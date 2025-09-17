X
বুধবার, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

জুলাই হত্যা মামলা: শেখ হাসিনাসহ ৩৯ জনের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:৩১আপডেট : ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:৩২
শেখ হাসিনা (ফাইল ছবি)

জুলাই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রাজধানীর ভাটারা থানা এলাকায় মো. জাহাঙ্গীর নামে এক ব্যক্তিকে হত্যার অভিযোগের মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ৩৯ জনের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন আদালত।

বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) আদালতের পুলিশের প্রসিকিউশন বিভাগের উপ-পরিদর্শক জাকির হোসেন এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, আসামিরা বিদেশে পালিয়ে যেতে পারেন, এই আশঙ্কায় মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ভাটারা থানার উপ-পরিদর্শক নাজমুল আমিন দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা চেয়ে আদালতে আবেদন করেন। পরে ২ জুলাই ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. জুয়েল রানার আদালত সেটি মঞ্জুর করেন।

দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞার আদেশ পাওয়া উল্লেখ্যযোগ্য আসামি হলেন– আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল, পুলিশের অতিরিক্ত ডিআইজি মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম, সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী রকিব উদ্দিন, সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার কেএম নুরুল হুদা, সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার হাবিবুল আওয়াল, আওয়ামী লীগ মহিলা লীগের সদস্য নুজহাত সারওয়াত তমা, মিরপুর যুবলীগের সমাজকল্যাণ সম্পাদক মো. রাকিবুল ইসলাম, শেরেবাংলা নগর স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মো. বশির আহমেদ প্রমুখ।

মামলার অভিযোগে সূত্রে জানা গেছে, গত বছরের ২১ জুলাই আন্দোলন চলাকালে ভাটারা থানা এলাকায় আন্দোলনে অংশ নেন জাহাঙ্গীর। এই আন্দোলনকে দমাতে শেখ হাসিনার নির্দেশে অন্য আসামিরা দাঙ্গা তৈরি করে। আওয়ামী লীগের অর্থের যোগানদাতাদের মদতে অন্যান্য আসামিরা অস্ত্র, গোলাবারুদ, লাঠিঁসোটা নিয়ে আন্দোলনকারীদের ওপর হামলা চালায়। আন্দোলন ছত্রভঙ্গ করতে তারা একাধিক ককটেলের বিস্ফোরণ ঘটায়। এ সময় জাহাঙ্গীর গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। ওই ঘটনায় এ বছরের ২৪ ফেব্রুয়ারি ভাটারা থানায় হত্যা মামলা হয়।

/এনএইচ/আরকে/
বিষয়:
শেখ হাসিনাআদালত
সম্পর্কিত
শেখ হাসিনার মামলায় ট্রাইব্যুনালে নাহিদ ইসলামের সাক্ষ্য গ্রহণ চলছে
হাইকোর্টে প্র্যাকটিসের লিখিত পরীক্ষার তারিখ পরিবর্তন
সাংবাদিক নির্যাতনসাবেক ডিসি সুলতানার জামিন স্থগিত চেয়ে চেম্বার আদালতে আবেদন
সর্বশেষ খবর
প্রধান শিক্ষকের অপসারণ দাবিতে শিক্ষার্থীদের সড়ক অবরোধ
প্রধান শিক্ষকের অপসারণ দাবিতে শিক্ষার্থীদের সড়ক অবরোধ
টি-টোয়েন্টি র‌্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষ বোলার এখন ভারতের বরুণ
টি-টোয়েন্টি র‌্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষ বোলার এখন ভারতের বরুণ
শেখ হাসিনার মামলায় ট্রাইব্যুনালে নাহিদ ইসলামের সাক্ষ্য গ্রহণ চলছে
শেখ হাসিনার মামলায় ট্রাইব্যুনালে নাহিদ ইসলামের সাক্ষ্য গ্রহণ চলছে
প্রাথমিকে সংগীত-শিক্ষক নিয়োগ বাতিলের দাবি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত: আসক
প্রাথমিকে সংগীত-শিক্ষক নিয়োগ বাতিলের দাবি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত: আসক
সর্বাধিক পঠিত
এনবিআরের ৫৫৫ কর্মকর্তাকে বদলি
এনবিআরের ৫৫৫ কর্মকর্তাকে বদলি
পাঁচ ইসলামী ব্যাংক একীভূত: কেন্দ্রীয় ব্যাংকের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত
পাঁচ ইসলামী ব্যাংক একীভূত: কেন্দ্রীয় ব্যাংকের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত
কাজ না করেই এক হাজার ৭৯ কোটি টাকা আত্মসাৎ
কাজ না করেই এক হাজার ৭৯ কোটি টাকা আত্মসাৎ
বিদেশে চিকিৎসা নিয়ে উপদেষ্টা আসিফ নজরুলের পুরোনো পোস্ট ভাইরাল
বিদেশে চিকিৎসা নিয়ে উপদেষ্টা আসিফ নজরুলের পুরোনো পোস্ট ভাইরাল
ভাঙ্গা উপজেলার ২টি ইউনিয়ন ফরিদপুর-৪ আসনে ফিরিয়ে দেওয়ার প্রশ্নে হাইকোর্টের রুল
ভাঙ্গা উপজেলার ২টি ইউনিয়ন ফরিদপুর-৪ আসনে ফিরিয়ে দেওয়ার প্রশ্নে হাইকোর্টের রুল
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media