জন গুলিবিদ্ধ হয়েছেন।
বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) রাত সোয়া ১০টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। পরে তাদের উদ্ধার করে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে আধিপত্য বিস্তার ও মাদক ব্যবসা নিয়ে বিরোধ চলছিল। বৃহস্পতিবার রাত সোয়া ১০টার দিকে শাহজাহানপুর ঝিলপাড় এলাকায় শান্ত নামের এক ব্যক্তির সঙ্গে রবিন ও বিশালের বাকবিতণ্ডা হয়। এর জেরে শান্ত তার সহযোগীদের নিয়ে তাদের ওপর গুলি চালায় বলে আহতদের বন্ধু শাহজাহান জানান।
আহত বিশালের বাসা মাদারটেক বাজার গলিতে। তার পেটের ডান পাশে গুলি লেগেছে। অপরদিকে রবিনের বাসা শাহজাহানপুরের বাগিচা এলাকায়। তার পেটের বাম পাশে গুলি লেগেছে।
শাহজাহানপুর থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মহসিন তালুকদার বলেন, ‘দুই পক্ষই এলাকায় চিহ্নিত সন্ত্রাসী। তাদের বিরুদ্ধে পূর্বে মামলা রয়েছে। আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে ঘটনাটি ঘটতে পারে। তদন্তের পর বিস্তারিত বলা যাবে।’
ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক বলেন, ‘গুলিবিদ্ধ দুই জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।’