শনিবার, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৯ ভাদ্র ১৪৩২
সাবেক ডিআইজি নাহিদুল কারাগারে

বাংলা ট্রিবিউন রির্পোট
১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:৩২আপডেট : ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:৩২
এ কে এম নাহিদুল ইসলাম

মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় গ্রেফতার পুলিশের সাবেক ডিআইজি এ কে এম নাহিদুল ইসলামকে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত। 

শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. আরিফুল ইসলামের আদালত তাকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।

এদিন তাকে আদালতে হাজির করে কারাগারে আটক রাখার আবেদন করেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের তদন্ত সংস্থার সহকারি পরিচালক ফতেহ্ মো. ইফতেখারুল ইসলাম ইসলাম।

আবেদনে বলা হয়, নাহিদুল ইসলামের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল গত ১৯ অগাস্ট গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়। শুক্রবার ডিবি পুুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। সাপ্তাহিক ছুটি থাকায় গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা আদালত বন্ধ রয়েছে। আসামিকে আদালতে সোপর্দ বা কারাগারে পাঠানোর করার জন্য কাস্টডি ওয়ারেন্ট (হাজতি পরোয়ানা) ইস্যু করা সম্ভব হচ্ছে না। এ অবস্থায় কাস্টডি ওয়ারেন্ট ইস্যু করে তাকে কারাগারে পাঠানো প্রয়োজন। পরে আদালত তাকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।

এর আগে শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) রাতে ঢাকার ইস্কাটনের নিজ বাসা থেকে নাহিদুল ইসলামকে গ্রেফতার করে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।

জানা গেছে, নাহিদুল ইসলাম মেহেরপুর জেলার এসপি থাকার সময় ২০১৪ সালের জানুয়ারিতে জেলা জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি তারিক মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম কথিত বন্দুকযুদ্ধে নিহত হন। এ ঘটনায় নাহিদুলের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে মামলা রয়েছে। 

উল্লেখ্য, গত ২৮ জুলাই নাহিদুল ইসলামকে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানো হয়। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়, বিধি অনুযায়ী তিনি অবসরের সব সুবিধা পাবেন।

বিষয়:
আদালতকারাগার
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
