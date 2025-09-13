X
শনিবার, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৯ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

চীনের ভিসা আবেদন প্রক্রিয়া নিয়ে নতুন নির্দেশনা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:৪১আপডেট : ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:০৫
ঢাকার চীন দূতাবাস/গুগল ম্যাপ থেকে নেওয়া ছবি

বাংলাদেশী নাগরিকদের জন্য ভিসা আবেদন প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন এনেছে ঢাকার চীন দূতাবাস। দূতাবাস থেকে পাঠানো এক নোটিশে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানানো হয়েছে। বাংলাদেশি নাগরিকদের আরও দক্ষতার সঙ্গে এবং সুবিধাজনকভাবে চীনা ভিসার জন্য আবেদন করতে সহায়তা করার জন্য আবেদন প্রক্রিয়ার বিস্তারিত ওই নোটিশে তুলে ধরা হয়।

অনলাইনে আবেদন

নোটিশে আবেদন প্রক্রিয়া সম্পর্কে বলা হয়েছে, অনলাইনে আবেদন ফর্ম পূরণ করতে https://www.visaforchina.cn/ -এ চাইনিজ ভিসা অ্যাপ্লিকেশন সার্ভিস সেন্টারের ওয়েবসাইটে গিয়ে আবেদন করতে হবে। এবং সিস্টেমের চাহিদা অনুসারে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র আপলোড করতে হবে।

আবেদনের পর প্রাথমিক পর্যালোচনার ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করতে হবে

অনলাইন আবেদন জমা দেওয়ার পরে প্রাথমিক পর্যালোচনা আসবে। আবেদনকারীরা চাইনিজ ভিসা অ্যাপ্লিকেশন সার্ভিস সেন্টারের ওয়েবসাইটে তাদের আবেদনের পর্যালোচনা দেখতে পারবেন। যদি প্রাথমিক পর্যালোচনার ফলাফল ‘সংশোধন করা’ বা ‘পরিপূরক নথিগুলি সরবরাহ করা’ হয় তবে তাদের অবিলম্বে আবেদনটি ‘পরিপূরক’ বা ‘সংশোধন’ করতে হবে এবং এটি পুনরায় জমা দিতে হবে। এরপরে আবেদনটি আবারও প্রাথমিক পর্যালোচনা করবে। যদি প্রাথমিক পর্যালোচনার ফলাফল ‘ভিডিও সাক্ষাতকারের সময়সূচী’ হয়, তবে একটি সাক্ষাতকারের সময়সূচী নির্ধারণ করতে হবে এবং নির্ধারিত সময়ে দূতাবাসে ব্যক্তিগত সাক্ষাতকারে অংশ নিতে হবে।

পাসপোর্ট জমা

যদি প্রাথমিক পর্যালোচনার ফলাফল ‘অনলাইন পর্যালোচনা সম্পন্ন’ দেখায়, তাহলে প্রাথমিক পর্যালোচনা অনুমোদিত হয়েছে। আবেদনকারী বা তাদের প্রতিনিধিদের তাদের পাসপোর্ট এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দিতে, বায়োমেট্রিক তথ্য (যেমন আঙুলের ছাপ) দিতে হবে এবং ভিসা ফি দিতে চাইনিজ ভিসা অ্যাপ্লিকেশন সার্ভিস সেন্টারে যেতে হবে। এ ক্ষেত্রে কোনও অ্যাপয়েন্টমেন্টের প্রয়োজন নেই।

নোটিশে বলা হয়, ১৪ বছরের কম বয়সী বা ৭০ বছরের বেশি বয়সের আবেদনকারী, যারা গত পাঁচ বছরের মধ্যে একই পাসপোর্টের সঙ্গে আঙুলের ছাপ দিয়েছেন, যারা ১০টি আঙুলের জন্য আঙুলের ছাপ দিতে অক্ষম এবং যারা আগামী ৩১ ডিসেম্বরের আগে একক বা ডাবল এন্ট্রির জন্য স্বল্পমেয়াদী ভিসার জন্য আবেদন করেছেন (১৮০ দিনের কম সময়ের জন্য অবস্থান করার) তাদের ফিঙ্গারপ্রিন্টের প্রয়োজন নেই। তারা অন্য কাউকে তাদের পক্ষে তাদের কাগজপত্র জমা দেওয়ার অনুমতি দিতে পারেন।

