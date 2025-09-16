X
মঙ্গলবার, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

রাজউকের সাবেক চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:১৯আপডেট : ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:১৯
দুর্নীতি দমন কমিশন

রাজউকের সাবেক চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল (অব.) মো. ছিদ্দিকুর রহমান সরকারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) দুদকের উপ-পরিচালক ও জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. আকতারুল ইসলাম এ তথ্য জানান। রাজউকের সাবেক এই চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে বিপুল পরিমাণ জ্ঞাত আয়-বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগ আনা হয়েছে।

আকতারুল ইসলাম জানান, রাজউকের সাবেক চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল (অব.) মো. ছিদ্দিকুর রহমান সরকার রাজউকের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালনকালে ক্ষমতার অপব্যবহার করে জ্ঞাত আয়-বহির্ভূত ৩৬ কোটি ১৫ লাখ ৯৭ হাজার ৬৮৫ টাকার সম্পদ অর্জন ও দখলে রেখেছেন। এছাড়াও তিনি তার নামে থাকা ৩৮টি ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে ১৫১ কোটি ৩১ লাখ ২১ হাজার ৯৫৭ টাকা এবং তার মালিকানাধীন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নামে থাকা ১৯টি ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে আরও ২৬ কোটি ২৭ লাখ ৫ হাজার ৬৭৪ টাকাসহ মোট ১৭৭ কোটি ৫৮ লাখ ২৭ হাজার ৬৩১ টাকার অস্বাভাবিক ও সন্দেহজনক লেনদেন করেছেন। তিনি দুর্নীতি ও ঘুষের মাধ্যমে অর্জিত অবৈধ সম্পদের উৎস গোপন ও আড়াল করার উদ্দেশ্যে এসব অর্থ স্থানান্তর, রূপান্তর ও হস্তান্তরের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট আইনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন।

 

/জেইউ/এপিএইচ/
বিষয়:
মামলাদুদকদুর্নীতিরাজউক
সম্পর্কিত
রাজস্ব ফাঁকি: অতিরিক্ত সচিবসহ ৬ জনের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা
মহানগর আদালতেও খায়রুল হকের জামিন নামঞ্জুর
পাউবোর প্রধান প্রকৌশলীর মেয়ের বিদেশ যাওয়ার অনুমতি মেলেনি
সর্বশেষ খবর
ছাগলকাণ্ডের সেই মতিউর স্ত্রীসহ রিমান্ড শেষে কারাগারে
ছাগলকাণ্ডের সেই মতিউর স্ত্রীসহ রিমান্ড শেষে কারাগারে
বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক মেজবাউল হকের পদত্যাগ
বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক মেজবাউল হকের পদত্যাগ
দৌলতদিয়ায় ঘাটে যানবাহনের দীর্ঘ সারি, ভোগান্তি
দৌলতদিয়ায় ঘাটে যানবাহনের দীর্ঘ সারি, ভোগান্তি
ফেসবুকে প্রশ্নফাঁসের বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রতারণা, যুবক গ্রেফতার
ফেসবুকে প্রশ্নফাঁসের বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রতারণা, যুবক গ্রেফতার
সর্বাধিক পঠিত
দুই জেলার ডিসি প্রত্যাহার
দুই জেলার ডিসি প্রত্যাহার
রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক টিকবে তো?
রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক টিকবে তো?
জুলাই সনদ নিয়ে মতামত চূড়ান্ত বিএনপির, স্থায়ী কমিটির বৈঠকে সিদ্ধান্ত
জুলাই সনদ নিয়ে মতামত চূড়ান্ত বিএনপির, স্থায়ী কমিটির বৈঠকে সিদ্ধান্ত
এনআইডি সংশোধনে একাধিক জন্মসনদ নিয়ে বিপাকে ইসি
এনআইডি সংশোধনে একাধিক জন্মসনদ নিয়ে বিপাকে ইসি
কক্সবাজারের নতুন ডিসি আ. মান্নান
কক্সবাজারের নতুন ডিসি আ. মান্নান
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media