মঙ্গলবার, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৮ আশ্বিন ১৪৩২
পেছালো সালমান শাহ’র মৃত্যুর মামলার রিভিশন শুনানি

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:২৭আপডেট : ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:২৭
সালমান শাহ (ফাইল ছবি)

চিত্রনায়ক সালমান শাহর মৃত্যুর ঘটনায় করা মামলায় তার মায়ের রিভিশন আবেদনের শুনানি পিছিয়েছে। এ রিভিশন আবেদনের শুনানির তারিখ পিছিয়ে আগামী ১৩ অক্টোবর দিন ধার্য করেছেন আদালত।

বাদী পক্ষের আবেদনের প্রেক্ষিতে মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) শুনানি শেষে ঢাকার ৬ষ্ঠ অতিরিক্ত মহানগর দায়রা মো. জান্নাতুল ফৈরদৌস ইবনে হকের আদালত এই তারিখ ধার্য করেন।

বাদী পক্ষের আবেদনে বলা হয়, এ মামলার নিয়োজিত সিনিয়র আইনজীবী ফারুক আহাম্মদ আন্তজার্তিক অপরাধ দমন ট্রাইবুনাল নং-২ এ প্রসিকিউটর হিসাবে সাক্ষ্য গ্রহণের দায়িত্বে রয়েছেন। সে কারণে আজ তার পক্ষে রিভিশন শুনানি করা সম্ভব হচ্ছে না। এজন্য রিভিশন শুনানির পরবর্তী আবশ্যক। পরে আদালত শুনানির নতুন তারিখ নির্ধারণ করেন।

এদিন সকালে রিভিশন শুনানির জন্য ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতে উপস্থিত হন সালমান শাহের মামা আলমগীর কুমকুম।

তিনি বলেন, ‘পরিবারে কেউ মারা গেলে থানা থেকে সবাইকে ডাকা হয়৷ গ্রেফতার করা হয়, রিমান্ডেও নেওয়া হয়। কিন্তু এসবের কিছুই করা হয়নি। সালমান শাহকে ঝুলন্ত অবস্থায় নামিয়ে গোসল করালো, নতুন কাপড় পরালো। সালমান শাহ অসুস্থ সেটা তার মাকে ফোন দিয়ে পর্যন্ত জানালো না। এর ভেতর তো রহস্য আছে। আমার একটাই দাবি প্রকৃতি অপরাধীরা যেন বের হয়ে আসে এবং তারা যেন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির মুখোমুখি হয়।’

উল্লেখ্য, ১৯৯৬ সালের ৬ সেপ্টেম্বর রাজধানীর ইস্কাটনের বাসা থেকে চিত্রনায়ক সালমান শাহর মরদেহ উদ্ধার করা হয়। ওই সময় প্রথমে অপমৃত্যুর মামলা করেন সালমান শাহর বাবা কমরউদ্দিন আহমদ চৌধুরী। পরে ১৯৯৭ সালের ২৪ জুলাই অভিযোগটি হত্যা মামলায় রূপান্তরের আবেদন করা হয়। এ বিষয়ে তদন্ত করতে পুলিশের গোয়েন্দা শাখা সিআইডিকে নির্দেশ দেন আদালত। তদন্ত শেষে ১৯৯৭ সালের ৩ নভেম্বর আদালতে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দেয় সিআইডি। প্রতিবেদনে এ ঘটনাকে আত্মহত্যা বলা হয়। পরে ওই বছরের ২৫ নভেম্বর ঢাকার সিএমএম আদালতে চূড়ান্ত প্রতিবেদন গৃহীত হয়। তবে প্রতিবেদনটি প্রত্যাখ্যান করে রিভিশন মামলা করেন কমরউদ্দিন আহমদ চৌধুরী। পরে ২০০৩ সালের ১৯ মে মামলাটি বিচার বিভাগীয় তদন্তে পাঠান আদালত।

২০১৪ সালের ৩ আগস্ট আদালতে বিচার বিভাগীয় তদন্তের প্রতিবেদন দাখিল করেন মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ইমদাদুল হক। ওই প্রতিবেদনেও সালমান শাহর মৃত্যুকে অপমৃত্যু বলা হয়। কমরউদ্দিন আহমদ চৌধুরীর মৃত্যুর পর ছেলে হত্যা মামলার বাদী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হন মা নীলা চৌধুরী। ২০১৫ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি তিনি ঢাকা মহানগর হাকিম আদালতে বিচার বিভাগীয় তদন্ত প্রতিবেদনের বিরুদ্ধে নারাজির আবেদন করেন। সর্বশেষ মামলাটি পিবিআই তদন্ত করে। ২০২০ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি পুলিশ ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই) এর পরিদর্শক সিরাজুল, সালমান শাহ আত্মহত্যা করে আদালতে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। ২০২১ সালের ৩১ অক্টোবর ওই প্রতিবেদন গ্রহণ করে মামলাটি নিষ্পত্তির নির্দেশ দেন আদালত। ২০২২ সালের ১২ জুন এই আদেশের বিরুদ্ধে ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতে রিভিশন মামলা দায়ের হয়। আজ রিভিশন মামলার শুনানির দিন ধার্য ছিল।

বিষয়:
আদালতমামলাসালমান শাহ
