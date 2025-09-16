X
মঙ্গলবার, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১ আশ্বিন ১৪৩২
শ্যামলীতে আ.লীগের ঝটিকা মিছিলে ককটেল বিস্ফোরণ, গ্রেফতার ৫

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:১৭আপডেট : ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:১৯
শ্যামলীর শিশু মেলার মোড় থেকে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা মিছিল বের করে আগারগাঁওয়ের দিকে যায়/সংগৃহীত

রাজধানীর শ্যামলীতে নিষিদ্ধঘোষিত আওয়ামী লীগের একটি ঝটিকা মিছিলে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এ সময় পাঁচজনকে গ্রেফতার করেছে শের-ই-বাংলা নগর থানা পুলিশ।

মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) সকালে শ্যামলী শিশুমেলা থেকে আগারগাঁও চক্ষু হাসপাতালের সামনে প্রায় শতাধিক নেতাকর্মী এ ঝটিকা মিছিল বের করে।

গ্রেফতার পাঁচজন হলেন- ইলিয়াছ মির্জা জাবেদ (৩০), নাঈম (২১), ছাব্বির হোসেন রাব্বি (২০), রায়হান উদ্দন রিহান (২২) ও আবু ব্ক্কর সিদ্দিক (২০)।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, মঙ্গলবার সকাল ৮টার দিকে শের-ই-বাংলা নগর থানা আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে শতাধিক নেতাকর্মী একটি ঝটিকা মিছিল বরে করে। তারা মিছিলটি নিয়ে শ্যামলী ফুটওভার ব্রিজের নিচ থেকে আগারগাঁও চক্ষু হাসপাতালের আসে। এ সময় একাধিক ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। পরে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে ১০-১২ জনকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। পরে যাচাই-বাছাই করে আওয়ামী লীগের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা থাকায় পাঁচজনকে গ্রেফতার করে এবং তাদের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করা হয়।

বাংলা ট্রিবিউনকে এসব তথ্য বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন শের-ই-বাংলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইমাউল হক। তিনি বলেন, ‘সকাল ৮টা ১০ মিনিটের দিকে তারা একটি ঝটিকা মিছিল বের করে। খবর পেয়ে তাৎক্ষণিক পুলিশ ঘটনাস্থলে গেলে পুলিশকে লক্ষ করে দুটি ককটেল বিস্ফোরণ ঘটায়। পরে সেখান থেকে কয়েকজনকে আটক করে নিয়ে আসা হয়। তাদের যাচাই-বাছাই করে পাঁচজনে সংশ্লিষ্টতা পাওয়ায় তাদের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।’

আওয়ামী লীগগ্রেফতার
ফেসবুকে প্রশ্নফাঁসের বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রতারণা, যুবক গ্রেফতার
রাজধানীতে আ.লীগ ও অঙ্গসংগঠনের ১২ নেতাকর্মী গ্রেফতার
বর্তমান স্বামীকে নিয়ে সাবেক স্বামীকে হত্যার অভিযোগ
ছাগলকাণ্ডের সেই মতিউর স্ত্রীসহ রিমান্ড শেষে কারাগারে
বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক মেজবাউল হকের পদত্যাগ
দৌলতদিয়ায় ঘাটে যানবাহনের দীর্ঘ সারি, ভোগান্তি
ফেসবুকে প্রশ্নফাঁসের বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রতারণা, যুবক গ্রেফতার
দুই জেলার ডিসি প্রত্যাহার
রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক টিকবে তো?
জুলাই সনদ নিয়ে মতামত চূড়ান্ত বিএনপির, স্থায়ী কমিটির বৈঠকে সিদ্ধান্ত
এনআইডি সংশোধনে একাধিক জন্মসনদ নিয়ে বিপাকে ইসি
কক্সবাজারের নতুন ডিসি আ. মান্নান
