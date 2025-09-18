X
বৃহস্পতিবার, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৩ আশ্বিন ১৪৩২
কাশিমপুর থানা আ.লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ঢাকায় গ্রেফতার

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২৩:১৪আপডেট : ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২৩:১৪
এস এম আশরাফুল আলম আসকর/বাংলা ট্রিবিউন

গাজীপুর জেলার কাশিমপুর থানা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ও গাজীপুর মহানগর আওয়ামী লীগের শিক্ষা ও মানবসম্পদ বিষয়ক সম্পাদক এস এম আশরাফুল আলম আসকরকে (৬০) গ্রেফতার করেছে ডিএমপির তেজগাঁও থানা পুলিশ।

বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) দুপুরে রাজধানীর শেরেবাংলা নগর থানার ইন্দিরা রোড থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন তেজগাঁও ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মোবারক হোসেন। তিনি বলেন, ‘বৃহস্পতিবার দুপুরে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশ জানতে পারে যে, তেজগাঁও থানার সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলার আসামি আশরাফুল আলম আসকর শেরেবাংলা নগর থানার ইন্দিরা রোডে অবস্থান করছেন। দুপুর আনুমানিক ৩টার দিকে ওই এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়।’

পুলিশ সূত্রে আরও জানা গেছে, গ্রেফতার আশরাফুল আলম আসকরের বিরুদ্ধে গাজীপুর মহানগর পুলিশের গাছা থানায় এবং জয়দেবপুর থানায় পৃথক দুটি মামলা রয়েছে। তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন।

আওয়ামী লীগপুলিশগ্রেফতার
ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি ইস্যুতে যুক্তরাজ্যের সঙ্গে দ্বিমত ট্রাম্পের
নারায়ণগঞ্জে যৌথবাহিনীর ব্লক রেইডে অভিযানে ৮০ জন আটক
ভারতীয় ব্যবসায়ী নির্বাহীদের ভিসা বাতিল করলো যুক্তরাষ্ট্র
সাবেক মন্ত্রী ও তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে ইন্টারপোলের ‘রেড নোটিশ’ জারি করাতে আদালতে আবেদন
১৯ পদের ১৮টিতে বিএনপি সমর্থিত ও একটিতে জামায়াত প্রার্থী জয়ী
মহানবী (সা.)-কে নিয়ে কটূক্তি, মাইকে ঘোষণা দিয়ে ৪ মাজারে হামলা-আগুন
সচিবালয়ে আবারও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিক্ষোভ
সরকারি পেনশন সুবিধায় আসছে ব্যাপক পরিবর্তন
 ‘৪ আগস্টই নতুন সরকার গঠনের প্রস্তুতিতে ড. ইউনূসের সঙ্গে কথা হয়’
