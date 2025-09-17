ভিসার জন্য ‘বিশেষ অ্যাপয়েন্টমেন্ট’ চাইতে মানা করলো জার্মান দূতাবাস

ভিসা আবেদনের ক্ষেত্রে ‘বিশেষ অ্যাপয়েন্টমেন্ট’ চাওয়া থেকে বিরত থাকার অনুরোধ জানিয়েছে ঢাকার জার্মান দূতাবাস।
বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) এক বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ‘আবেদনকারীদের বিশেষ অ্যাপয়েন্টমেন্ট চাওয়া থেকে বিরত থাকার অনুরোধ করা হলো, কারণ এর জন্য সময় এবং সক্ষমতা দুটিই প্রয়োজন।’
এতে আরও বলা হয়, স্বচ্ছতা বজায় রাখতে কারণে দূতাবাস কঠোরভাবে অপেক্ষমাণ তালিকার ক্রম মেনে চলে এবং এক্ষেত্রে কোনও ব্যতিক্রম করা হয় না।
এর আগে এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, জার্মান দূতাবাস শুধুমাত্র জার্মানির জন্য 'জাতীয় ভিসা' ইস্যু করতে পারে (যেমন কর্মসংস্থান ভিসা)। অন্য শেনজেন দেশগুলোর জন্য জাতীয় ভিসা ইস্যু করা হয় না।