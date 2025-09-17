X
বুধবার, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

তিন ঘণ্টা পর সাতরাস্তা মোড়ের অবরোধ তুলে নিলেন শিক্ষার্থীরা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:৪২আপডেট : ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:৪২
তেজগাঁওয়ে সড়ক অবরোধ করেন কারিগরি শিক্ষার্থীরা

প্রায় তিন ঘণ্টা অবরোধ কর্মসূচি পালনের পর রাজধানীর তেজগাঁও সাতরাস্তা মোড় থেকে সরে গিয়েছেন কারিগরি শিক্ষার্থীরা। বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) ২টার দিকে অবরোধ তুলে নেন তারা। পরে ওই এলাকায় ধীরে ধীরে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

এর আগে, সকাল সাড়ে ১১টার দিকে ‘কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস’ এবং ‘প্রকৌশল কর্মক্ষেত্র কুক্ষিগত’ করার প্রতিবাদ জানিয়ে এবং ছয় দফা দাবিতে শিক্ষার্থীরা সাতরাস্তা মোড় অবরোধ করেন।

শিক্ষার্থীদের দাবিগুলো হলো– হাইকোর্ট থেকে বাতিল হওয়া ক্রাফট ইনস্ট্রাক্টরদের পদোন্নতি ও নিয়োগ সম্পূর্ণ বাতিল করা; ডিপ্লোমা ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে বয়সসীমাহীন ভর্তির সুযোগ বন্ধ করে উন্নতমানের চার বছর মেয়াদি কারিকুলাম চালু করা; ধাপে ধাপে ইংরেজি মাধ্যমে অ্যাকাডেমিক কার্যক্রম চালুর উদ্যোগ নেওয়া; ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের বাদ দিয়ে নিম্নপদে নিয়োগ বন্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ; কারিগরি শিক্ষাবহির্ভূত জনবলকে কারিগরি সেক্টরের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ নিষিদ্ধ করা এবং শূন্য পদে দক্ষ শিক্ষক ও ল্যাব সহকারী নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা।

শিক্ষার্থীরা বলেন, স্বতন্ত্র কারিগরি ও উচ্চশিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা ও কারিগরি শিক্ষা সংস্কার কমিশন গঠন করতে হবে। একইসঙ্গে উন্নতমানের টেকনিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং নড়াইল, নাটোর, খাগড়াছড়ি ও ঠাকুরগাঁওয়ে নির্মাণাধীন প্রকৌশল কলেজগুলোতে অস্থায়ী ক্যাম্পাস চালুর মাধ্যমে ভর্তির সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে।

/আইএ/আরকে/
বিষয়:
অবরোধকারিগরি শিক্ষা
সম্পর্কিত
প্রধান শিক্ষকের অপসারণ দাবিতে শিক্ষার্থীদের সড়ক অবরোধ
কারিগরি শিক্ষার্থীদের সাতরাস্তা মোড় অবরোধ, যান চলাচল বন্ধ
ঝিনাইদহে জমির ন্যায্যমূল্যের দাবিতে ক্ষতিগ্রস্তদের মহাসড়ক অবরোধ
সর্বশেষ খবর
প্রধান শিক্ষকের অপসারণ দাবিতে শিক্ষার্থীদের সড়ক অবরোধ
প্রধান শিক্ষকের অপসারণ দাবিতে শিক্ষার্থীদের সড়ক অবরোধ
টি-টোয়েন্টি র‌্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষ বোলার এখন ভারতের বরুণ
টি-টোয়েন্টি র‌্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষ বোলার এখন ভারতের বরুণ
শেখ হাসিনার মামলায় ট্রাইব্যুনালে নাহিদ ইসলামের সাক্ষ্য গ্রহণ চলছে
শেখ হাসিনার মামলায় ট্রাইব্যুনালে নাহিদ ইসলামের সাক্ষ্য গ্রহণ চলছে
প্রাথমিকে সংগীত-শিক্ষক নিয়োগ বাতিলের দাবি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত: আসক
প্রাথমিকে সংগীত-শিক্ষক নিয়োগ বাতিলের দাবি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত: আসক
সর্বাধিক পঠিত
এনবিআরের ৫৫৫ কর্মকর্তাকে বদলি
এনবিআরের ৫৫৫ কর্মকর্তাকে বদলি
পাঁচ ইসলামী ব্যাংক একীভূত: কেন্দ্রীয় ব্যাংকের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত
পাঁচ ইসলামী ব্যাংক একীভূত: কেন্দ্রীয় ব্যাংকের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত
কাজ না করেই এক হাজার ৭৯ কোটি টাকা আত্মসাৎ
কাজ না করেই এক হাজার ৭৯ কোটি টাকা আত্মসাৎ
বিদেশে চিকিৎসা নিয়ে উপদেষ্টা আসিফ নজরুলের পুরোনো পোস্ট ভাইরাল
বিদেশে চিকিৎসা নিয়ে উপদেষ্টা আসিফ নজরুলের পুরোনো পোস্ট ভাইরাল
ভাঙ্গা উপজেলার ২টি ইউনিয়ন ফরিদপুর-৪ আসনে ফিরিয়ে দেওয়ার প্রশ্নে হাইকোর্টের রুল
ভাঙ্গা উপজেলার ২টি ইউনিয়ন ফরিদপুর-৪ আসনে ফিরিয়ে দেওয়ার প্রশ্নে হাইকোর্টের রুল
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media