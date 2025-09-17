X
বুধবার, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২ আশ্বিন ১৪৩২
শাহজালালে যাত্রীর পেটে মিললো ১ হাজার ইয়াবা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট  
১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:১২আপডেট : ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:১৯
আটক মো. রাজু মোল্লা

বিমানযাত্রী বেশে পাকস্থলীতে ইয়াবা বহনকালে ১ হাজার নয় পিস ইয়াবাসহ মো. রাজু মোল্লা (৩২) নামে একজন মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে এয়ারপোর্ট আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন। 

বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) রাতে ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার বিমানবন্দর থানায় তার বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করা হয়।

এয়ারপোর্ট আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন জানায়, বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের অভ্যন্তরীণ বিএস-১৪২ ফ্লাইটযোগে কক্সবাজার থেকে ঢাকায় ইয়াবা বহন করছে—এমন সংবাদের ভিত্তিতে মো. রাজু মোল্লাকে (৩২) বিমানবন্দর বলাকা ভবনের উত্তর পাশ থেকে আটক করা হয়। পরে তাকে এয়ারপোর্ট আর্মড পুলিশ অফিসে নিয়ে আসা হলে সে পাকস্থলীতে সুকৌশলে ইয়াবা পরিবহন করছে বলে নিশ্চিত করেন। এয়ারপোর্টে কর্তব্যরত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হলে এক্সরে পরীক্ষায় তার পেটে ডিম্বাকৃতির ২০টি বস্তুর সন্ধান মেলে। পরবর্তী সময়ে রাজধানীর কুর্মিটোলা হাসপাতালে নিয়ে ডাক্তারদের তত্ত্বাবধানে পরিবহনকারীর পায়ুপথ দিয়ে প্রাকৃতিক কার্য সম্পাদনের মাধ্যমে স্কসটেপ মোড়ানো অবস্থায় ২০ পোটলা ইয়াবা ট্যাবলেট বের করা হয়। এগুলো খুলে মোট এক হাজার পিস ইয়াবা পাওয়া যায়। মো. রাজু মোল্লা (৩২) দীর্ঘদিন ধরে মাদক বিক্রি ও পরিবহনের সঙ্গে যুক্ত বলে জানা গেছে।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে এয়ারপোর্ট আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপারেশনস) অনিতা রানী সূত্রধর জানান, আমরা বিমানবন্দর ঘিরে যেকোনও অবৈধ কার্যক্রম ও চোরাচালান রোধে সচেষ্ট আছি। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ব্যবহার করে যাতে অপরাধ কার্যক্রম পরিচালিত না হয়—সে ব্যাপারে আমরা বদ্ধপরিকর।

