X
শনিবার, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৯ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

লন্ড‌নে উপদেষ্টা মাহফুজ আলমের সভাস্থলে আ.লীগ নেতাকর্মীদের বিক্ষোভ

লন্ডন প্রতি‌নি‌ধি
১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৫:৪৯আপডেট : ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৫:৪৯
‘জুলাই আপ্রাইজিং কনভারসেশন’ অনুষ্ঠানে উপদেষ্টা মাহফুজ আলম

লন্ডনের সোয়াস ইউনিভার্সিটির (স্কুল অব অরিয়েন্টাল অ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজ) খালিলি লেকচার থিয়েটার হলে অনুষ্ঠিত হয়েছে অন্তর্বর্তী সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা মাহফুজ আলমের ‘জুলাই আপ্রাইজিং কনভারসেশন’।

শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) বিকাল ৪টা থেকে ৬টা পর্যন্ত চলে এই অনুষ্ঠান। সে সময় লেকচার থিয়েটার হলের বাইরে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের বিক্ষোভ করার ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে সামাজিক যোগাযোগমাধ‍্যমে।

উপ‌দেষ্টার এ অনুষ্ঠান‌কে ঘি‌রে বি‌ক্ষোভ দেখা‌তে যাওয়া আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের হাইক‌মিশ‌নের গাড়ি‌তে ডিম ছুড়‌তে দেখা যায়। য‌দিও সে সময় গাড়ি‌তে উপ‌দেষ্টা ছি‌লেন না।

আয়োজিত অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন অধ্যাপক মুশতাক খান ও অধ্যাপক নাওমি হোসেন। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশের হাইকমিশনার আবিদা ইসলাম। অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া অতিথিদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন উপদেষ্টা মাহফুজ আলম।

আলোচনায় ২০২৪-এর গণ-অভ্যুত্থানের নানা দিক উঠে আসে। বাংলাদেশ হাইকমিশন লন্ডনের উদ্যোগে এটির আয়োজন করা হয়।

হাইকমিশনের প্রেস মিনিস্টার আকবর হোসেন তার ভেরিফায়েড ফেসবুকে লেখেন, বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মাহফুজ আলম শুক্রবার লন্ডনে দুটো অনুষ্ঠানে অংশ নেন। উপদেষ্টার প্রথম অনুষ্ঠানটি ছিল বিকাল ৪টায় সোয়াস বিশ্ববিদ্যালয়ে (স্কুল অব অরিয়েন্টাল অ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজ)।

বাংলাদেশে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের এক বছর পূর্তিতে সোয়াস বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলাদেশ হাইকমিশন যৌথভাবে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। উপদেষ্টা মাহফুজ আলম নির্ধারিত সময়ে অনুষ্ঠানে যোগ দেন। এ সময় আওয়ামী লীগের ১৮ জন কর্মী সোয়াসের সামনে অবস্থান নিয়ে স্লোগান দিতে থাকেন। এ সময় অনুষ্ঠানস্থলে আসতে উপদেষ্টার গাড়ির কোনও সমস্যা হয়নি। সোয়াস কর্তৃপক্ষের অনুরোধে আগে থেকেই পুলিশ কড়া নিরাপত্তাব্যবস্থা নিয়েছিল। উপদেষ্টা এবং হাইকমিশনের কর্মকর্তারা ভেতরে প্রবেশের পর পার্কিং এরিয়াতে থাকা অপেক্ষমাণ গাড়ির ওপর ডিম নিক্ষেপ করে দুষ্কৃতকারীরা। অনুষ্ঠান শেষে উপদেষ্টা মাহফুজ আলম এবং হাইকমিশনের কর্মকর্তারা একাধিক গাড়িতে করে সোয়াস ক্যাম্পাস ত্যাগ করেন।

তারা সোয়াস ক্যাম্পাস ত্যাগ করার পর বাংলাদেশ হাইকমিশনের দুটি খালি গাড়ি বের হওয়ার সময় কয়েকজন দুষ্কৃতকারী রাস্তায় শুয়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির চেষ্টা করে এবং আরও কয়েকজন দুষ্কৃতকারী খালি গাড়ি দুটোতে ডিম নিক্ষেপ করে। যারা রাস্তায় শুয়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির চেষ্টা করেছিল পুলিশ তাদের সরিয়ে দেয়। উপদেষ্টা মাহফুজ আলম সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় নির্ধারিত সময়ে বাংলাদেশ হাইকমিশনে একটি মতবিনিময় অনুষ্ঠানে যোগ দেন। সে অনুষ্ঠানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি, ছাত্র এবং সাংবাদিকরা যোগ দিয়েছিলেন।

লন্ডন মেট্রোপলিটন পুলিশ সার্বক্ষণিক বাংলাদেশ হাইকমিশনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে এবং উপদেষ্টা মাহফুজ আলমের পূর্ণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছে।

/কেএইচটি/
বিষয়:
আওয়ামী লীগবিক্ষোভলন্ডনমাহফুজ আলম
সম্পর্কিত
জামালপুরে স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক রাজিব আহসানআ.লীগের সঙ্গে ছবি আছে এমন কেউ কমিটিতে আসতে পারবে না
জাকসু নির্বাচনের ফল দ্রুত প্রকাশের দাবিতে রাজধানীতে শিবিরের বিক্ষোভ
রাজধানীতে ঝটিকা মিছিলের প্রস্তুতিকালে আ.লীগের ১২ নেতাকর্মী গ্রেফতার
সর্বশেষ খবর
টিভিতে আজকের খেলা (১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৫)
টিভিতে আজকের খেলা (১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৫)
যশোরের শার্শায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে স্কুলছাত্রের মৃত্যু
যশোরের শার্শায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে স্কুলছাত্রের মৃত্যু
অধ্যাপক মাফরুহী যুদ্ধের ময়দানে এসে লেজ গুটিয়ে পালিয়েছেন: শিবিরের এজিএস প্রার্থী
জাকসু নির্বাচনঅধ্যাপক মাফরুহী যুদ্ধের ময়দানে এসে লেজ গুটিয়ে পালিয়েছেন: শিবিরের এজিএস প্রার্থী
চট্টগ্রাম বন্দরে কনটেইনার ভেঙে মালামাল চুরির সময় আটক ১
চট্টগ্রাম বন্দরে কনটেইনার ভেঙে মালামাল চুরির সময় আটক ১
সর্বাধিক পঠিত
আশরাফুল আউট, বুলবুল ইন!
আশরাফুল আউট, বুলবুল ইন!
এপিবিএন অধিনায়কের প্রত্যাহার চাওয়া নিয়ে তোলপাড়
এপিবিএন অধিনায়কের প্রত্যাহার চাওয়া নিয়ে তোলপাড়
জাকসু নির্বাচনের এক কমিশনারের পদত্যাগ
জাকসু নির্বাচনের এক কমিশনারের পদত্যাগ
হাইকোর্টের বিচারপতি ড. আখতারুজ্জামানের পদত্যাগ গ্রহণ করেছেন রাষ্ট্রপতি
হাইকোর্টের বিচারপতি ড. আখতারুজ্জামানের পদত্যাগ গ্রহণ করেছেন রাষ্ট্রপতি
বাংলাদেশি পাসপোর্ট নিয়ে বিদেশে ‘বিড়ম্বনা’
বাংলাদেশি পাসপোর্ট নিয়ে বিদেশে ‘বিড়ম্বনা’
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media