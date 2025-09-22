X
সোমবার, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৭ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

সাবেক ছাত্রলীগ নেতাকে জেলগেটে জিজ্ঞাসাবাদের নির্দেশ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:৩৭আপডেট : ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:৩৭
পুলিশের হেফাজতে জোবায়ের হোসেন

নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রলীগের ঢাকা মহানগর দক্ষিণ শাখার সাবেক সাধারণ সম্পাদক জোবায়ের হোসেনকে জেলগেট জিজ্ঞাসাবাদের আদেশ দিয়েছেন আদালত। জুলাই আন্দোলনে কোতয়ালী থানার হত্যাচেষ্টা মামলায় রিমান্ড ও জামিন নামঞ্জুর করে এ আদেশ দেওয়া হয়।

সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ এহসানুল ইসলামের আদালত এ আদেশ দেন।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, জোবায়েরকে আদালতে হাজির করে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা কোতয়ালী থানার উপ-পরিদর্শক হাবিব ফয়সাল সাত দিনের রিমান্ড আবেদন করেন। রিমান্ড বাতিল চেয়ে জামিন শুনানি করেন আসামি পক্ষের আইনজীবী মেহেদী হাসান মেরিন। শুনানি শেষে বিচারক রিমান্ড ও জামিন আবেদন নামঞ্জুর করে এক দিনের জেলগেটে জিজ্ঞাসাবাদের অনুমতি দেন।

গত ১৮ সেপ্টেম্বর জুবায়ের হোসেনকে ভারত সীমান্ত থেকে গ্রেফতার করা হয়।

মামলার অভিযোগে বলা হয়েছে, জুলাই আন্দোলন চলাকালে গত বছরের ৫ আগস্ট কোতয়ালী থানার রায়সাহেব বাজার এলাকায় আন্দোলনে অংশ নেন সোয়েব শাহরিয়ার সিভান (২৪)। দুপুর দেড়টার দিকে আসামিদের আক্রমণ ও গুলিবর্ষণে গুরুতর আহত হন তিনি। পরে সিভানকে হাসপাতালে নেওয়া হয়। চিকিৎসা শেষে সুস্থ হয়ে বাসায় যান। এ ঘটনায় গত বছরের ২৩ অক্টোবর কোতয়ালী থানায় হত্যাচেষ্টা মামলা করেন তার সহযোদ্ধা ইরফান আহমদ।

/এনএইচ/আরকে/
বিষয়:
আদালত
সম্পর্কিত
মিরপুরে মাহফুজুর রহমান হত্যা: সালমান-আনিসুলসহ গ্রেফতার ৪
কাশবনের ভেতর অর্ধগলিত লাশ: স্বামীসহ ২ জনের দায় স্বীকার
আত্মসমর্পণের পর দণ্ডিত ৮ ছাত্রদল নেতা কারাগারে
সর্বশেষ খবর
লম্বা ছুটিতে বেড়িয়ে আসুন অভূতপূর্ব পাহাড়ে
লম্বা ছুটিতে বেড়িয়ে আসুন অভূতপূর্ব পাহাড়ে
নুরাল পাগলার দরবার থেকে গরু নিয়ে যাওয়া যুবক গ্রেফতার
নুরাল পাগলার দরবার থেকে গরু নিয়ে যাওয়া যুবক গ্রেফতার
বংশালে রাস্তায় জমে থাকা পানিতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে যুবকের মৃত্যু
বংশালে রাস্তায় জমে থাকা পানিতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে যুবকের মৃত্যু
মেধাবীদের জন্য ভিসা ফি বাতিলের কথা ভাবছে যুক্তরাজ্য
মেধাবীদের জন্য ভিসা ফি বাতিলের কথা ভাবছে যুক্তরাজ্য
সর্বাধিক পঠিত
আমি ইচ্ছে করে বলিনি, মনের অজান্তে বের হয়ে গেছে: আমির হামজা 
ক্ষমা চাইলেন ইসলামি বক্তাআমি ইচ্ছে করে বলিনি, মনের অজান্তে বের হয়ে গেছে: আমির হামজা 
ধর্ষণের পর মাদ্রাসাছাত্রী অন্তঃসত্ত্বা, অভিযুক্ত ‘জামায়াত কর্মী’ গ্রেফতার
ধর্ষণের পর মাদ্রাসাছাত্রী অন্তঃসত্ত্বা, অভিযুক্ত ‘জামায়াত কর্মী’ গ্রেফতার
বিদেশি পণ্য বর্জনের আহ্বান মোদির
বিদেশি পণ্য বর্জনের আহ্বান মোদির
আমির হামজার বক্তব্য সত্য নয়: জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
আমির হামজার বক্তব্য সত্য নয়: জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
ঝটিকা মিছিল নিয়ে ব্যবস্থা: ক্ষোভ পুলিশে
ঝটিকা মিছিল নিয়ে ব্যবস্থা: ক্ষোভ পুলিশে
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media