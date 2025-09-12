X
শুক্রবার, ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৮ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

কুড়িলে ট্রেনের ধাক্কায় এক ব্যক্তির মৃত্যু

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:১৫আপডেট : ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:১৫
ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল

রাজধানীর কুড়িল বিশ্বরোড এলাকায় ট্রেনের ধাক্কায় অজ্ঞাত এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। তার বয়স আনুমানিক ৩৫ বছর। পরনে ছিল গাঢ় নীল রঙের টি-শার্ট ও কালো প্যান্ট।

ঢাকা রেলওয়ে বিমানবন্দর ফাঁড়ির উপ-পরিদর্শক (এসআই) মোহাম্মদ আলী জানান, শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) সকাল সোয়া ৬টার দিকে কুড়িল বিশ্বরোড সংলগ্ন আপ লাইনে দিয়ে হাঁটার সময় ‘ধুমকেতু এক্সপ্রেস’ ট্রেনের ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই মারা যান ওই ব্যক্তি। খবর পেয়ে সকাল পৌনে ১০টার দিকে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করে। পরে আইনি প্রক্রিয়া শেষে ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়।

নিহতের নাম-পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে বলেও জানান পুলিশের এই কর্মকর্তা।

/এআইবি/এবি/আরকে/
বিষয়:
মৃত্যু
সম্পর্কিত
কদমতলীতে নারীর বস্তাবন্দি মরদেহ উদ্ধার
শেওড়া রেলগেটে ট্রেনের ধাক্কায় অজ্ঞাতনামা নারীর মৃত্যু
ডেঙ্গুতে একদিনে রেকর্ড রোগী ভর্তি 
সর্বশেষ খবর
এপিবিএন প্রধানের প্রত্যাহার চাওয়া নিয়ে তোলপাড়
এপিবিএন প্রধানের প্রত্যাহার চাওয়া নিয়ে তোলপাড়
ঝটিকা মিছিলের প্রস্তুতিকালে আটক ১২ জন কারাগারে
ঝটিকা মিছিলের প্রস্তুতিকালে আটক ১২ জন কারাগারে
চ্যাম্পিয়ন হতে শ্রীলঙ্কা যাচ্ছে বাংলাদেশের ছেলেরা
সাফ অনূর্ধ্ব-১৭ চ্যাম্পিয়নশিপচ্যাম্পিয়ন হতে শ্রীলঙ্কা যাচ্ছে বাংলাদেশের ছেলেরা
আজকের মধ্যে ফল ঘোষণা না করলে কঠোর কর্মসূচি: শিবির প্যানেল
আজকের মধ্যে ফল ঘোষণা না করলে কঠোর কর্মসূচি: শিবির প্যানেল
সর্বাধিক পঠিত
আশরাফুল আউট, বুলবুল ইন!
আশরাফুল আউট, বুলবুল ইন!
জাকসুর ভোট গণনার সময় অসুস্থ হয়ে শিক্ষিকার মৃত্যু
জাকসুর ভোট গণনার সময় অসুস্থ হয়ে শিক্ষিকার মৃত্যু
শাহজাহানপুরে দুই পক্ষের সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ ২
শাহজাহানপুরে দুই পক্ষের সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ ২
সচিব পদমর্যাদার সাবেক ১২ কর্মকর্তাকে দুদকে তলব
সচিব পদমর্যাদার সাবেক ১২ কর্মকর্তাকে দুদকে তলব
ডাকসুতে শিবিরকে কেন বেছে নিয়েছেন শিক্ষার্থীরা
ডাকসুতে শিবিরকে কেন বেছে নিয়েছেন শিক্ষার্থীরা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media