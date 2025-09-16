X
মঙ্গলবার, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

গুলিস্তানে আ.লীগের ঝটিকা মিছিল, ‘স্থানীয়দের’ ধাওয়ায় আটক ৫

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:১০আপডেট : ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:১০
সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে মতিঝিলের ওয়ালটন চত্বর এলাকায় একটি আওয়ামী লীগের ঝটিকা মিছিল বের হয়/বাংলা ট্রিবিউন

রাজধানীর মতিঝিলে আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের একটি ঝটিকা মিছিলে থেকে তিনজনকে আটক করেছে পুলিশ।

মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় সাড়ে ৬টার দিকে মতিঝিলের দিলকুশায় বিডিবিএল ভবনের সামনের সড়ক থেকে তাদের আটক করা হয়।

বিষয়টি নিশ্চিত করে মতিঝিল থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) সাদ্দাম হোসেন বলেন, ‘সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে মতিঝিলের ওয়ালটন চত্বর এলাকায় আওয়ামী লীগের একটি ঝটিকা মিছিল বের হয়। এ সময় স্থানীয় জনতা তিনজনকে আটক করে আমাদের কাছে হস্তান্তর করে। অন্যদিকে আমরাও ঘটনাস্থল থেকে দুইজনকে আটক করেছি।’

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় দিকে মতিঝিলের দিলকুশায় বিডিবিএল ভবনের সামনে সড়কে ‘জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু’ স্লোগান দিয়ে ৩০-৩৫ জনের একটি ঝটিকা মিছিলের চেষ্টা করে। মিছিল শুরুর ২-৩ মিনিটের মধ্যে ‘জনতা’ ও পুলিশ তাদের ধাওয়া করে। এ সময় জনতা তিনজনকে ধরে পুলিশে দেয়। পরে তাদের মতিঝিল থানায় নেওয়া হয়।

/এবি/এমএইচআর/
বিষয়:
আওয়ামী লীগগ্রেফতার
সম্পর্কিত
ময়মনসিংহ জেলা আওয়ামী লীগের উপদেষ্টাসহ কারাগারে ২
মোহাম্মদপুরে বিশেষ অভিযানে গ্রেফতার ২১ জন
ফেসবুকে প্রশ্নফাঁসের বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রতারণা, যুবক গ্রেফতার
সর্বশেষ খবর
বিবিয়ানা বিদ্যুৎকেন্দ্র মেরামতের সিদ্ধান্ত, ব্যয় ৯০২ কোটি
বিবিয়ানা বিদ্যুৎকেন্দ্র মেরামতের সিদ্ধান্ত, ব্যয় ৯০২ কোটি
‘জাতিসংঘের সভাপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিষয়ে ফিলিস্তিন যোগাযোগ করেনি’
‘জাতিসংঘের সভাপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিষয়ে ফিলিস্তিন যোগাযোগ করেনি’
ফরিদপুরের ভাঙ্গায় বিক্ষোভ-অবরোধ শনিবার পর্যন্ত স্থগিত
ফরিদপুরের ভাঙ্গায় বিক্ষোভ-অবরোধ শনিবার পর্যন্ত স্থগিত
হেফাজতে দুই নাগরিকের মৃত্যুতে আসকের গভীর উদ্বেগ
হেফাজতে দুই নাগরিকের মৃত্যুতে আসকের গভীর উদ্বেগ
সর্বাধিক পঠিত
দুই জেলার ডিসি প্রত্যাহার
দুই জেলার ডিসি প্রত্যাহার
রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক টিকবে তো?
রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক টিকবে তো?
জুলাই সনদ নিয়ে মতামত চূড়ান্ত বিএনপির, স্থায়ী কমিটির বৈঠকে সিদ্ধান্ত
জুলাই সনদ নিয়ে মতামত চূড়ান্ত বিএনপির, স্থায়ী কমিটির বৈঠকে সিদ্ধান্ত
এনআইডি সংশোধনে একাধিক জন্মসনদ নিয়ে বিপাকে ইসি
এনআইডি সংশোধনে একাধিক জন্মসনদ নিয়ে বিপাকে ইসি
কক্সবাজারের নতুন ডিসি আ. মান্নান
কক্সবাজারের নতুন ডিসি আ. মান্নান
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media