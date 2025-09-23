X
মঙ্গলবার, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৮ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

বুয়েট শিক্ষার্থী ফারদিন হত্যা মামলার তদন্ত প্রতিবেদন আবারও পিছিয়েছে

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:২৫আপডেট : ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:২৫
ফারদিন নূর পরশ (ফাইল ছবি)

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) শিক্ষার্থী ফারদিন নূর পরশের (২৪) মৃত্যুর ঘটনায় করা মামলার অধিকতর তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য আগামী ২৮ অক্টোবর দিন ধার্য করেছেন আদালত।

মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) মামলার অধিকতর তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য দিন ধার্য ছিল। এদিন মামলার তদন্তকারী সংস্থা পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি) প্রতিবেদন দাখিল করতে পারেনি। এজন্য ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. জামসেদ আলমের আদালত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য নতুন এ দিন ধার্য করেন।

এর আগে ২০২৩ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ডিবি পুলিশের পরিদর্শক ইয়াসিন শিকদার আদালতে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। এরপর ওই বছরের ১৬ এপ্রিল বাদীর নারাজি গ্রহণ করে সিআইডিকে অধিকতর তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিলে নির্দেশ দেন আদালত।

২০২২ সালের ৫ নভেম্বর থেকে নিখোঁজ ছিলেন ফারদিন। ওইদিনই রাজধানীর রামপুরা থানায় এ বিষয়ে সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেন তার বাবা কাজী নূর উদ্দিন। নিখোঁজের দুদিন পর ৭ নভেম্বর সন্ধ্যা ৬টার দিকে নারায়ণগঞ্জের শীতলক্ষ্যা নদী থেকে ফারদিন নূর পরশের মরদেহ উদ্ধার করে নৌ-পুলিশ। ৮ নভেম্বর সন্ধ্যা পৌনে ৭টায় পরিবারের সদস্যদের উপস্থিতিতে ফারদিনের মরদেহ নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লার দেউলপাড়া কেন্দ্রীয় কবরস্থানে দাফন করা হয়।

এ ঘটনায় বুশরাসহ অজ্ঞাতদের বিরুদ্ধে ‘হত্যা করে লাশ গুম’ করার অভিযোগে মামলা করা হয়। রামপুরা থানায় নিহত ফারদিনের বাবা নূর উদ্দিন রানা বাদী হয়ে এ মামলা করেন।

এ মামলায় গত বছরের ১০ নভেম্বর সকালে রাজধানীর রামপুরা এলাকার একটি বাসা থেকে ফারদিনের বান্ধবী বুশরাকে গ্রেফতার করা হয়। ওইদিনই তাকে আদালতে হাজির করে মামলার সুষ্ঠু তদন্তের জন্য সাতদিনের রিমান্ড আবেদন করে রামপুরা থানা পুলিশ। শুনানি শেষে ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মেহেদী হাসান পাঁচদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

এদিকে এ মামলায় গত ৮ জানুয়ারি ঢাকার সপ্তম অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ তেহসিন ইফতেখার এ মামলায় আমাতুল্লাহ বুশরার জামিন মঞ্জুর করেন।

/এনএইচ/এপিএইচ/
বিষয়:
হত্যামামলা
সম্পর্কিত
মহানগর আদালতেও সাবেক যুগ্ম সচিব সিরাজুলের জামিন নামঞ্জুর
পেছালো সালমান শাহ’র মৃত্যুর মামলার রিভিশন শুনানি
ধর্ষণ মামলায় গ্রেফতার জামাল আমাদের কর্মী নয়: জামায়াত
সর্বশেষ খবর
প্রতিটি দলেরই ভারতকে হারানোর সামর্থ্য আছে: সিমন্স 
প্রতিটি দলেরই ভারতকে হারানোর সামর্থ্য আছে: সিমন্স 
অপারেশনে চোখের রেটিনা কেটে ফেলার অভিযোগ, আই হসপিটালকে লিগ্যাল নোটিশ
অপারেশনে চোখের রেটিনা কেটে ফেলার অভিযোগ, আই হসপিটালকে লিগ্যাল নোটিশ
নির্বাচনে মাঠে থাকবে ৪০ হাজার বডি ক্যামেরা
নির্বাচনে মাঠে থাকবে ৪০ হাজার বডি ক্যামেরা
এবার পেছানো হলো চাকসু নির্বাচন
এবার পেছানো হলো চাকসু নির্বাচন
সর্বাধিক পঠিত
কক্সবাজারে ঘুরতে এসে পাহাড়ি আস্তানায় বন্দি, একজনের তথ্যে ৮৩ জন উদ্ধার
কক্সবাজারে ঘুরতে এসে পাহাড়ি আস্তানায় বন্দি, একজনের তথ্যে ৮৩ জন উদ্ধার
‘সূচের মতো প্রতিরক্ষা ভেদ করতে সক্ষম চীনা যুদ্ধবিমান জে-২০’
‘সূচের মতো প্রতিরক্ষা ভেদ করতে সক্ষম চীনা যুদ্ধবিমান জে-২০’
নিউইয়র্কে এনসিপি নেতা আখতারের ওপর ডিম নিক্ষেপ
নিউইয়র্কে এনসিপি নেতা আখতারের ওপর ডিম নিক্ষেপ
দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ দামে স্বর্ণ
দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ দামে স্বর্ণ
তদন্তের স্বার্থে প্রভাবশালীকে ফোন, ওসিকে কটাক্ষের অভিযোগ ডিআইজির বিরুদ্ধে
তদন্তের স্বার্থে প্রভাবশালীকে ফোন, ওসিকে কটাক্ষের অভিযোগ ডিআইজির বিরুদ্ধে
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media