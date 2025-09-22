X
সোমবার, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৭ আশ্বিন ১৪৩২
এবার জুলাইয়ের হত্যা মামলায় গ্রেফতার সাদেক এগ্রোর মালিক ইমরান

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:১২আপডেট : ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:১২
আদালত চত্বরে সাদেক এগ্রোর মালিক ইমরান হোসেন (ফাইল ছবি)

দুদকের মানিলন্ডারিংয়ের মামলার পর এবার জুলাই আন্দোলনের মোহাম্মদ পুর থানার অটোরিকশা চালক মো. রনি হত্যা মামলায় ছাগলকাণ্ডে আলোচিত সাদিক অ্যাগ্রোর চেয়ারম্যান ইমরান হোসেনকে গ্রেফতার দেখিয়েছেন আদালত। 

পুলিশের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আরিফুল ইসলাম তাকে গ্রেফতার দেখান। 

আদালত সূত্রে জানা গেছে, এদিন ইমরানকে আদালতে হাজির করা হয়। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদপুর থানার উপ-পরিদর্শক মো. নাজমুল ইসলাম গ্রেফতার দেখানোর আবেদন করেন। আদালত সেটি মঞ্জুর করেন। পরে তাকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। 

মামলার অভিযোগে বলা হয়েছে, বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন চলাকালে গত ১৯ জুলাই মোহাম্মদপুরের নূরজাহান রোডে প্রাইমারি স্কুলের সামনে গুলিবিদ্ধ হন অটোরিকশা চালক মো. রনি। পরে সোহরাওয়ার্দী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

এ ঘটনায় রনির মা মোহাম্মদপুর থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। সেই মামলায় তাকে গ্রেফতার দেখানো হলো।

উল্লেখ্য, গত ৩ মার্চ সাদেক এগ্রোর মালিক ইমরান হোসেনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। পর দিন ১৩৩ কোটি টাকা পাচারের অভিযোগে মোহাম্মদপুর থানার মানিলন্ডারিং আইনের মামলায় তাকে কারাগারে পাঠান আদালত। 

বিষয়:
আদালতগ্রেফতারজুলাই-আগস্ট হত্যাকাণ্ড
সঞ্চয়পত্র ও বন্ডের আলাদা বাজার গঠনের পরামর্শ গভর্নরের
বিশ্বকাপ খেলে ক্রিকেট থেকে দূরে থাকবেন বাংলাদেশ অধিনায়ক!
সামাজিক নিরাপত্তা খাতে অর্থায়ন করতে পারছি না: অর্থ উপদেষ্টা
প্রাক-নির্বাচনি পরিবেশ ও প্রস্তুতি নিয়ে ইইউ-ইসির বৈঠক
আমি ইচ্ছে করে বলিনি, মনের অজান্তে বের হয়ে গেছে: আমির হামজা 
ধর্ষণের পর মাদ্রাসাছাত্রী অন্তঃসত্ত্বা, অভিযুক্ত ‘জামায়াত কর্মী’ গ্রেফতার
বিদেশি পণ্য বর্জনের আহ্বান মোদির
আমির হামজার বক্তব্য সত্য নয়: জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
ঝটিকা মিছিল নিয়ে ব্যবস্থা: ক্ষোভ পুলিশে
