কুড়িলে ট্রেনের ধাক্কায় এক ব্যক্তির মৃত্যু

রাজধানীর কুড়িল বিশ্বরোড এলাকায় ট্রেনের ধাক্কায় অজ্ঞাত এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। তার বয়স আনুমানিক ৩৫ বছর। পরনে ছিল গাঢ় নীল রঙের টি-শার্ট ও কালো প্যান্ট।
ঢাকা রেলওয়ে বিমানবন্দর ফাঁড়ির উপ-পরিদর্শক (এসআই) মোহাম্মদ আলী জানান, শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) সকাল সোয়া ৬টার দিকে কুড়িল বিশ্বরোড সংলগ্ন আপ লাইনে দিয়ে হাঁটার সময় ‘ধুমকেতু এক্সপ্রেস’ ট্রেনের ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই মারা যান ওই ব্যক্তি। খবর পেয়ে সকাল পৌনে ১০টার দিকে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করে। পরে আইনি প্রক্রিয়া শেষে ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়।
নিহতের নাম-পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে বলেও জানান পুলিশের এই কর্মকর্তা।