ভিসা সংগ্রহ

আবেদনকারীরা পিকআপ ফর্মে উল্লিখিত প্রত্যাশিত তারিখে তাদের ভিসা সংগ্রহ করতে পারবেন। সাধারণত, আবেদনকারীরা প্রত্যাশিত সংগ্রহের তারিখে তাদের ভিসা পেয়ে থাকেন।

প্রক্রিয়াকরণের সময়

অনলাইন আবেদন সফলভাবে জমা দেওয়ার পরে, প্রাথমিক পর্যালোচনার ফলাফল সাধারণত এক কার্যদিবসের মধ্যে সরবরাহ করা হবে বলে জানায় দূতাবাস। ভিসা সেন্টারে পাসপোর্ট জমা দেওয়ার দিন থেকে শুরু করে, নিয়মিত প্রক্রিয়াকরণে সাধারণত ৪ কর্মদিবস লাগে, যখন জরুরি প্রক্রিয়াকরণ ভিসা সংগ্রহের জন্য ৩ কর্মদিবস সময় প্রয়োজন হয়।

ভিসা প্রাপ্তির জন্য অ্যাজেন্সিগুলোকে প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে প্রত্যাখ্যান হওয়ার পরে ৩ কর্মদিবসের মধ্যে সহায়ক কাগজপত্র বা আবেদন ফর্ম সংশোধন করতে হবে, এরপর প্রাথমিক অনুমোদনের পরে ২ কর্মদিবসের মধ্যে ভিসা সেন্টারে পাসপোর্ট জমা দিতে হবে এবং ভিসা সেন্টার পাসপোর্ট সংগ্রহের পরে এক কর্মদিবসের মধ্যে আবেদনকারীদের ভিসা সরবরাহ করবে। আবেদনকারী ব্যক্তি যদি ভিসার জন্য কোনও অ্যাজেন্সির সহায়তা নিতে আগ্রহী হয়ে থাকেন তবে তার ভ্রমণ পরিকল্পনায় বিলম্ব এড়াতে উল্লেখিত সময়সীমা অনুসারে নির্দেশনা অনুসরণ করতে অনুরোধ জানিয়েছে দূতাবাস।

/এসও/এমএইচআর/
বিষয়:
চীনভিসাদূতাবাস
সম্পর্কিত
বাংলাদেশি পাসপোর্ট নিয়ে বিদেশে ‘বিড়ম্বনা’
চীনের বিরুদ্ধে ‘ঋণের ফাঁদ’ তত্ত্ব কি ভ্রান্ত ধারণা?
আইএমও কাউন্সিলে পুনর্নির্বাচনে সমর্থন চেয়ে দিল্লিতে বাংলাদেশ দূতাবাসে নৈশভোজ
সর্বশেষ খবর
পাকিস্তানে সেনাবাহিনীর বহরে সন্ত্রাসী হামলা, নিহত ১২ সেনা
পাকিস্তানে সেনাবাহিনীর বহরে সন্ত্রাসী হামলা, নিহত ১২ সেনা
জাকসুর ভিপি জিতু, জিএস মাজহারুল
জাকসুর ভিপি জিতু, জিএস মাজহারুল
বিটিসিএলে চাকরির সুযোগ
বিটিসিএলে চাকরির সুযোগ
এক টিকিটে তিন নাটক!
এক টিকিটে তিন নাটক!
সর্বাধিক পঠিত
দুর্গাপূজায় সরকারি চাকরিজীবীরা ছুটি পাবেন ৪ দিন, তবে....
দুর্গাপূজায় সরকারি চাকরিজীবীরা ছুটি পাবেন ৪ দিন, তবে....
বাংলাদেশি পাসপোর্ট নিয়ে বিদেশে ‘বিড়ম্বনা’
বাংলাদেশি পাসপোর্ট নিয়ে বিদেশে ‘বিড়ম্বনা’
জাকসু নির্বাচনের এক কমিশনারের পদত্যাগ
জাকসু নির্বাচনের এক কমিশনারের পদত্যাগ
উপদেষ্টা পরিষদের ভেতরেও মাহফুজকে হত্যার মৌন সম্মতি তৈরি করা হয়েছে: নাহিদ
উপদেষ্টা পরিষদের ভেতরেও মাহফুজকে হত্যার মৌন সম্মতি তৈরি করা হয়েছে: নাহিদ
জাকসুর ফল ঘোষণা, হল সংসদে শীর্ষ পদে জিতলেন যারা
জাকসুর ফল ঘোষণা, হল সংসদে শীর্ষ পদে জিতলেন যারা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media