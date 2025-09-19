ডেমরায় যুবকের মরদেহ উদ্ধার

রাজধানীর ডেমরায় মো. আশেক (২৩) নামে এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে ডেমরার রাণিমহল পূর্ব বক্স নগর এলাকায় ভাড়া বাসা থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক মো. ফারুক মৃত্যুর তথ্য নিশ্চিত করেন।
আশেক ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট উপজেলার পাইপ পাজুরি গ্রামের আনোয়ার হোসেনের ছেলে। বর্তমানে ডেমরার রাণিমহল, বক্স নগর হাজী রোড এলাকায় পরিবারের সঙ্গে ভাড়া বাসায় থাকতেন।
ঢামেক হাসপাতালে নেওয়া মৃতের চাচা আলী হোসেন জানান, বৃহস্পতিবার রাতে পারিবারিক কলহের জেরে আশেক ফ্যানের সঙ্গে ওড়না পেঁচিয়ে গলায় ফাঁস নেন। পরে ছিলেন। রাত আনুমানিক পৌনে ৩টার দিকে স্বজন তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেন। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
মো. ফারুক বলেন, মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি আমরা সংশ্লিষ্ট থানাকে জানিয়েছি।