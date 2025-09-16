গুলিস্তানে আ.লীগের ঝটিকা মিছিল, ‘স্থানীয়দের’ ধাওয়ায় আটক ৫

রাজধানীর মতিঝিলে আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের একটি ঝটিকা মিছিলে থেকে তিনজনকে আটক করেছে পুলিশ।
মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় সাড়ে ৬টার দিকে মতিঝিলের দিলকুশায় বিডিবিএল ভবনের সামনের সড়ক থেকে তাদের আটক করা হয়।
বিষয়টি নিশ্চিত করে মতিঝিল থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) সাদ্দাম হোসেন বলেন, ‘সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে মতিঝিলের ওয়ালটন চত্বর এলাকায় আওয়ামী লীগের একটি ঝটিকা মিছিল বের হয়। এ সময় স্থানীয় জনতা তিনজনকে আটক করে আমাদের কাছে হস্তান্তর করে। অন্যদিকে আমরাও ঘটনাস্থল থেকে দুইজনকে আটক করেছি।’
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় দিকে মতিঝিলের দিলকুশায় বিডিবিএল ভবনের সামনে সড়কে ‘জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু’ স্লোগান দিয়ে ৩০-৩৫ জনের একটি ঝটিকা মিছিলের চেষ্টা করে। মিছিল শুরুর ২-৩ মিনিটের মধ্যে ‘জনতা’ ও পুলিশ তাদের ধাওয়া করে। এ সময় জনতা তিনজনকে ধরে পুলিশে দেয়। পরে তাদের মতিঝিল থানায় নেওয়া হয়।