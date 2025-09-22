মিরপুরে মাহফুজুর রহমান হত্যা: সালমান-আনিসুলসহ গ্রেফতার ৪

জুলাই আন্দোলন চলাকালে রাজধানীর মিরপুর গোল চত্বর এলাকায় গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী মাহফুজুর রহমান হত্যা মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বেসামরিক, শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান ও সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হকসহ চার জনকে গ্রেফতার দেখিয়েছেন আদালত।
সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মাসুম মিয়ার আদালত তাদের গ্রেফতার দেখান।
মামলার অপর আসামিরা হলেন– ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র আতিকুল ইসলাম, পুলিশের মিরপুর বিভাগের সাবেক উপকমিশনার (ডিসি) জসিম উদ্দিন মোল্লা জসিম উদ্দিন মোল্লা।
আদালত সূত্রে জানা গেছে, গত ১৭ সেপ্টেম্বর তাদের গ্রেফতার দেখানোর আবেদন করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা মিরপুর থানার উপ-পরিদর্শক মো. তরিকুল ইসলাম। ওই দিন তাদের উপস্থিতিতে শুনানির জন্য আজকের দিন ধার্য করা হয়। আজ আসামিদের আদালতে হাজির করে পুলিশ। পরে তাদের গ্রেফতার দেখান আদালত।
মামলার অভিযোগে বলা হয়েছে, গত বছরের ১৯ জুলাই মিরপুর থানার ১০ নম্বর গোল চত্বর এলাকায় আন্দোলনে .অংশ নেন মিরপুর আব্বাস উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্র মাহফুজুর রহমান। বিকাল ৩টার দিকে গুলি এসে মাহফুজের ডান কানের পাশে লাগে। ঘটনাস্থলে মারা যান তিনি। হত্যার ঘটনায় এ বছরের ১৪ ফেব্রুয়ারি মিরপুর থানায় মামলা করেন নিহতের বাবা আব্দুল মান্নান।
গত বছরের ১৩ আগস্ট নৌপথে পলায়নরত অবস্থায় আনিসুল হক ও সালমান এফ রহমানকে সদরঘাট থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ২৭ অক্টোবর মহাখালীর ডিওএইচএস এলাকা থেকে সাবেক মেয়র আতিককে গ্রেফতার করা হয়। ৩০ অক্টোবর রংপুর থেকে জসিম উদ্দিনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এরপর থেকে জুলাই আন্দোলনের বিভিন্ন মামলায় তারা কারাগারে আছেন।