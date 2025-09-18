X
বৃহস্পতিবার, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৩ আশ্বিন ১৪৩২
সচিবালয়ে আবারও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিক্ষোভ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:০৮আপডেট : ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:১০
সচিবালয় (ফাইল ছবি)

কর্মচারীদের সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ, বিদেশগমন ও অবসরভোগীদের জন্য চিকিৎসা ভাতাসহ সাত দাবিতে বিক্ষোভ করেছে বাংলাদেশ সচিবালয় কর্মকর্তা-কর্মচারী সংযুক্ত পরিষদ।

বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) সচিবালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিতে জরুরি সভা ডাকা হয়। সাংগঠনিক সম্পাদক মো. বেলাল হোসেনের সঞ্চালনায় এতে সভাপতিত্ব করেন পরিষদের সভাপতি বাদিউল কবীর। সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন সংগঠনের মহাসচিব নিজামউদ্দিন আহমেদ।

সভায় উপস্থিত ছিলেন– সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা মো. তোয়াহা, তৌহিদুর রহমান, শাহীন গোলাম রব্বানী, মো. নজরুল ইসলাম, রহমত উল্লাহ বাবু, মনোয়ার হোসেন, শাহাদাৎ হোসেনসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের কর্মচারী সংগঠনের সভাপতি, সম্পাদক ও সাংগঠনিক সম্পাদক ও নেতারা।

সভা শেষে সচিবালয়ের বাদামতলা চত্বরে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। ওই মিছিলে নবম জাতীয় পে-কমিশন গঠন ও কর্মচারীদের অভিপ্রায় ও করণীয় বিষয়ে জানানো হয়েছে। এ সময় সাতটি দাবি তোলা হয়। সেগুলো হলো–

১. ১০-২০ গ্রেডের কর্মচারীদের সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণের মেয়াদ ন্যূনতম ১০ দিন কার্যকর করা।

২. সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণে গমণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য কমপক্ষে ২০ হাজার টাকা হাত খরচ ভাতা দেওয়া।

৩. সার্কভুক্ত দেশগুলোতে সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণের আয়োজন করা।

৪. নবম জাতীয় পে-কমিশন গঠন পরবর্তী কার্যক্রম শিগগিরই শেষ করে ২০২৫ সালের নভেম্বরের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন ও কার্যকর করা।

৫. বিদ্যমান ২০টি গ্রেডের পরিবর্তে ১২টি গ্রেড প্রবর্তন করা এবং এর ব্যত্যয় ঘটলে সারা বাংলাদেশে কর্মচারী সংগঠনকে নিয়ে একদফার ভিত্তিতে আন্দোলন ঘোষণার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়।

৬. অবসরভোগীদের জন্য ১৫ হাজার টাকা চিকিৎসা ভাতাসহ তাদের জন্য বিশেষ বরাদ্দ রাখার প্রস্তাব করা হয়।

৭. অর্থ মন্ত্রণালয়ের নানাবিধ হয়রানিমূলক কার্যক্রম ও সিদ্ধান্তিত বিষয়ে অযথা কালক্ষেপনের বিষয়ে প্রতিকার।

গত জুনে ‘সরকারি চাকরি (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫’ বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ করেন সচিবালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা।

চাকসু নির্বাচনে ‘বৈচিত্র্যের ঐক্য’ নামে বাম সংগঠনগুলোর প্যানেল ঘোষণা
ঢাকায় বাংলাদেশ-চীন কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০ বছর উদযাপন
ইসরায়েলি ট্যাংক অগ্রসর হওয়ায় গাজায় টেলিযোগাযোগ বন্ধ
উৎসবের আমেজে শুরু স্কুল হ্যান্ডবল 
১০ টাকায় ইলিশ বিতরণ করতে এসে ‘মাফ চেয়ে’ এলাকা ছাড়লেন এমপি প্রার্থী
১৯ পদের ১৮টিতে বিএনপি সমর্থিত ও একটিতে জামায়াত প্রার্থী জয়ী
দিনাজপুর জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যানসহ ১০ জন কারাগারে
মহানবী (সা.)-কে নিয়ে কটূক্তি, মাইকে ঘোষণা দিয়ে ৪ মাজারে হামলা-আগুন
ডিপ্লোমা প্রকৌশল শিক্ষার্থীরা কেন আন্দোলনে
