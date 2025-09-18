৯ দিনের সরকারি সফরে পাকিস্তান গেলেন স্বরাষ্ট্র সচিব

দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদার করতে ৯ দিনের সরকারি সফরে পাকিস্তান গেছেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব নাসিমুল গনি।
বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাতে থাই এয়ারওয়েজের একটি ফ্লাইটে তিনি পাকিস্তানের ইসলামাবাদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছান।
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পরিচালক (জনসংযোগ) ফয়সল হাসান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
তিনি জানান, স্বরাষ্ট্র সচিব ইসলামাবাদ বিমানবন্দরে পৌঁছলে তাকে পাকিস্তানের ফেডারেল সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিশেষ সচিব দাউদ মুহাম্মদ বারেচ এবং পাকিস্তানে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার মো. ইকবাল হোসেন খান স্বাগত জানান।
জানা গেছে, এই সফরে বাংলাদেশ ও পাকিস্তান দু’দেশের মধ্যে মাদক ও সন্ত্রাস দমন, পুলিশ প্রশিক্ষণে দু’দেশের পুলিশ একাডেমির পারস্পরিক সহযোগিতা, রোহিঙ্গা বিষয়ে উভয় দেশের সহাবস্থান নিয়ে আলোচনা হবে। এ সফরে দুই দু'দেশের মধ্যে মাদকপাচার প্রতিরোধে একটি সমঝোতা চুক্তি সই হবে বলেও জানা গেছে।
সফরে স্বরাষ্ট্র সচিব পাকিস্তানের বাংলাদেশ হাইকমিশনে ই-পাসপোর্ট সার্ভিস উদ্বোধন করবেন। তিনি পাকিস্তান পুলিশ একাডেমিতে ‘সেইফ সিটি প্রকল্প’ পরিদর্শন করবেন। এছাড়া তিনি পাকিস্তানের ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট মহাপরিচালকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন।
সফর শেষে সিনিয়র সচিব আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর দেশে ফিরবেন।