X
রবিবার, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৩০ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

রাজধানীতে ঝটিকা মিছিলে অংশ নেওয়ায় আ.লীগের ৯ নেতাকর্মী গ্রেফতার

বাংলা ট্রিবিউন রির্পোট
১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:৪৯আপডেট : ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:৪৯
গ্রেফতার ৯ নেতাকর্মী
রাজধানীতে ঝটিকা মিছিলে অংশগ্রহণ ও নাশকতার পরিকল্পনার অভিযোগে নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের ৯ নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করেছে মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা থেকে রবিবার (১৪ সেপ্টেম্বর) ভোর পর্যন্ত রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়।
 
গ্রেফতারকৃতরা হলেন—ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ১০ নম্বর ওয়ার্ড স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি মোকসেদুর রহমান মোল্লা কিশোর (৪৭), মুন্সীগঞ্জের শ্রীনগর থানা আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাবেক সভাপতি এনামুল হুদা লালু (৬০), ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী যুবলীগের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক সদস্য ও মতিঝিল থানা আওয়ামী মৎস্যজীবী লীগের প্রচার সম্পাদক আব্দুল গাফফার (৫৬), লালবাগ থানার ২৪ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি বাহারুল ইসলাম টিটু (৪৬), মিরপুর থানা ছাত্রলীগের কর্মী সাইফুল ইসলাম লিয়ন (২৪), ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের তথ্য ও গবেষণা বিষয়ক সাবেক সম্পাদক এবং বন ও পরিবেশ সম্পাদক নাঈম নোমান (৬০), ডেমরা থানা যুবলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক হুমায়ুন কবির রাজন (৪২), ভোলা সদর উপজেলার চরসামাইয়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মহিউদ্দিন মাতব্বর (৪৩) এবং ভাটারা থানা ছাত্রলীগের সাবেক সহ-সভাপতি ও টাঙ্গাইল জেলা শাখা শেখ রাসেল জাতীয় শিশু কিশোর পরিষদের সহ-সভাপতি শিকদার সোহেল হাজারী (৩০)।
 
রবিবার ডিএমপির মিডিয়া শাখা থেকে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ডিবির একাধিক বিভাগ সমন্বিতভাবে এসব অভিযান পরিচালনা করে। শনিবার সন্ধ্যা থেকে রাতভর তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল, কলাবাগান, লালবাগ, মিরপুর, পল্লবী, ডেমরা, ধানমন্ডি ও কাফরুল এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়।
 
ডিএমপি আরও জানায়, গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে রাজধানীতে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অস্থিতিশীল করা, ঝটিকা মিছিলের মাধ্যমে জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি ও বিভিন্ন থানায় দায়েরকৃত মামলার অভিযোগ রয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
/এবি/আরআইজে/
বিষয়:
আওয়ামী লীগরাজধানীআদালতগ্রেফতার
সম্পর্কিত
সাবেক সচিব আবু আলম শহীদ খানের জামিন নামঞ্জুর
দুর্নীতির মামলা: স্ত্রীসহ রিমান্ডে ছাগলকাণ্ডের মতিউর
সাগর-রুনি হত্যা: তদন্তে আদালতের অসন্তোষ, আপ্রাণ চেষ্টার নির্দেশ
সর্বশেষ খবর
উজানে ভারী বৃষ্টিপাত, চার জেলার নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা
উজানে ভারী বৃষ্টিপাত, চার জেলার নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা
সাবেক সচিব আবু আলম শহীদ খানের জামিন নামঞ্জুর
সাবেক সচিব আবু আলম শহীদ খানের জামিন নামঞ্জুর
‘উদ্যোক্তা হওয়ার সুযোগ থাকবে এমন আর্থিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে’
‘উদ্যোক্তা হওয়ার সুযোগ থাকবে এমন আর্থিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে’
ঘোষিত ফলাফলের সঙ্গে মোট ফলাফলের মিল পাচ্ছেন না একাধিক প্রার্থী
ডাকসু নির্বাচন:ঘোষিত ফলাফলের সঙ্গে মোট ফলাফলের মিল পাচ্ছেন না একাধিক প্রার্থী
সর্বাধিক পঠিত
দুর্গাপূজায় সরকারি চাকরিজীবীরা ছুটি পাবেন ৪ দিন, তবে....
দুর্গাপূজায় সরকারি চাকরিজীবীরা ছুটি পাবেন ৪ দিন, তবে....
ভোট বর্জন করা ছাত্রদল জাকসুর ভিপি-জিএস পদে কত ভোট পেলো
ভোট বর্জন করা ছাত্রদল জাকসুর ভিপি-জিএস পদে কত ভোট পেলো
উপদেষ্টা পরিষদের ভেতরেও মাহফুজকে হত্যার মৌন সম্মতি তৈরি করা হয়েছে: নাহিদ
উপদেষ্টা পরিষদের ভেতরেও মাহফুজকে হত্যার মৌন সম্মতি তৈরি করা হয়েছে: নাহিদ
জাকসুর ফল ঘোষণা, হল সংসদে শীর্ষ পদে জিতলেন যারা
জাকসুর ফল ঘোষণা, হল সংসদে শীর্ষ পদে জিতলেন যারা
চীনের ভিসা আবেদন প্রক্রিয়া নিয়ে নতুন নির্দেশনা
চীনের ভিসা আবেদন প্রক্রিয়া নিয়ে নতুন নির্দেশনা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media