বুধবার, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৯ আশ্বিন ১৪৩২
আলিয়া মাদ্রাসায় পূজার ছুটি বাতিলের দাবি

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:৪২আপডেট : ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:৪২
আলিয়া মাদ্রাসাগুলোতে দুর্গাপূজাসহ ভিন্ন ধর্মের উৎসব সংক্রান্ত সকল ছুটি বাতিলের দাবিতে মানববন্ধন

দেশের আলিয়া মাদ্রাসাগুলোতে আসন্ন দুর্গাপূজাসহ ভিন্ন ধর্মের উৎসব সংক্রান্ত সকল ছুটি বাতিলের দাবি উঠেছে। আলিয়া মাদ্রাসাগুলোতে মুসলিম ছাড়া অন্যান্য ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থী নেই উল্লেখ করে ‘মাদ্রাসার শিক্ষক-ছাত্র এবং অভিভাবকবৃন্দ’ ব্যানারে আয়োজিত মানববন্ধন থেকে এই দাবি জানানো হয়।

বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে এ দাবিতে মানববন্ধন শেষে প্রধান উপদেষ্টা ও শিক্ষা উপদেষ্টা বরাবর স্মারকলিপি দিয়েছে ‘মাদ্রাসার শিক্ষক-ছাত্র এবং অভিভাবকবৃন্দ’।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, ‘আমরা অন্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানের প্রতি কোনও অসম্মান না করে বলতে চাই— তারা তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করবে এবং ছুটি ভোগ করবে এটাই স্বাভাবিক। এটা তাদের মৌলিক অধিকার। কিন্তু মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় যেহেতু কোনও ভিন্ন ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থী নেই, সেক্ষেত্রে এই সংক্রান্ত ছুটি মাদ্রাসার জন্য অমূলক। যদি কোনও আলিয়া মাদ্রাসায় ভিন্ন ধর্মাবলম্বী শিক্ষক থাকে তবে তিনি তার ধর্মীয় ছুটি ভোগ করতেই পারেন, এতে আমাদের কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু আলিয়া মাদ্রাসার সকল শিক্ষার্থীর ওপর এই সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া শরিয়ত বিরোধী।’

বক্তারা আরও বলেন, ‘বাংলাদেশের এমন অনেক স্বনামধন্য আলিয়া মাদ্রাসা রয়েছে যেখানে হাজার হাজার শিক্ষার্থীর মধ্যে একজন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থীও নেই। তাই আলিয়া মাদ্রাসায় আসন্দ দূর্গাপুজা অন্য ধর্মাবলম্বীদের ছুটি বাতিলের দাবি জানাচ্ছি।

মানববন্ধনে অভিভাবক প্রতিনিধি শেখ সা-আদ বিন জানাহ বলেন, ‘বিগত সরকার আলীয়া মাদ্রারা ওপর অনেক ইসলাম বিরোধী সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিয়েছে। তার অন্যতম একটি হচ্ছে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ছুটি মাদ্রাসার ওপর চাপিয়ে দেওয়া, যা ইসলামি শরীয়তের সঙ্গে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক।’

ছুটিমাদ্রাসাদুর্গাপূজা
