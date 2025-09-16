রাজধানীতে আ.লীগ ও অঙ্গসংগঠনের ১২ নেতাকর্মী গ্রেফতার

গফরগাঁও পৌরসভার সাবেক মেয়র অ্যাডভোকেট কায়সার আহম্মদসহ কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের আরও ১২ জন নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) দিনভর রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় পৃথক অভিযানে তাদের গ্রেফতার করা হয়।
গ্রেফতারকৃতরা হলেন— বরগুনা জেলার বেতাগী উপজেলার ৫ নম্বর বুড়া মজুমদার ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মো. ইউনুছ আলী ওরফে ইলিয়াস (৫২), গাজীপুর মহানগরের আওয়ামী যুবলীগ নেতা শামীম ওসমান (৩৭), ২৬ নম্বর ওয়ার্ড ওয়েস্ট অ্যান্ড হাই স্কুল ইউনিট ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মো. মাহমুদ দেওয়ান শিপু (৩৬), ২৬ নম্বর ওয়ার্ড, ওয়েস্ট এন্ড হাই স্কুল ইউনিট ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক মো. জামিল হোসেন (৩৫), আওয়ামী যুবলীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সাবেক মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক সম্পাদক এবং ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও পৌরসভার সাবেক মেয়র অ্যাডভোকেট কায়সার আহম্মদ (৫৭), ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের ৫৩ নম্বর ওয়ার্ড কৃষক লীগের সহ- সভাপতি মো. সোলেমান (৪৪), ঢাকা মহানগর দক্ষিণ ৬৭ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাবেক সভাপতি ইকরামুল হাসান রুবেল (৩৪), টাঙ্গাইল জেলা যুবলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক, ছাত্রলীগের সাবেক যুগ্ম-আহ্বায়ক, বাসাইল থানা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি এবং বাসাইল উপজেলার চেয়ারম্যান কাজী অলিদ ইসলাম (৫৪), ক্যান্টনমেন্ট থানার বারনটেক ইউনিটের শ্রমিক লীগের সভাপতি ও সম্পাদক মোহাম্মদ খাইরুল ইসলাম ওরফে জুয়েল খাঁ (৪৭), ঢাকা মহানগর ৩৫ নম্বর ওয়ার্ড ছাত্রলীগের সিনিয়র সহ সভাপতি মো. সজিব খান (৩৩), ঢাকা মহানগর দারুসসালাম থানা ৬ নম্বর ইউনিট ও ৯ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মো. আসলাম খান (৪৯), কালিয়াকৈর উপজেলা যুবলীগের সভাপতি হিরু মিয়া (৫৬)।
মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) ডিএমপির মিডিয়া শাখা থেকে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সোমবার সকাল থেকে রাত পর্যন্ত মিরপুর, উত্তরা, লালবাগ, মোহাম্মদপুর, তুরাগ, ডেমরা, ক্যান্টনমেন্ট, কোতয়ালী, দারুসসালাম এবং উত্তরা সেক্টর-১২ এলাকায় অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে গ্রেফতার হন বরগুনার সাবেক আওয়ামী লীগ নেতা মো. ইউনুছ আলী ওরফে ইলিয়াস, গাজীপুর যুবলীগ নেতা শামীম ওসমান, ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের সাধারণ সম্পাদক মো. মাহমুদ দেওয়ান শিপু এবং দফতার সম্পাদক মো. জামিল হোসেন।
এছাড়া ময়মনসিংহের গফরগাঁও পৌরসভার সাবেক মেয়র ও যুবলীগের সাবেক কেন্দ্রীয় নেতা অ্যাডভোকেট কায়সার আহম্মদ, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের কৃষক লীগ নেতা মো. সোলেমান, ঢাকা মহানগর দক্ষিণ স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাবেক সভাপতি ইকরামুল হাসান রুবেল, টাঙ্গাইলের বাসাইল উপজেলার চেয়ারম্যান ও যুবলীগের সাবেক নেতা কাজী অলিদ ইসলাম, ক্যান্টনমেন্ট থানার শ্রমিক লীগ নেতা মোহাম্মদ খাইরুল ইসলাম ওরফে জুয়েল খাঁ, ঢাকা মহানগর ছাত্রলীগের সহসভাপতি মো. সজিব খান, দারুসসালাম থানা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মো. আসলাম খান এবং কালিয়াকৈর উপজেলা যুবলীগের সভাপতি হিরু মিয়াও গ্রেফতার হন।
ডিবি কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় একাধিক মামলা রয়েছে। তারা দীর্ঘদিন ধরে সংঘবদ্ধ হয়ে আইনশৃঙ্খলা বিনষ্টের মাধ্যমে দেশকে অস্থিতিশীল করা এবং জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টির অপচেষ্টা চালিয়ে আসছিল।
গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন বলে জানিয়েছেন ডিবি কর্মকর্তারা।