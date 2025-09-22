সাবেক ছাত্রলীগ নেতাকে জেলগেটে জিজ্ঞাসাবাদের নির্দেশ

নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রলীগের ঢাকা মহানগর দক্ষিণ শাখার সাবেক সাধারণ সম্পাদক জোবায়ের হোসেনকে জেলগেট জিজ্ঞাসাবাদের আদেশ দিয়েছেন আদালত। জুলাই আন্দোলনে কোতয়ালী থানার হত্যাচেষ্টা মামলায় রিমান্ড ও জামিন নামঞ্জুর করে এ আদেশ দেওয়া হয়।
সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ এহসানুল ইসলামের আদালত এ আদেশ দেন।
আদালত সূত্রে জানা গেছে, জোবায়েরকে আদালতে হাজির করে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা কোতয়ালী থানার উপ-পরিদর্শক হাবিব ফয়সাল সাত দিনের রিমান্ড আবেদন করেন। রিমান্ড বাতিল চেয়ে জামিন শুনানি করেন আসামি পক্ষের আইনজীবী মেহেদী হাসান মেরিন। শুনানি শেষে বিচারক রিমান্ড ও জামিন আবেদন নামঞ্জুর করে এক দিনের জেলগেটে জিজ্ঞাসাবাদের অনুমতি দেন।
গত ১৮ সেপ্টেম্বর জুবায়ের হোসেনকে ভারত সীমান্ত থেকে গ্রেফতার করা হয়।
মামলার অভিযোগে বলা হয়েছে, জুলাই আন্দোলন চলাকালে গত বছরের ৫ আগস্ট কোতয়ালী থানার রায়সাহেব বাজার এলাকায় আন্দোলনে অংশ নেন সোয়েব শাহরিয়ার সিভান (২৪)। দুপুর দেড়টার দিকে আসামিদের আক্রমণ ও গুলিবর্ষণে গুরুতর আহত হন তিনি। পরে সিভানকে হাসপাতালে নেওয়া হয়। চিকিৎসা শেষে সুস্থ হয়ে বাসায় যান। এ ঘটনায় গত বছরের ২৩ অক্টোবর কোতয়ালী থানায় হত্যাচেষ্টা মামলা করেন তার সহযোদ্ধা ইরফান আহমদ।