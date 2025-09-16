X
মঙ্গলবার, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ট্রা­ইব্যুনালে দ্বিতীয় দিনের সাক্ষ্য দিচ্ছেন মাহমুদুর রহমান

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:১২আপডেট : ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:১২
দৈনিক আমার দেশ পত্রিকার সম্পাদক মাহমুদুর রহমান

বৈষম‍্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনকে ঘিরে জুলাই-আগস্টে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালসহ তিনজনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে দৈনিক আমার দেশ পত্রিকার সম্পাদক মাহমুদুর রহমানের সাক্ষ‍্যগ্রহণ দ্বিতীয় দিনের মতো শুরু হয়েছে।

মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এ তার সাক্ষ্যগ্রহণ শুরু হয়।

এর আগে গত ১৫ সেপ্টেম্বর তিনি এ মামলায় প্রথমদিনের মতো জবানবন্দি প্রদান করেন। প্রথম দিনের সাক্ষ্যে শেখ হাসিনার শাসনামলে তার স্বৈরাচার হয়ে ওঠার পেছনের কয়েকটি ঘটনা ও এ সম্পৃক্তি ব্যক্তিদের নাম ট্রাইব্যুনালে তুলে ধরেন।

ট্রাইব‍্যুনালে সাক্ষ‍্যগ্রহণ শেষে তাকে জেরা করছেন শেখ হাসিনা ও কামালের পক্ষে রাষ্ট্রনিযুক্ত আইনজীবী মো. আমির হোসেন। অন‍্যদিকে প্রসিকিউশন পক্ষে চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম সহ অন্যান্য প্রসিকিউটরগণ উপস্থিত আছেন।

এর আগে গত ৯ সেপ্টেম্বর ১৪তম দিনের মতো এ মামলায় ছয়জন সাক্ষ্য দিয়েছেন। ফলে এখন পর্যন্ত এ মামলায় মোট ৪৫ জনের সাক্ষ্যগ্রহণ করেছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল।

গত ১০ জুলাই ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের দায় স্বীকার করেন সাবেক পুলিশ মহাপরিদর্শক (আইজিপি) চৌধুরী আবদুল্লাহ আল মামুন।

ওইদিন তিনি আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালকে বলেন, ‘জুলাই-আগস্টে আন্দোলন চলাকালে আমাদের বিরুদ্ধে হত্যা-গণহত্যা সংঘটনের যে অভিযোগ আনা হয়েছে তা সত্য। এ ঘটনায় আমি নিজেকে দোষী সাব্যস্ত করছি। আমি রাজসাক্ষী হয়ে জুলাই-আগস্ট আন্দোলন চলাকালে যে অপরাধ সংঘটিত হয়েছে, তার বিস্তারিত আদালতে তুলে ধরতে চাই। রহস্য উন্মোচনে আদালতকে সহায়তা করতে চাই।’

বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ অভিযোগ গঠনের সময় মামুন এসব কথা বলেন।

একইদিন এই মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ তিন আসামির বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক ভাবে অভিযোগ গঠন করে আদেশ দেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১। মামলা থেকে আসামিদের অব্যাহতির আবেদন খারিজ করে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এ আদেশ দেন।

এ মামলায় তিনজনের বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের পাঁচটি অভিযোগ আনে প্রসিকিউশন। আনুষ্ঠানিক অভিযোগ মোট আট হাজার ৭৪৭ পৃষ্ঠার। এর মধ্যে তথ্যসূত্র দুই হাজার ১৮ পৃষ্ঠার, জব্দতালিকা ও দালিলিক প্রমাণাদি চার হাজার পাঁচ পৃষ্ঠার এবং শহীদদের তালিকার বিবরণ দুই হাজার ৭২৪ পৃষ্ঠার রয়েছে। সাক্ষী হিসেবে রয়েছেন ৮১ জন।

 

/বিআই/এম/
বিষয়:
শেখ হাসিনাআদালতমামলা
সম্পর্কিত
পান্থকুঞ্জ ও হাতিরঝিল অংশে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের নির্মাণকাজ বন্ধের আদেশ আপাতত বহাল
নিউ ইয়র্ক টাইমসের বিরুদ্ধে মামলার হুমকি ট্রাম্পের 
শেখ হাসিনা-কামালসহ তিনজনের বিরুদ্ধে আজ সাক্ষ্য দেবেন নাহিদ ইসলাম
সর্বশেষ খবর
সুরবিহারের বর্ষপূর্তিতে ‘শরৎ উৎসব’
সুরবিহারের বর্ষপূর্তিতে ‘শরৎ উৎসব’
পান্থকুঞ্জ ও হাতিরঝিল অংশে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের নির্মাণকাজ বন্ধের আদেশ আপাতত বহাল
পান্থকুঞ্জ ও হাতিরঝিল অংশে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের নির্মাণকাজ বন্ধের আদেশ আপাতত বহাল
ফরিদপুরের ভাঙ্গায় যান চলাচল স্বাভাবিক, ইসিতে প্রতিবেদন পাঠালেন ডিসি
আসন পুনর্বহালের দাবিতে অবরোধ চলছেফরিদপুরের ভাঙ্গায় যান চলাচল স্বাভাবিক, ইসিতে প্রতিবেদন পাঠালেন ডিসি
নিউ ইয়র্ক টাইমসের বিরুদ্ধে মামলার হুমকি ট্রাম্পের 
নিউ ইয়র্ক টাইমসের বিরুদ্ধে মামলার হুমকি ট্রাম্পের 
সর্বাধিক পঠিত
দুই জেলার ডিসি প্রত্যাহার
দুই জেলার ডিসি প্রত্যাহার
রংপুরে আ.লীগ নেতার বাড়িতে শতাধিক যুবকের অনশন
রংপুরে আ.লীগ নেতার বাড়িতে শতাধিক যুবকের অনশন
রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক টিকবে তো?
রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক টিকবে তো?
জুলাই সনদ নিয়ে মতামত চূড়ান্ত বিএনপির, স্থায়ী কমিটির বৈঠকে সিদ্ধান্ত
জুলাই সনদ নিয়ে মতামত চূড়ান্ত বিএনপির, স্থায়ী কমিটির বৈঠকে সিদ্ধান্ত
দাওয়াত না দেওয়ায় মাদ্রাসার অনুষ্ঠানের সব খাবার খেয়ে গেলেন বিএনপির নেতাকর্মীরা
দাওয়াত না দেওয়ায় মাদ্রাসার অনুষ্ঠানের সব খাবার খেয়ে গেলেন বিএনপির নেতাকর্মীরা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media