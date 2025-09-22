X
সোমবার, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৭ আশ্বিন ১৪৩২
যাত্রাবাড়ীতে গৃহবধূর আত্মহত্যার অভিযোগ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:৫৩আপডেট : ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:৫৩
ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল
রাজধানীর যাত্রাবাড়ীর কাজলা এলাকায় পারিবারিক কলহের জেরে মহুয়া (২৬) নামের এক গৃহবধূ গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন বলে অভিয়োগ উঠেছে। রবিবার দিবাগত রাত দেড়টার দিকে কাজলা ব্রিজের ঢালে একটি ভাড়া বাসায় এ ঘটনা ঘটে।
 
নিহত মহুয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জ থানার লালপুর এলাকার আলী আহমেদের মেয়ে।
 
স্বজনরা জানান, পারিবারিক কলহের জেরে মহুয়া নিজ ঘরের ফ্যানের সঙ্গে ওড়না পেঁচিয়ে গলায় ফাঁস দেন। পরে স্বজনেরা দরজা ভেঙে তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক রাত ২টা ১৮ মিনিটে মৃত ঘোষণা করেন।
 
ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক বলেন, ‘মরদেহটি হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে অবহিত করা হয়েছে।’
 
আত্মহত্যা
