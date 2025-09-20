রাজধানীতে ঝটিকা মিছিল, বিভিন্ন এলাকা থেকে গ্রেফতার ৫

রাজধানীতে ঝটিকা মিছিল করার অভিযোগে এবং ঝটিকা মিছিলের প্রস্তুতি নেওয়ার সময় কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের পাঁচ নেতাকর্মীকে বিভিন্ন এলাকা থেকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) পৃথক অভিযানে তাদের গ্রেফতার করে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) তেজগাঁও ও খিলগাঁও থানা পুলিশ।
শনিবার ডিএমপির মিডিয়া শাখা থেকে গণমাধ্যমে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
গ্রেফতার হওয়া পাঁচজন হলেন- ছাত্রলীগের কর্মী মো. আবির হোসেন (১৯), আকিদুল ইসলাম সানজিদ (২০), মতিঝিল ৮ নম্বর ওয়ার্ড ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক তাহমিদুল হাসান (২৬), ৯ নম্বর ওয়ার্ড ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মো. মাসুদুর রহমান ওরফে আরিফুল ইসলাম ওরফে আকাশ (২৮) এবং খিলগাঁও থানা সৈনিক লীগের সদস্য মো. আনোয়ার হোসেন বাবু (৪৮)।
ডিএমপির সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, শুক্রবার দুপুর পৌনে ২টার দিকে কারওয়ান বাজার পেট্রোবাংলা অফিসের সামনে কার্যক্রম নিষিদ্ধ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের কয়েকজন সদস্য জড়ো হয়ে সরকারবিরোধী ঝটিকা মিছিলের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছালে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালানোর চেষ্টা করেন। এ সময় আওয়ামী লীগের স্লোগান সম্বলিত একটি ব্যানারসহ মো. আবির হোসেনকে হাতেনাতে গ্রেফতার করে পুলিশ।
তার আগে একই দিন এ ঘটনায় কাওরান বাজার এলাকা থেকে আকিদুল ইসলামকে গ্রেফতার করে পুলিশ। বাকিরা পালিয়ে যায়। এ ঘটনায় তেজগাঁও থানায় সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা করা হয়েছে।
অন্যদিকে খিলগাঁও থানা সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার বিকালে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশ জানতে পারে, ১৫ সেপ্টেম্বর ঝটিকা মিছিলের ঘটনায় জড়িত কয়েকজন খিলগাঁও এলাকায় অবস্থান করছে। পরে ১৯ সেপ্টেম্বর বিকাল ৫টার দিকে প্রভাতীবাগ এলাকায় অভিযান চালিয়ে মো. মাসুদুর রহমান ওরফে আকাশ এবং তাহমিদুল হাসানকে গ্রেফতার করা হয়। একই দিন রাত ৯টার দিকে খিলগাঁও খানা রোড এলাকায় অভিযান চালিয়ে আনোয়ার হোসেন বাবুকে গ্রেফতার করে পুলিশ।
ডিএমপি আরও জানায়, রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় সাম্প্রতিক সময়ে ঝটিকা মিছিলের মাধ্যমে নাশকতা ও আইনশৃঙ্খলা বিঘ্নের অভিযোগ উঠছে। এসব ঘটনায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী নিয়মিত অভিযান চালাচ্ছে এবং দায়ীদের চিহ্নিত করে গ্রেফতার করছে।