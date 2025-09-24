X
বুধবার, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৯ আশ্বিন ১৪৩২
বরগুনায় তিনটি সংসদীয় আসন পুনর্বহাল প্রশ্নে হাইকোর্টের রুল

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:৪৬আপডেট : ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:৪৬
বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট

বরগুনা জেলার আগের তিনটি সংসদীয় আসন পুনর্বহাল করতে কেন নির্দেশনা দেওয়া হবে না, তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট। নির্বাচন কমিশনকে এ রুলের জবাব দিতে বলা হয়েছে।

এ সংক্রান্ত রিটের প্রাথমিক শুনানি নিয়ে বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) বিচারপতি মো. মজিবুর রহমান মিয়া ও বিচারপতি বিশ্বজিৎ দেবনাথের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ এ রুল জারি করেন।

আদালতে রিটের পক্ষে শুনানি করেন ব্যারিস্টার রুহুল কুদ্দুস কাজল।

এর আগে বরগুনা জেলার আগের তিনটি সংসদীয় আসন পুনর্বহাল করতে রিট করেন ওই এলাকার বাসিন্দারা।

জানা গেছে, স্বাধীনতার পর থেকে বরগুনা জেলার ছয়টি উপজেলা নিয়ে তিনটি সংসদীয় আসন ছিল— বরগুনা-১ (সদর ও বেতাগী), বরগুনা-২ (পাথরঘাটা ও বামনা) ও বরগুনা-৩ (আমতলী ও তালতলী)। তবে ২০০৮ সালের ১০ জুলাই আসন পুনর্বিন্যাস করে বরগুনাকে দুটি আসনে রূপান্তর করা হয়। নতুনভাবে বরগুনা-১ গঠিত হয় সদর, আমতলী ও তালতলী নিয়ে এবং বরগুনা-২ গঠিত হয় পাথরঘাটা, বেতাগী ও বামনা নিয়ে।

সম্প্রতি নির্বাচন কমিশন আসন সংখ্যা পুনর্বহাল না করে নতুন করে দুটি আসনের গেজেট প্রকাশ করে।

 

হাইকোর্টত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন
